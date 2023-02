Rio Crimea: Eu sou sempre Rhett Butler!

Qualquer um que tenha lido o livro E Tudo o Vento Levou conhece uma de suas cenas mais conseqüentes, estabelecendo o personagem de Rhett Butler, chega perto do início.

Quando confrontados por companheiros sulistas ansiosos para iniciar a Guerra Civil Americana, nosso rouge prático os adverte para não estarem excessivamente ansiosos por uma luta.

Ele explica assim seu raciocínio para a multidão de assaltantes reunidos na sala de estar:

Tudo o que temos é algodão, escravos e ARROGÂNCIA!

O'Hara, anfitrião: Agora cavalheiros, o Sr. Butler tem estado no norte, ouvi dizer. O senhor não concorda conosco, Sr. Butler?

Rhett Butler: Acho difícil ganhar uma guerra com palavras, cavalheiros.

Hamilton, Companheiro Convidado: O que quer dizer, senhor?

Rhett Butler: Quero dizer, Sr. Hamilton, não há uma fábrica de canhões em todo o Sul.

Outro Convidado: Que diferença isso faz, senhor, para um cavalheiro?

Rhett Butler: Receio que fará uma grande diferença para muitos cavalheiros, senhor.

Hamilton: Você está insinuando, Sr. Butler, que os Yankees podem nos lamber?

Rhett Butler: Não, eu não estou insinuando. Estou dizendo muito claramente que os Yankees estão mais bem equipados do que nós. Eles têm fábricas, estaleiros navais, minas de carvão... e uma frota para engarrafar nossos portos e nos matar à fome. Tudo o que temos é algodão, e escravos e... arrogância.

Convidados: Isso é traiçoeiro!

Hamilton: Eu me recuso a ouvir qualquer conversa de renegado!

Rhett Butler: Sinto muito se a verdade o ofende.

Tal sabedoria deveria ter sido óbvia para os americanos da época, mas, apesar das afirmações de seu documento fundador, na América a verdade é muito pouco evidente por si mesma...

Os Ventos da Guerra

O conflito na Ucrânia começou, a partir da prerrogativa russa, como uma campanha de libertação.

Os eslavos co-éticos do Extremo Oriente do país haviam sido abusados durante anos. Eles eram perseguidos por falarem russo e - independentemente do que os apologistas ocidentais "analistas de política" possam dizer agora - havia leis aprovadas para este fim. Mesmo a Igreja Ortodoxa Russa enfrentou várias formas de vitimização.

Durante anos, o governo de Kiev bombardeou habitantes desta área, com o resultado de que cerca de 15.000 falantes da língua russa foram assassinados.

Repetidas vezes Moscou tentou formular uma paz negociada, a mais famosa nos Acordos de Minsk.

Sabemos agora que nem a Ucrânia nem o Ocidente em geral tinham qualquer intenção de manter esses acordos... e isso não é uma opinião, é o que os líderes ocidentais admitiram em público, conforme noticiado por reconhecidos meios de comunicação.

Naquela época, a Ucrânia não tinha "fábricas de canhões" proverbiais e o Ocidente tentava atrasar a ação russa - enquanto matava civis de língua russa - a fim de dar tempo a Kiev para armar.

Durante o ano passado, o mundo testemunhou precisamente este acontecimento, com o regime Zelensky recebendo cada vez mais equipamentos militares destrutivos a fim de forçar os russos a se retirarem.

O que começou com uma defesa de Kiev, que os forasteiros razoáveis poderiam ter apoiado, agora se transformou em um objetivo declarado de remover todos os russos das fronteiras da Ucrânia em 1991.

Isto inclui a Crimeia.

Uma Cartilha Antebellum

Tecnicamente falando, há uma infinidade de razões pelas quais é improvável que qualquer tipo de extratação da Crimeia - fortificações defensivas em vigor desde a Segunda Guerra Mundial, armamento por atacado da península, uma redistribuição da demografia que torna a região majoritária - o russo étnico.

Da mesma forma, é fato histórico que a Crimea faz parte da Rússia desde 1789 e a "transferência" dela para a Ucrânia em 1954 é duvidosa, na melhor das hipóteses.

O pró-argumento: A Crimeia estava lutando na agricultura e precisava ser unida à "ponte terrestre" da costa. O anti-argumento: Khrushchev o fez unilateralmente em um jantar do Partido e ele pode ter ficado bêbado. De qualquer forma, na realidade, a Crimeia permaneceu de fato na Rússia até a dissolução da URSS, em 1991.

Para um russo comum, assim como para o governo russo, a Crimea tem sido e é considerada como parte da Rússia.

Além disso, é a não inconseqüente Crimea é o lar do principal porto naval de águas quentes do país.

Todos que têm qualquer tipo de opinião sobre a Crimeia precisam reconhecer estes aspectos práticos.

A Queima de Atlanta...e Moscou

Enquanto estamos revendo os incidentes históricos, outro a mencionar na psicologia russa é Moscou - especificamente sua queima.

Nos dias em que Napoleão veio visitar...14 de setembro de 1812 a 18 de setembro de 1812, para ser exato...a recepção foi um pouco mais quente do que ele esperava.

Monsieur Bonaparte, que merece nosso respeito por muitas razões, mas não menos importante, por ter vencido o exército russo com sua infantaria francesa. Ele estava pronto para então ocupar a capital antes de estabelecer sua própria ordem, provavelmente colocando algum irmão ou primo no trono, como era seu costume na época. Tudo ficou pronto para uma vitoriosa, se não entusiasmada, recepção na cidade.

Exceto que, em breve, não haveria cidade.

Os russos - em vez de perderem sua querida casa - decidiram queimá-la até o chão.

Não uma parte dela. Não faz parte dela. Não as áreas ocupadas.

A coisa toda.

Olhando para sua coroa de glória, o