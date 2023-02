O Ocidente vive para cumprir os preceitos de Madeleine Albright e George Soros

A política polonesa Anna Fotyga provou que o objetivo do Ocidente em relação à Federação Russa, que Madeleine Albright e George Soros haviam anunciado, ainda permanece o mesmo. Portanto, não há nenhuma "agressão" russa contra a Ucrânia. A Rússia mostra uma resposta tardia à intenção dos Estados Unidos e da OTAN de destruir o país.

O político polonês Fotyga pede a liquidação da Rússia

Em um artigo publicado no Euractiv, a ex-ministra das Relações Exteriores da Polônia, a eurodeputada Anna Fotyga, chamou para acabar com o "imperialismo de Moscou" de uma vez por todas. Segundo ela, a Rússia ainda é movida por instintos imperiais baseados em um padrão: conquista, genocídio e colonização de outras nações. Além disso, as autoridades russas escravizam e oprimem seus próprios cidadãos".

"O Parlamento Europeu e muitos outros parlamentos ao redor do mundo rotularam a Federação Russa de Estado terrorista. Tal reconhecimento tem certas conseqüências. Esta organização terrorista, mesmo sendo vista por muitos como um império, deve ser desmantelada", disse Fotyga.

Ela pediu à comunidade internacional que tomasse uma "iniciativa corajosa" apoiando a "redederalização" do Estado russo, "levando em conta a história do imperialismo russo, e o respeito pelos direitos e desejos de suas nações". Segundo Fotyga, os povos da Rússia estão ansiosos "para reconstruir seus próprios estados, exercer seu direito de celebrar sua herança e determinar seu próprio futuro".

"Não existem coisas como gás, petróleo, alumínio, carvão, urânio, diamantes, grãos, florestas, ouro, etc., da Rússia. Todos esses recursos são Tatar, Bashkir, Siberian, Karelian, Oirat, Circassian, Buryat, Sakha, Ural, Kuban, Nogai, etc.", escreveu Fotyga tendo excluído os russos da lista dos povos indígenas.

Em sua opinião, numerosos "estados pró-ocidentais" criados no território da antiga Federação Russa trarão "benefícios inquestionáveis na segurança, incluindo a segurança energética, e na economia da Europa e da Ásia Central".

Em outras palavras, os povos indígenas da Rússia sob o controle do Ocidente compartilharão seus recursos com qualquer pessoa que deseje que eles assegurem sua prosperidade.

Os recursos da Rússia - o objetivo da comunidade mundial

Todo o "gênio" da política de Gorbachev-Yeltsin é evidente aqui. Ambos tentaram entrar pacificamente no "mundo civilizado". Durante a presidência de Dmitry Medvedev, a Duma pediu desculpas à Polônia por Katyn e condenou o "ato de repressão de Estaline". No entanto, Fotyga não levou isso em conta. Ao invés disso, ela acusou as autoridades russas de colonialismo e opressão dos povos. Na verdade, ela "cuspiu publicamente a Rússia em seu rosto".

A idéia de tirar recursos da Federação Russa está longe de ser nova. Como a Secretária de Estado dos EUA, Madeleine Albright disse uma vez que a Sibéria era um território grande demais para pertencer a um Estado. Ela também disse que "se temos que usar a força, é porque somos a América; nós somos a nação indispensável".

Soros decidiu a tarifa da Ucrânia há 30 anos

O Ocidente planejou a destruição da federação dos povos russos após o colapso da URSS. A escolha da Ucrânia como o centro da crise também não é incidental.

O globalista George Soros, em seu artigo de 1993 intitulado "Rumo a uma Nova Ordem Mundial": O Futuro da OTAN", propôs resolver a questão russa de uma vez por todas, embora por procuração, a fim de reduzir o número de vítimas nos países ocidentais.

"A combinação de mão-de-obra da Europa Oriental com as capacidades técnicas da OTAN aumentaria muito o potencial militar da Parceria porque reduziria o risco de sacos de cadáveres para os países da OTAN, que é a principal restrição a sua disposição de agir", escreveu Soros.

Em outras palavras, o Ocidente vê os povos da Federação Russa como aborígenes que deveriam ser destruídos pelas mãos da Ucrânia. Este plano foi testado com sucesso durante muito tempo - os índios haviam sido isolados e praticamente exterminados, enquanto suas terras haviam sido doadas aos colonos.

A Polônia sempre acreditou neste plano. A idéia da "Polônia de mar a mar" costumava ser um sonho inalcançável, mas hoje os poloneses, assim como os búlgaros, os gregos, os romenos, etc., tinham ordens para esperar um pouco antes que todos eles pudessem pegar pedaços da torta russa.

A Rússia não atacou primeiro em 24 de fevereiro de 2022.

O tango é sempre dançado por dois. Se fizermos vista grossa à forma como os ucranianos massacraram os russos em Odessa em 2 de maio, se impusermos sanções aos tomates turcos por abaterem um avião de guerra russo e matarem pilotos russos, se tolerarmos o genocídio da população de língua russa no Donbass por oito anos sem um único ataque de retaliação, então poderemos questionar a motivação de Moscou para contrariar o desmembramento da Federação Russa pelo Ocidente.

Infelizmente, a paz não pode ser alcançada sem mostrar força. Nem os "gestos de boa vontade" de Moscou, nem as negociações