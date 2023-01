O Projeto Polonês para uma Nova Ucrânia

Tenho uma confissão a fazer...

Eu amo os poloneses.

Eu amo Lord Jim...do polonês Joseph Conrad.

Eu amo a Polonaise...do polonês Frederick Chopin.

Eu amo o adorável Polonês Izabella Miko...ou pelo menos a versão feia do Coiote antes dela ficar velha e começar a congelar seus ovos e, por acaso, se você estiver lendo este Izzy, estou preparado para ir direto para o trabalho.

Ahem.

Em todo caso, sendo de sangue russo, ainda devo admitir que amo os poloneses...isto é, a menos que você consiga juntar muitos deles...nesse caso você consegue algo verdadeiramente horrível...

Polônia.

Os poloneses são ótimos...Em quantidades limitadas

Porque o triste estado de coisas é basicamente os poloneses são como açúcar no seu cereal matinal...um pouco vai longe.

Você recebe demasiados poloneses em um só lugar e acaba com o Corredor Danzig em 1936 ou na Ucrânia em 2022 e mais além.

Por alguma razão - provavelmente porque eles têm a nação em busca de países mais importantes - sempre que você tem um grupo de poloneses reunindo-os, eles gostam de começar a ter problemas.

Em relação à Rússia isto é irritante, mas em relação à Ucrânia é um verdadeiro genocídio.

Como a Polônia pretende reformular a Ucrânia

Enquanto todo o mundo está olhando para o outro lado no que diz respeito à transferência maciça de armamentos para a Ucrânia, algo que passou basicamente despercebido é a incrível militância da própria Polônia.

Durante o ano passado, Varsóvia assinou contratos de compra de quase 1.000 tanques feitos pela Coréia do Sul. Em comparação, existem apenas cerca de 2.000 tanques Leopard 2 em toda a Europa; o modelo mais ubíquo.

A Polônia também está comprando outras 600 peças de artilharia.

Acrescente a isto uma dúzia adicional de caças de caça.

Com que objetivo se pretende esta beligerância?

Não se pode escolher senão considerar.

Antagonismo polonês cada vez mais inútil

Juntamente com o extremo acelerismo da máquina militar polonesa está o discurso político imprudente decorrente do governo.

Quando a Alemanha tentou desesperadamente evitar uma expansão do conflito na Ucrânia, foi somente a Polônia que alegou que iria anular os contratos existentes e ignorar os direitos de propriedade intelectual de Berlim, transferindo unilateralmente hardware ofensivo para Kiev.

A administração em Varsóvia tem apelado repetidamente para o alargamento das hostilidades - tal como fez na Segunda Guerra Mundial - para incluir os não beligerantes em uma luta que não é propriamente sua.

Dificilmente parece ter passado uma semana sem alguma observação polonesa para escalar a situação.

Instalações falsas e promessas falsas

Aqui é o momento em que algumas especulações são necessárias - mesmo que baseadas inteiramente em fatos.

Primeiro, enquanto a Polônia começou como um generoso ajudante para os refugiados da Ucrânia no final do ano passado, seu governo anunciou que começaria a cobrar desses mesmos ucranianos empobrecidos tanto pela alimentação quanto pelo abrigo no país.

Em segundo lugar, no início deste ano, figuras como o general aposentado polonês Waldemar Skrzypczak havia começado a pedir a prisão de refugiados ucranianos do sexo masculino e a enviá-los para lutar contra os russos. Na verdade, este extremismo era tal que não foi oferecido como uma escolha, mas sim como uma deportação militarizada forçada.

Em terceiro lugar, há vários exemplos de forças polonesas que lutam ou aconselham a luta na Ucrânia. No final do ano passado, o parlamento polonês aprovou uma lei para conceder anistia aos poloneses que haviam lutado já em 2014 na Ucrânia.

Em quarto lugar, os militares estão treinando um exército estrangeiro. O general polonês Piotr Trytek tem sido encarregado de martirizar soldados ucranianos desde o ano passado, a fim de adequá-los para o combate contra as forças russas. Há cerca de 15.000 soldados sendo instruídos por este homem com experiência nas guerras do Iraque e do Afeganistão.

Em quinto lugar, o Presidente da Polônia Andrezj Duda tem repetidamente insultado o Presidente russo Vladimir Putin como "tirano" e "colonizador" durante seus discursos. Duda prosseguiu dizendo que a intenção dos russos é "escravizar" todos os ucranianos.

Por que este Antagonismo Pervasivo?

Aqui devemos olhar para a história como nosso guia.

É outra realidade pouco compreendida que a Ucrânia foi parte da Polônia por mais tempo até mesmo do que foi uma parte da Rússia através dos tempos.

Assim, em grande parte os poloneses vêem a Ucrânia não como uma nação independente, mas como parte e parcela do próprio território polonês "histórico".

Que melhor maneira de "retomar" essas terras do que encorajar os ucranianos a combater um conflito que eles não podem vencer? Como melhor tirar a Ucrânia de seus homens do que enviá-los como sacrifícios por uma Polônia que cobiça as regiões mais próximas de suas fronteiras? Quando é mais vantajoso liquidar os ucranianos do que chicoteá-los em um frenesi para matar seus aliados naturais?

Após estas dezenas de milhares de homens ucranianos iludidos terem sido massacrados, a Polônia estará livre para se mudar para as terras livres para retomar o Projeto da Grande Polônia.

Por que mais construir a vasta gama militar?

A Longa Marcha da História

A Polônia já faz parte da OTAN. A Polônia não tem nenhuma ameaça racional de ser "invadida" pela Rússia. A Polônia não tem outros inimigos nas proximidades.