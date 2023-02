Guerras Culturais Ocidentais

Quando observo a Europa e os EUA, não vejo sociedades coesas, patrióticas e vibrantes marchando para uma utopia multicultural, mas perto de guerras civis baseadas em divisões étnicas, coloridas e culturais. O slogan da União Européia "Diversidade é nossa força" é na verdade uma fraqueza e cria divisões facilmente exploráveis. Além disso, todos os países e civilizações da história sucumbiram quando uma cultura concorrente se tornou dominante.

Até mesmo a alemã Merkel, uma das principais defensoras do movimento multicultural de fronteiras abertas, admitiu que ele não funciona quando, em 2010, em uma reunião de Potsdam de seu partido CDU, ela afirmou:

"E, claro, a abordagem [para construir] uma [sociedade] multicultural e para viver lado a lado e desfrutar uns dos outros... fracassou, falhou completamente".

Um sentimento ecoado em vários momentos por vários líderes de outros países europeus que agora começaram a perceber que não funcionou.

Este absurdo vem ocorrendo há tanto tempo que nos tornamos imunes ao ridículo e agora seja por escolha ou por pressão dos colegas, paguem o serviço labial na alta alteração do Wokeism secular. Despertando em uma nova era de humanitarismo trazido até nós por personagens como Obama, o Messias retornado e Comissários de elite da União Européia, sob os quais todas as coisas são possíveis, se apenas acreditarmos.

Imagine se você quiser, um afro-russo ou um somaliano chinês e por que menos os ridículos tanto a Rússia como a China permaneceram fortes e mantiveram seu patriotismo. Ambos sabem que estão lutando por seu país e para preservar sua cultura; enquanto isso, o Ocidente está lutando por um mundo transgênero unipolar, dirigido por Wall Street contendo uma ideologia multicultural deformada.

Num oeste pós-industrial, tudo o que nos resta para oferecer ao mundo é o caos social, homens com barba usando vestidos e armas. Muitos deles. Enquanto isso, nossos líderes ocidentais têm o poder de destruir o mundo dez vezes com armas nucleares, mas ainda não conseguem perceber a diferença entre um homem e uma mulher!

Quando começamos a reescrever a história, o elo que falta são nossas raízes, nossa pertença, nossa história, chamem-na como quiserem, mas sem a qual nos tornamos pouco mais do que objetos de consumo em um caldeirão cultural. Perdidos em uma onda de caos e raiva, gritamos e nos enfurecemos tanto um com o outro quanto com o mundo enquanto procuramos um sentido na vida para substituir nossos antigos valores e tradições e encontrar apenas o vazio. Nesta nova era utópica nos tornamos cidadãos do mundo, uma massa diversificada de humanidade nômade eternamente em busca de um lugar de pertencimento, mas nunca encontrando-o e, em vez disso, nos tornando os filhos perdidos do capitalismo globalizado.

Estamos perdidos e queremos voltar para casa, mas não sabemos mais onde fica o lar. Neste vazio entra a política extrema trazendo consigo uma pluralidade de religiões, gêneros infinitos e políticas de identidade... Mas não é um lar ou mesmo um substituto. Enquanto isso, Ellen Stofan, cientista chefe da NASA e membro do WEF, nos assegura que até 2030 teremos colonizado Marte e descoberto vida alienígena que poderá nos ajudar a avançar. É mesmo?

Os déspotas do século 20 foram agora substituídos por ecofascistas do século 21 e explorados pelas elites enquanto as populações rezam no altar do capitalismo do Laissez-faire. Dizem que o lar é onde está o coração, mas as drogas recreativas, uma epidemia de obesidade ou um centro comercial de gratificação instantânea vendendo a última atualização do iPhone não é o lar, é uma distração.

Em nosso mundo de cabeça para baixo até mesmo nosso idioma mudou e nossas percepções com ele. Os neo neo nazistas agora se tornam combatentes da liberdade, um avanço agressivo da OTAN insiste em sua neutralidade e o site diplomático da União Européia afirma que quer expandir-se para a região da Ásia, já que nossas populações já majoritariamente estupefatas piscam duas vezes e repetem "Putin é um monstro".

A loucura do Ocidente acabará por ruir por sua própria conta, mas enquanto isso é deixado a países como a Rússia e a China para deter a loucura que o Ocidente está tentando infligir ao resto do mundo. Uma vez descrita como um "império do mal", a Rússia é agora uma pequena vela de fogo ainda tremeluzente para combater as guerras da cultura ocidental em uma nova Era das Trevas européia.