Ucrânia precisa de lasers espaciais!

Tendo ouvido o nobre rei Zelensky finalmente receber tanques da América...e Grã-Bretanha...e França...e Alemanha...e (eventualmente) Timbuktu...eu acreditei que este seria o fim de seu inveigling.

"Nay!" respondeu nossos leitores no Pravda.

No entanto, eu me demurrei. Certamente, certamente, sem dúvida, eventualmente, a Cabala de Kiev chegaria a uma profundidade de pleito pretensioso que causaria alguma vergonha.

"Nay!" gritou o fiel Pravda.

Mesmo assim, resisti. Sério, francamente, honestamente, em última análise o puro ciganismo deve encontrar sua conclusão.

"Não!" sacudiu a cabeça do público do Pravda.

Infelizmente, um Correspondente deve sempre ouvir seus acólitos.

Uma vez mais Unto the...Breech...Caros camaradas!

Assim, para emendar meu habitual americanismo de não apenas esperar, mas realmente esperar o melhor...seu Servo Fiel viajou novamente para a Ucrânia mais escura, onde mesmo quando o poder lá funciona, surge um mal presságio que poderia fazer Vlad, o Impalador, estremecer.

Quando terminará a choradeira?

Onde culmina toda a beligerância?

Qual é a realidade do sonho de febre que envolve o domínio de Kiev Corrupto?

As mentes curiosas querem saber! Para você, caro leitor, outra Entrevista Confidencial foi marcada com o Ministro ucraniano da Arma de Tudo para falar sobre este assunto essencial.

Localização: Bunker subterrâneo na Ucrânia Central

Os Apelos

Somerset: Obrigado por se encontrarem comigo hoje. Você pode se identificar para nossos patronos no Pravda...Digamos! É você, Dandruffov!?!

Dandruffov: O mesmo, agora Ministro interino para a Arma de Tudo aqui na Ucrânia.

Somerset: O que aconteceu com as crianças que você estava ministrando da última vez?

Dandruffov: A Rússia os raptou a todos.

Somerset: A Rússia os raptou a todos: Oh irmão...ok, não vamos entrar nisso de novo. Ao invés disso, vamos começar devagar. Já que todos na Ucrânia estão mudando a maneira como se apresentam hoje em dia - olhando para você, Chicken Keeeeev - me diga como as pessoas por aqui estão dizendo sua apelação nesta hora?

Dandruffov: Caspa - Fora. Assim é que é.

Somerset: *guffaws* A maioria dos americanos decentes tem exatamente o mesmo sentimento sobre a maioria dos ucranianos nos dias de hoje....Alright, me informe sobre o status da passagem de placa esta semana...o que vocês estão procurando agora?

A linha do tempo

Dandruffov: Como você sabe, quando a crise começou, precisávamos de capacetes...

Somerset: De fato, acredito que você começou a pegar dinheiro?

Dandruffov: Depois precisávamos de lançadores de foguetes. Depois precisávamos de unidades móveis. Depois, precisávamos de HIMARS. Depois, precisávamos de sistemas Patriot. Depois, precisávamos de porta-motores de tropas. Depois, precisávamos de tanques leves. Depois, precisávamos de tanques mais novos. Depois, precisávamos de tanques de combustível de avião.

Somerset: A maioria de nós em casa precisava de uma pausa...

Dandruffov: O que é isto! Os ucranianos estão morrendo por você!

Somerset: Quem lhe pediu isso? Ninguém nos bons "velhos Estados Unidos da América".

Dandruffov: Os russos vão invadir você a seguir! Eles querem recriar a URSS! Putin quer ser czar!

Somerset: Uau...Já estamos nisso? Ok...há cerca de três coisas erradas com cada uma dessas frases, mas como esta é uma publicação impressa eu só vou pressionar as mais flagrantes...ofuscações...

Dandruffov: Continuar...

Somerset: Primeiro, os russos não têm muito interesse em invadir a América. Dois, se o fizessem, poderiam enviar qualquer universitária esbelta de São Petersburgo, porque não dispararíamos um tiro. Três, a URSS nunca chegou mais longe do que a Alemanha.

Dandruffov: Isto demonstra sua ignorância. É bem conhecido que existem agentes secretos russos em toda parte da América.

Somerset: Tanto quanto sei, havia apenas dois "agentes secretos" nos últimos dez anos...ambos eram ruivos...nenhum deles conseguiu muito mais do que uma viagem de observação...e qualquer um deles poderia ter seduzido Beau Biden com facilidade se tivessem a intenção de espionagem...então tenho certeza que os códigos nucleares são seguros...

A verdadeira questão

Dandruffov: Você é russo, portanto sempre mente.

Somerset: Sim, mas como costumávamos dizer na América, "Nenhum russo jamais me chamou -" ...hmmm, pensando bem, é melhor eu não dizer o que costumávamos dizer...mas o tema geral se aplica. Nenhum russo jamais fez nada para a maioria dos americanos. Enquanto isso, você e a quadrilha Zelensky têm suas luvas em nossos bolsos.

Dandruffov: A impertinência! Devemos manter a Ordem Baseada em Regras!

Somerset: *sigh* Ok...o que são as Regras?

Dandruffov: O que você quer dizer?

Somerset: O que eu quero dizer é que a cada cinco minutos algum Ukulele nas notícias está dizendo que temos que mandar nossos filhos para Kiev - com licença, Keeeeev - para manter esta alegada "Ordem Baseada em Regras"...então o que são "As Regras"? Se nosso país tem que ir à falência para pagar sua libertação, nós merecemos saber a razão!

A Razão

Dandruffov: O que você quer dizer com isso?

Somerset: Quero dizer...a gasolina está de volta a $4 por galão - por causa de vocês ucranianos. A inflação está em torno de 10% - por causa de vocês, ucranianos. Nosso Tesouro está sendo gasto, nosso povo está congelando e uma caixa de ovos custa 20 dólares - por causa de vocês, ucranianos. Ok, talvez todos vocês valham a pena.... Então me digam por quê?...

O que são estas "Regras" invioláveis que significam todos na América, Alemanha, Franco