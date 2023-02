O que há com os americanos e os balões?

Por onde começar?

É tudo muito ridículo.

Fatos diretos...Só os fatos, senhora - O balão meteorológico da China aparece sobre a América. Estado de Montana, onde os silos nucleares eram mantidos. O Pentágono afirma que não pode ser abatido devido à perda de vidas. Todos na Mídia Controlada ficam histéricos em uma Escala de Onze na Escala de Mídia de Um a Dez.

Absolutamente nada na Narrativa Oficial faz sentido - pelo que quero dizer...Não...Coisa.

Primeiro, como este balão chinês atravessou o oceano, atravessou o Alasca, atravessou parte do Canadá, depois atravessou grande parte da América antes que alguém notasse?

Dois, mesmo se eles notaram antes do anúncio (que o Pentágono agora afirma), por que não o desceram sobre o mar? Por que o Canadá não fez nada para inibi-la? Por que os militares não conseguem agarrar uma mosca? Eles podem reabastecer os jatos quase Mach One no ar, mas não podem pegar um balão meteorológico?

Três, a Força Aérea Americana tem um orçamento anual de quase 235 bilhões de dólares e não consegue descobrir como impedir...um balão? A propósito, isto inclui a alocação para a Força Espacial... então vamos a Marte, mas um balão meteorológico é demais para os nossos Boys In Blue?

Quatro...não...isso é o suficiente.

A história toda fabricada é estúpida e se você acredita que é tão estúpida quanto a mídia espera que você seja.

Oh, a estupidez!

Mas por que - oh, por que! - a fascinação americana com acrobacias de balão?

A mais famosa estava de volta a Lakehearst quando o Hindenburg fez sua visita incendiária. Era o dirigível alemão com uma suástica na cauda, da qual todos estão familiarizados.

Ela foi lançada pelo hidrogênio porque naquela época quase todo o hélio do mundo estava localizado na América e Roosevelt queria uma guerra para seus amigos bancários, então se recusou a vender qualquer coisa para Berlim.

A propósito, leia Day of Deceit de Robert Stinnet para conhecer a verdadeira história de Pearl Harbor...mas eu divago...um Roosevelt Crime de Guerra por artigo.

De qualquer forma, apesar de todos e seu irmão acreditarem agora que foi sabotagem que provavelmente não foi o caso.

Hype na mídia: O desembarque do Hindenburg estava atrasado, o que significa que qualquer dispositivo incendiário era destinado a queimar dramaticamente no chão, assim, quando chegou fora do horário e os passageiros morreram, todo o esquema deu errado e não pôde ser reconhecido como sabotagem.

Realidade prática: O pouso foi atrasado devido a condições inclemente. Um extenso inquérito foi realizado pela Alemanha. Nenhum outro senão Hugo Eckener, um dos homens mais importantes na aviação mais leve do que o ar, foi da opinião que o capitão deu uma volta muito dura, um cabo interior quebrado, danificou uma célula de combustível e a eletricidade estática dos cabos de amarração caiu para o solo incendiando o gás. Como projetista do navio, Hugo Eckener saberia melhor.

Qualquer que fosse a causa, ele efetivamente acabou com a mais luxuosa forma de viagem já existente na terra.

Roswell retorna

Alguém não sabe o que supostamente ocorreu em Roswell em 1947?

Para as crianças (bebês, não louras) entre nós: Em 1947 foi uma tempestade horrenda em Roswell, Novo México. Na manhã seguinte, um fazendeiro encontrou destroços curiosos em suas terras e chamou um amigo na base da Força Aérea local para dar uma olhada.

O que eles encontraram foi algum material muito suspeito que eles reuniram.

Tinha marcas estranhas, era incrivelmente delicado, mas robusto e, além disso, a qualidade incomum do metal, na medida em que se resselaria após ter sido cortado.

Isso era sobre a extensão das coisas. Mais tarde, todos os que viviam perto da propagação, ou em Roswell, ou tinham ocasião de atravessar o Novo México, se apresentaram com alguma anedota idiota.

Um segundo site! Alienígenas mortos! Alienígenas vivos! Homens de preto! Viagem no tempo!

Cada vez pior, atingindo seu zênite no final dos anos 90.

Meios de comunicação que não são de tipo Hype: Era um balão meteorológico e os oficiais treinados da Força Aérea dos Estados Unidos eram muito densos para reconhecer um objeto com o qual haviam lidado em numerosas ocasiões. Eles também eram burros demais para identificar a folha de alumínio, mesmo quando ela havia enrolado suas barras Hershey por mais de uma década. Eram imbecis demais para saber que C de Celsius e F de Fahrenheit não eram uma linguagem extraterrestre bizarra.

Realidade prática: Claramente foi descoberto algo que fez com que todo o estabelecimento de Washington tremesse. (Um comunicado de imprensa oficial afirmando que o item era um "disco voador" foi mais tarde retraído seguindo um ditame burocrático e os militares locais foram pressionados a mentir). O que quer que tenha acontecido, eles ainda não contarão a história completa.

Neste momento, nunca saberemos a verdade... e a América está tão cheia de charlatães que nem tenho certeza se está por aí...

Garoto Balão

Talvez o exemplo mais ilustrativo do fascínio americano pelo balonismo seja o do próprio Balloon Boy.

Ah, você nunca ouviu falar? Bem... junte o "round chillen's porque este é o melhor até agora".

(A propósito, como de costume, não estou fabricando nada disso à medida que vou avançando...)

Em 2009, uma família no Colorado - significativamente, não tão longe de Montana - encontrou a noção inteligente de que deveria fingir sua