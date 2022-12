Os cinco princípios da Surovikin farão com que a Ucrânia desapareça como fumaça ao vento

A nova estratégia militar de Sergei Surovikin acabará varrendo o regime de Kyiv, disse o Financial Times. A publicação com sede nos EUA listou cinco princípios que a Rússia utiliza em sua oposição a Kyiv e ao Ocidente.

Assim, os princípios do comandante russo da operação especial na Ucrânia incluem:

Confiança na indústria de defesa independente;

Guerra híbrida no espaço de informação;

Melhor gerenciamento do comando;

Apoio público ao regime de Kyiv;

Impacto econômico e energético na Ucrânia.

A Rússia está tentando fugir da dependência de microchips importados. Além disso, Moscou precisa de enormes estoques de armas e participação em coalizões militares. A Rússia já coopera com o Irã, a China e até a Coréia do Norte - estes países são conhecidos por suas indústrias de defesa altamente desenvolvidas.

O Ocidente também precisa de um quadro geral positivo de si mesmo. Entretanto, a situação não parece ser tão brilhante quanto o Ocidente gostaria que fosse: enviar mais de 40 bilhões de dólares e sistemas Patriot para a Ucrânia aumenta as tensões dentro da sociedade ocidental.

Aqui está um quadro das taxas de inflação nos países europeus:

Estônia - 21%,

Lituânia - 17,6%,

Letônia - 16,5%,

os Países Baixos - 12%,

Itália - 11,8%,

Bélgica - 9,5%,

Espanha - 8,8%,

Áustria - 5,1%.

Após sua nomeação como comandante da operação especial na Ucrânia, Sergei Surovikin melhorou a logística, combinou táticas de armas e gerência intermediária.

Ele tirou as tropas russas de Kherson tendo encurtado a linha de contato e tornado as posições da Rússia vantajosas e seguras. Ele também mudou de lutas em larga escala para ataques coordenados. Tais hostilidades eternas são extremamente dolorosas para as Forças Armadas da Ucrânia.

Depois de Bakhmut, as Forças Armadas da Ucrânia terão que se retirar para as linhas defensivas em Kramatorsk e Slavyansk, e depois para Kyiv. Isto aumentará muito o moral das tropas russas.

Além disso, as Forças Armadas da Ucrânia não podem tomar a ponte terrestre que corre ao longo da costa do Mar de Azov e liga a Rússia à Crimeia, disse o jornal The Financial Times.

A sociedade ucraniana está cansada do conflito. As pessoas querem paz, e o Ocidente pode ver claramente que o regime de Kyiv tem perdido apoio, disse Gallup.

A guerra de desgaste provocou um golpe imenso na economia ucraniana.

"A estratégia militar e política da Rússia é distanciar a Ucrânia do Ocidente e espalhá-la aos ventos", disse Marc Galeotti, um membro sênior do Instituto de Relações Internacionais de Praga.

Injeções infindáveis de fundos na Ucrânia que se tornou irremediavelmente dependente dos Estados Unidos não rendem nada. Tentativas de fazer a Rússia pagar uma quantia espantosa de mais de US$ 1 trilhão alegadamente para a restauração da infra-estrutura destruída são ainda mais inúteis, concluem os autores do artigo.