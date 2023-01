Sarmat ICBMs e submarinos Borei para fazer do Exército russo um dos mais fortes do mundo

Durante uma reunião em janeiro, o Ministro da Defesa russo Sergei Shoigu anunciou a necessidade de uma análise constante da experiência dos militares russos na Síria e na Ucrânia, a fim de poder calcular os suprimentos de equipamentos militares em conformidade.

Em 2023, o exército russo receberá porta-mísseis estratégicos de última geração, lançadores com mísseis balísticos intercontinentais e novas armas de pequeno porte.

Bombardeiros estratégicos Tu-160M

Em 2023, a aviação de longo alcance das Forças Aeroespaciais russas receberá três bombardeiros Tu-160M. O primeiro porta-mísseis estratégico Tu-160M, que foi montado na Rússia em sua totalidade, decolou para seu voo inaugural em janeiro do ano passado. Outro avião bombardeiro White Swan decolou após a modernização no mesmo mês.

As aeronaves modernizadas foram equipadas com novos aviônicos, assim como motores NK-32-02. A versão básica da aeronave com quatro motores e uma asa de varredura variável pode transportar até 45 toneladas de carga útil, incluindo mísseis Kh-101 e Kh-555. O Tupolev Tu-160 desenvolve uma velocidade máxima de até 2.230 quilômetros por hora.

Submarino nuclear do Imperador Alexandre III

No final de dezembro de 2022, a Rússia lançou o cruzador submarino nuclear Imperador Alexandre III do Projeto 955A Borei-A. O Almirante Nikolai Evmenov, Comandante-Chefe da Marinha russa, disse que a Marinha receberia o submarino nuclear Imperador Alexandre III em 2023.

O Imperador Alexandre III pode transportar 16 mísseis balísticos Bulava de propulsor sólido. Estes ICBMs podem manobrar na fase superior do vôo, reduzindo assim a probabilidade de serem interceptados por sistemas de defesa anti-míssil. O submarino nuclear também foi equipado com seis tubos de torpedo de 533 mm.

Yars, Sarmat, Avangard

Em 2023, as Forças de Mísseis Estratégicos da Rússia receberão 22 lançadores com ICBMs, incluindo mísseis Yars. Em dezembro, o comandante das Forças de Mísseis Estratégicos, Coronel-General Sergei Karakaev, disse que o re-equipamento dos sistemas de mísseis terrestres móveis Yars seria concluído em 2023.

O sistema de mísseis estratégicos RS-24 Yars com um ICBM de propulsor sólido é uma modificação do complexo Topol-M. O míssil com um alcance de até 12.000 quilômetros tem uma nova tecnologia para superar a defesa anti-míssil. Sua versão móvel pode atacar de qualquer lugar ao longo da rota de patrulha.

Em 2023, a Rússia também receberá lançadores com mísseis balísticos intercontinentais do complexo Avangard, equipados com ogivas hipersônicas. Estes sistemas de última geração podem manobrar enquanto viajam em alta velocidade para superar as defesas anti-míssil.

A velocidade do sistema de planadores Avangard atinge cerca de 7,5 quilômetros por segundo. Isto o torna quase invulnerável aos sistemas de defesa antimísseis. O segundo regimento Avangard assumiu o serviço de combate na Divisão de Mísseis de Orenburg das Forças Armadas de Mísseis Estratégicos em dezembro.

Em 2023, as Forças de Mísseis Estratégicos da Rússia também receberão lançadores com mísseis balísticos intercontinentais RS-28 Sarmat. A Rússia já começou a implantar os mísseis Sarmat.

O complexo RS-28 Sarmat vem em substituição ao complexo soviético R-36M2 Voevoda. O novo míssil tem uma trajetória de fase de impulso encurtada. O míssil Sarmat pode atingir alvos em quase qualquer lugar da Terra. Ele também pode transportar planadores hipersônicos.

Helicópteros de reconhecimento e ataque Ka-52M

No início de janeiro, uma fonte da TASS disse que o Exército russo recebeu os helicópteros de reconhecimento e ataque Ka-52M modernizados. Mais tarde, ficou conhecido que as Forças Aeroespaciais russas utilizaram helicópteros Ka-52M como parte da operação especial na Ucrânia. Os helicópteros são equipados com mísseis de alta precisão do Produto 305.

A versão atualizada do Ka-52 recebeu um sistema de monitoramento do estado da estrutura e um novo sistema de avistamento, o que possibilita ao piloto aumentar o alcance da detecção e reconhecimento de alvos durante a noite. O Ka-52M foi equipado com pás de rotor aquecidas e um sistema melhorado de defesa aérea que protege o veículo dos sistemas de defesa aérea portáteis (MANPADS).

Pistolas Udav

Em 2023, a Fábrica Mecânica Izhevsk começará a produção em série de pistolas Udav 6P72. Os fornecimentos de pistolas Udav em uma nova configuração com silenciador começarão também este ano para as Forças Armadas russas.

Uma câmara de pistola auto-carregada para cartuchos de 9 por 21 mm foi desenvolvida por especialistas do Instituto Central de Pesquisa de Engenharia de Precisão. O Udav tem um novo compartimento de design com capacidade para 18 balas, o que torna possível determinar visualmente ou tactilmente quantas balas restam no interior. O Udav pode usar cartuchos com uma bala de maior penetração que penetra coletes à prova de balas da segunda classe de proteção.

AK-12 atualizado

No verão de 2022, foi relatado que a espingarda de assalto AK-12 foi atualizada com base na experiência adquirida durante a operação especial. Alan Lushnikov, Presidente do Grupo de Empresas Kalashnikov, disse que a produção do rifle de assalto atualizado deveria começar em 2023.