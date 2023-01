Museu Nacional Sueco como parte da infra-estrutura russa

A Agência Sueca de Contingências Civis (MSB) contratou e deu a um grupo de quatro pessoas a tarefa de rastrear meios de comunicação alternativos que são considerados para dar uma imagem realista da Rússia.

Uma imagem realista da Rússia não pode, naturalmente, ser nada mais que positiva. Um país que perseverou durante uma década (1990) de pilhagem cultural grosseira e propaganda política perpetrada pelos EUA, incluindo violações internacionais que custaram seis milhões de vidas russas e quase exterminaram seus recursos de matéria-prima.

Desde que a CIA colocou Boris Yeltsin no trono até o KGB de Putin nove anos depois (quando ficou claro para Yeltsin que ele deveria sair voluntariamente ou então seria removido) a renda per capita havia caído em 40%. Essa queda é pior do que o que aconteceu nos Estados Unidos durante a Grande Depressão. Desde que Putin chegou ao poder, o nível de vida aumentou em mais de 120%. Estas foram as melhorias, apesar de vários anos de guerra econômica e de meios de comunicação de massa provocadas pelas "democracias" ocidentais.

Os políticos e a grande mídia murmuraram a frase "agressão russa" como um mantra, mas até agora eles não foram capazes de apontar exemplos específicos desta violência. Obviamente, este mantra tem sido usado como cortina de fumaça para esconder a agressão maciça e mortal imposta por vários países orgulhosos da OTAN - países responsáveis por vinte milhões de mortos e mutilados, principalmente no Oriente Médio -, guerras por procuração que a mídia dominante falsamente alegou ser "guerras civis". No mês de março de 2022, o Congresso americano divulgou um relatório abrangente que um de seus comitês de investigação havia realizado durante alguns anos.

O relatório revelou que, desde 1991, para apresentar os Estados Unidos, haviam iniciado e realizado 251 guerras e operações militares. Isto significa que durante este tempo os Estados Unidos, juntamente com a organização de guerra NATO, dominaram completamente o empreendimento global de guerra e morte.

Entretanto, dar uma imagem positiva de nosso país vizinho, a Rússia, é considerada pela MSB, uma agência governamental, como prejudicial à nossa forte e dedicada defesa. No entanto, o governo está fazendo o seu melhor para embelezar a imagem da Rússia.

No Museu Nacional de Arte Sueco, um grande número de ícones russos está em exposição para que todos possam ver, e ainda mais no arquivo. Estes ícones apresentam uma bela imagem da vida religiosa e social russa, e da alma do povo russo como sendo genuína e irresistível. Mas há um senão! É tudo roubo e mercadoria roubada.

Um golpe de Estado em 1917 levou um grupo terrorista sionista ao poder e possibilitou um estupro político e cultural da Rússia - politicamente através de uma matança de uma democracia em expansão, e culturalmente principalmente através da pilhagem e destruição de igrejas e mosteiros. No final de 1919, aproximadamente 60.000 padres e monges haviam sido assassinados. Os assassinos invadiram as igrejas e roubaram uma parte muito importante da alma russa na forma de ícones e prata preciosa da igreja, grande parte da qual acabou nas feiras de rua em Moscou, onde o banqueiro sueco Olof Aschberg pôde comprar os tesouros. Somente um tolo pensaria que não se tratava de bens roubados. Aschberg então garantiu glória e honra eternas por entregar uma grande coleção destes itens ao Museu Nacional Sueco, que vergonhosamente evitou pedir sua origem.

O autor Gunnel Wahlström descreve o procedimento de Aschberg da seguinte forma:

"Com um entendimento ocidental do conceito de propriedade, eu gostaria de declarar que ícones daquele tamanho e qualidade que Aschberg entregou ao Museu Nacional devem ter sido sujeitos a procedimentos criminais antes de serem liberados e acabarem no mercado. As palavras "mercadoria roubada" devem ser adequadas no contexto".

Portanto, a coisa mais bela que estamos mostrando sobre a vida e a cultura de um vizinho geográfico é sua infra-estrutura cultural, que foi roubada de nossa vizinha Mãe Rússia. Mas em vez de apoiar a Rússia devolvendo estas obras de arte a seu legítimo proprietário - a Igreja Ortodoxa Russa, que agora está crescendo e construindo novas igrejas - eles recompensam e encorajam aqueles que desprezam o grande país do leste. E, aqueles que querem apresentar uma imagem positiva da Rússia, são tornados suspeitos. E é assim que funciona a infra-estrutura apoiada pelo nosso Estado.

Nada foi melhorado pelo fato de que os perpetradores revolucionários também roubaram 500 toneladas de ouro do tesouro russo, que foi então transportado para Estocolmo - para ser derretido e rearmado sob a supervisão do banqueiro judeu Erik Aschberg, a fim de então desaparecer discretamente no mercado internacional, depois que os revolucionários encheram seus bolsos. Quando essa dívida será paga de volta?

A atitude do Western Establishment em relação aos bens roubados não é, no entanto, homogênea. A recuperação dos bens roubados perdidos durante a Segunda Guerra Mundial, durante a era Hitler, é dada prioridade e encorajamento, enquanto os enormes furtos da Rússia em