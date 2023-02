Israel e EUA preparando outro grande conflito no Oriente Médio

Os anglo-saxões estão usando Israel e o Azerbaijão para forçar o Irã a responder ao bombardeio de suas instalações militares pelo UAV. O Irã pode mostrar uma resposta que se espera. Anexar a Nakhichevan do Azerbaijão pode ser uma das opções.

A previsão de Zhirinovsky se torna realidade

Um grupo de UAVs não identificados atacou o Irã no domingo à noite. O Wall Street Journal disse que o ataque foi conduzido por Israel sob os auspícios dos Estados Unidos.

"Israel realizou um ataque com drone visando um complexo de defesa no Irã, enquanto os EUA e Israel buscam novas formas de conter as ambições nucleares e militares de Teerã, de acordo com autoridades e pessoas familiarizadas com a operação", escreveu o WSJ.

O ataque a uma instalação militar em Isfahan (um depósito de munição) foi conduzido após um terremoto de magnitude 6 na região noroeste do Irã. Um incêndio deflagrou em uma fábrica de óleo de motor na cidade de Azershahr. O incêndio pode ter ocorrido como resultado do terremoto.

Entretanto, uma coincidência de tempo fez com que alguns assumissem que não foi um terremoto, mas uma enorme explosão, possivelmente nuclear, que ocorreu em uma instalação nuclear iraniana devido a um ataque direcionado ou a um ato de sabotagem.

Explosões já ocorreram em instalações nucleares iranianas antes:

em julho de 2020 e abril de 2021 - na instalação nuclear de Natanz;

em junho de 2021 - na usina nuclear de Karaj.

Não havia previsões a longo prazo para que a situação se agravasse naquela época.

Hoje, porém, os ataques dos UAV causaram uma onda de pânico sobre a possibilidade de o Irã lançar sua própria operação militar especial que pode posteriormente desencadear a III Guerra Mundial. Muitos começaram a citar a previsão de Vladimir Zhirinovsky sobre este tópico.

Os motivos de Israel já são conhecidos há muito tempo e têm sido repetidamente expressos.

Os principais atores da futura guerra determinaram

A previsão de Zhirinovsky está relacionada com o incidente na embaixada do Azerbaijão em Teerã, que levou o Azerbaijão a evacuar a embaixada. Os alemães também prometeram fazer o mesmo na segunda-feira. É um segredo aberto que a evacuação das missões diplomáticas vem como um prenúncio de guerra.

Em seguida, dois ataques terroristas ocorreram em Jerusalém. O chefe do Ministério das Relações Exteriores do Qatar, que medeia as conversações regionais EUA-Irã, chegou a Teerã. É digno de nota que o diretor da CIA William Burns esteve em Israel, e o Secretário de Estado dos EUA Anthony Blinken também desembarcou lá.

Em uma conversa com Al-Arabiya, Blinken disse que o Irã rejeitou a proposta de voltar ao acordo. Teerã apóia a Rússia na crise ucraniana, ele acrescentou, enviando drones e mísseis para as Forças Armadas russas (que Moscou e Teerã não confirmam). Acontece que o ultimato dos EUA ao Irã não foi bem sucedido.

De acordo com a mídia árabe, na segunda-feira à noite, os UAVs atacaram caminhões de alimentos iranianos na Síria. O Irã não confirmou outros ataques terroristas, mas é óbvio que a situação se deteriorou drasticamente com o desenrolar de um enorme ataque de informação anti-Iraniano.

A Ucrânia confirmou seu envolvimento em eventos

"A guerra persegue furiosamente os criminosos e cúmplices. Uma noite de explosões no Irã". UAV e produções de mísseis, uma refinaria de petróleo. A Ucrânia o advertiu", escreveu no Twitter Mikhail Podolyak, um conselheiro do escritório de Zelensky. "Dias muito difíceis estão previstos para a Ucrânia depois de hoje"! O Canal de Telegramas IRGC escreveu aludindo à crescente cooperação Rússia-Irã.

Conflito com o Irã a ser desencadeado através do Azerbaijão

O canal também disse que Israel poderia organizar uma provocação em grande escala no Azerbaijão, e o Irã seria acusado de organizá-la. Tal desenvolvimento acarretará graves conseqüências até uma guerra de pleno direito. Dado que os anglo-saxões estão por trás da operação, isto não parece impossível.

O Irã não precisa de nenhum conflito, uma vez que o país está longe de estar estabilizado.

De acordo com o canal Yuzik Talk Telegram, os protestos têm abalado o regime do Líder Supremo Ali Khamenei desde setembro. Eles desencadearam após a morte da mulher curda Mahsa Amini em 16 de setembro. Quatro províncias nacionais do Irã foram engolidas por protestos:

A região curda de Kermanshah (fronteira com o Iraque);

Ahvaz no sudoeste - árabes étnicos que fazem fronteira com as monarquias sunitas através

do Golfo Pérsico (províncias produtoras de petróleo);

Balochistão sunita no sudeste (a população da região está muito zangada com os mulás

por inúmeros enforcamentos durante os protestos);

Azeri iraniano - quase 1/3 da população que vive na fronteira com o Azerbaijão.

Além disso, "os veteranos domésticos da inteligência (MOIS) estão tentando esmagar a influência do IRGC (Corpo de Guarda Revolucionário Iraniano), planejando uma era pós-Khamenei já hoje", escreve Yuzik.

Como o Irã irá responder a Israel e ao Azerbaijão

Teerã já respondeu anteriormente a tais ataques com greves contra navios israelenses no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho. O Irã tem um exército de 1,5 milhões e meio de soldados. O Irã também pode ter construído sua bomba nuclear. O Irã tem um mundo xiita bem unido - a união do território xiita.