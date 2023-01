Rússia depois que o plano Putin estiver pronto

O Ocidente preparou um plano "Rússia após Putin" e já escolheu seus atores na cara de Garry Kasparov* e Mikhail Khodorkovsky*, que de repente desenvolveu uma afeição pelo povo russo. Eles estão esperando que a "janela de oportunidade" se abra.

O anti-russo "Comitê de Ação" publicou um artigo na revista Foreign Affairs sob o título revelador Don't Fear Putin's Demise.

Este comitê é representado por dois bons velhos amigos que foram reconhecidos como agentes estrangeiros na Federação Russa. Eles são Garry Kasparov* e Mikhail Khodorkovsky*. O artigo no Foreign Affairs diz que o Ocidente precisa continuar a fornecer armas modernas à Ucrânia até a derrota militar russa e o colapso do regime de Putin. O comitê também declarou sua disponibilidade para tomar as rédeas do poder em suas mãos posteriormente.

Os políticos acima mencionados acreditam que após a "eliminação" do presidente russo Vladimir Putin, os russos elegerão a Assembléia Constituinte, que criará o "Conselho de Estado". Este último irá, em particular:

concluir um acordo de paz com a Ucrânia, reconhecendo seu território dentro das fronteiras de 1991;

compensar justamente a Ucrânia pelos danos que o país sofreu como resultado da guerra.

Posteriormente, levará a Rússia pelo caminho que o país já havia percorrido antes, durante a presidência de Boris Ieltsin. A Rússia será então integrada às instituições euro-atlânticas, enquanto que as regiões russas serão descentralizadas.

Parece que aqueles que apresentaram tais idéias nunca viveram na Rússia. Talvez também seja possível que eles simplesmente trabalhem pelo dinheiro que recebem ou que são pagos ou economizados no Ocidente.

O plano é de alguma forma viável?

Muitos russos têm memórias totalmente negativas de sua experiência dos anos 90: pobreza, desemprego, declínio em tudo e a sensação desagradável de serem vendidos pelas "pernas de Bush" (após o colapso da URSS, todas as lojas de alimentos em toda a Rússia foram inundadas com aves insalubres, criadas com antibióticos, que as pessoas chamavam de "pernas de Bush" - ed.). Ninguém quer revisitar esses tempos novamente.

Pesquisas de opinião realizadas pelo Levada Center* - outra organização de agentes estrangeiros - mostram que Putin conta com o apoio de 81% da população. Por que as pessoas estariam prontas para apoiar a "morte de Putin"? É digno de nota que as pessoas das equipes de Kasparov e Khodorkovsky difamaram o povo russo antes de chamá-los de loucos, loucos. Em seu canal de Telegrama, Garry Kasparov chamou os russos de a nação mais doente infestada de ambições imperiais e prometeu "curar os russos do hegemonismo".

Mais importante ainda, nem Kasparov, nem Khodorkovsky desfrutam de qualquer popularidade entre os russos. Eles mancharam sua reputação no país com problemas com a aplicação da lei e as autoridades fiscais russas.

Khodorkovsky não é Nelson Mandela, que teve uma idéia popular para acabar com o apartheid (ele passou 27 anos na prisão por tentar dar vida ao apartheid). Kasparov não mostrou nenhum apoio àqueles que tentaram escapar da Rússia para a Geórgia depois que Putin declarou mobilização parcial, mesmo que esses migrantes pudessem ajudá-lo a construir sua base de protestos.

Enquanto não houver apoio majoritário na Rússia, e o "comitê" perder sua chance no exterior, os autores do plano precisariam de um golpe de Estado. Os traidores podem ser encontrados facilmente levando em consideração um punhado de decisões pouco claras que foram tomadas durante a operação especial.

Por exemplo, a decisão de retirar o exército das regiões de Kyiv e Chernihiv é difícil de entender, dado que o plano era derrubar Zelensky e entregar o poder ao legítimo Presidente Viktor Yanukovych. Todas as embaixadas ocidentais haviam se mudado para Lviv. As mãos estavam desamarradas. Os traidores ou saem ou se revolvem - nem as forças de segurança nem o povo os apoiarão. Era possível ver isso durante os dias do Comitê de Emergência do Estado da URSS.

A janela de oportunidade não se abrirá.

Com seu plano em elaboração, Kasparov e Khodorkovsky trabalham para o Ocidente, e não para o povo russo. Eles esperam por uma janela de oportunidade para se abrirem para eles.

Essa janela não vai se abrir, e as elites ocidentais só se darão conta disso quando Moscou levar ao fim a operação especial no território da antiga Ucrânia.

*Incluído no registro de agentes estrangeiros