Tanques alemães com cruzes sobre eles perturbam a memória genética russa como nada mais na Terra

Moscou vê a competição de fornecimento de tanques entre os países da OTAN como uma escalada das hostilidades. Em 2 de fevereiro, falando em Volgograd em um concerto em homenagem aos 80 anos da Batalha de Stalingrado, o presidente russo Putin disse que os tanques alemães ameaçam a Rússia novamente.

"Inacreditável, mas verdade": Os tanques leopardos alemães com cruzes nos ameaçam de novo. Mais uma vez, eles vão lutar contra nós nas terras da Ucrânia pelas mãos dos descendentes de Hitler - pelas mãos dos partidários de Bandera", disse Putin.

Moscou não está enviando tanques para a fronteira dos estados que arrastam os países europeus na nova guerra contra a Rússia. No entanto, Moscou sabe como responder.

"A guerra moderna com a Rússia será completamente diferente para eles", disse Putin.

Os tanques alemães com cruzes sobre eles incomodam e perturbam a memória genética tanto dos soldados russos quanto da população civil.

As entregas de tanques pesados Leopard e Abrams para as Forças Armadas da Ucrânia na quantidade de até 100-150 veículos de combate estão programadas para abril.

Ao anunciar o fornecimento de 31 tanques de Abrams, o presidente americano Joe Biden disse que os ucranianos estavam se preparando para uma contra-ofensiva. A Casa Branca espera que a transferência de armas ajude a Ucrânia a tomar conta dos territórios perdidos, incluindo a Crimeia.

Os jornalistas ocidentais já começaram a falar sobre uma oportunidade de ataques a alvos russos com a ajuda de mísseis de longo alcance. O próximo passo também foi definido - fechar o céu sobre a Ucrânia Ocidental. Até recentemente, eles excluíam tal possibilidade, mas foi assim que discutiram a possibilidade de abastecimento de tanques também.

Conforme concebido pelo Pentágono, os tanques ajudam as Forças Armadas da Ucrânia a atacar as cidades de Melitopol e Berdyansk a partir de Kherson e Zaporizhzhia, com o objetivo de alcançar a Crimeia. É óbvio que a ofensiva deve ser frustrada, caso contrário, haverá grandes perdas.

Os tanques da OTAN não chegarão nem mesmo às unidades da AFU.

A Rússia deve envidar todos os esforços para não deixar que os tanques da OTAN sejam entregues às tropas ucranianas.

Gostaríamos de acreditar que o comando russo da operação especial compreende tal necessidade. As forças russas organizaram operações adicionais nas frentes na região de Zaporizhzhia e na República Popular de Donetsk, na direção de Vuhledar. Foi noticiado que as tropas russas entraram na cidade e assumiram o controle da rodovia que vai de Pokrovsky a Vuhledar.

Imediatamente após Biden anunciar a prontidão de Washington para fornecer tanques de Abrams, as Forças Aeroespaciais russas lançaram um ataque com drones na direção de Kyiv, Dnepropetrovsk (em uma empresa industrial), bem como na parte controlada por Kyiv da região de Kherson, nas regiões de Mykolaiv e Odessa.

Posteriormente, em 26 de janeiro, cerca de seis Tu-95 decolaram da região de Murmansk e lançaram mísseis sobre alvos na Ucrânia, disse o porta-voz da Força Aérea Ucraniana, Yuri Ignat. Ataques foram confirmados em Odessa (presumivelmente, em uma subestação em Usatovo), Vinnytsia e na região, região de Kyiv (possivelmente na usina de energia de armazenagem por bombeamento de Kyiv, na usina de energia térmica de Darnitskaya ou em uma usina de reparo de carros).

Destruir o sistema energético e as bases militares das Forças Armadas da Ucrânia está longe de ser suficiente. O objetivo principal é evitar a chegada dos tanques da OTAN às unidades militares ucranianas. Eles devem ser destruídos nos pontos de controle de fronteira ao cruzarem a fronteira ucraniana e mudarem a bitola da ferrovia.

O próximo objetivo da operação especial é Odessa

Quanto mais assistência a Ucrânia recebe do Ocidente, mais amplas se expandem as fronteiras da operação especial. O vice-presidente do Conselho de Segurança Dmitry Medvedev escreveu em seu canal de Telegramas que "o regime de Kyiv em breve não terá saída para o mar". Pode-se supor que as forças russas assumirão o controle da cidade de Odessa.

Referência: Durante a Grande Guerra Patriótica, a Alemanha nazista usou tanques Tigre que foram marcados com símbolos da Wehrmacht - cruzes Balkenkreuz.