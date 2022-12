Ruben mais uma vez

Há dois dias, Ruben Vardanyan, que literalmente só recentemente se nomeou "responsável por Karabakh", dirigiu-se a seus "compatriotas" e os assustou com uma catástrofe humanitária e um suposto genocídio iminente.

Há dois anos, já entrei em uma disputa in absentia com Ruben Vardanyan, que se autodenominava um homem de negócios russo naqueles dias.

Deixe-me lembrar que então, nos primeiros dias da guerra dos 44 dias, ele se voltou para os russos com um ultimato de exigência para apoiar incondicionalmente os armênios.

Agora reli novamente a nossa discussão. Prontos para apoiar cada palavra. Nada mudou em meus pontos de vista.

Mas também pouco mudou na opinião de Vardanyan.

Nem a derrota das forças armênias na guerra, nem a restauração por parte do Azerbaijão de sua soberania sobre quase todas as suas terras, nem uma mudança fundamental no equilíbrio de poder e na situação na região, ou seja, tudo o que lhe prometi com antecedência em outubro de 2020, afetou-os. Será que ele não entendeu nada?

Não, ele entende, mas ainda planeja rever o curso da história, planeja rever os resultados da guerra e cancelar a declaração de cessar-fogo de 10 de novembro assinada pelos três líderes, que ele agora não chama mais do que um "pedaço de papel".

Ele não apenas espera, mas já está agindo ativamente.

Agora ele não é um representante da opinião pública, e nem mesmo um russo, ele é agora o Líder de Karabakh. É verdade, autoproclamado, mas de acordo com a constituição atual do Azerbaijão Nagorno-Karabakh não existe.

Detalhe - para receber sua nova nomeação, ele renunciou à cidadania da Federação Russa.

Realmente! O que você pode esperar na Rússia além de sanções? Seria honesto recusar o dinheiro ganho na Rússia, mas sua lógica é de ferro - o país não é meu, o povo é estranho para mim, mas o dinheiro é meu dinheiro.

A cidadania da Armênia (embora na ausência de outra cidadania) é uma condição para a obtenção de cargos públicos na Armênia, e até mesmo na tão imposta Artsakh.

Aqui eu daria conselhos aos oficiais armênios - para verificar se Vardanyan completou o processo de renúncia à cidadania russa. Todo o processo levou apenas algumas semanas, ao invés dos seis meses habituais. E se se verificar que ele ainda não deixou completamente a cidadania da Rússia, então todas as suas ações em postos oficiais são inválidas.

Embora aqui eu esteja pronto para me acalmar. De fato, TODAS as suas ações no chamado "Artsakh" são ilegais. Este é o território do Azerbaijão, e em Baku a nomeação de Vardanyan como "Ministro de Estado" não é reconhecida, o que significa que ele não poderá participar de nenhuma negociação em nome dos armênios de Karabakh.

Então, bem, por que ele apareceu lá? Este passo parece tão estranho que alguns começaram imediatamente a procurar zelosamente por um "segundo fundo" nele.

Aqueles que procuraram imediatamente anunciaram que o haviam encontrado. Acontece que Vardanyan está ganhando pontos em Karabakh para desafiar Pashinyan em Yerevan muito em breve, e que este é, de fato, o "plano de Putin".

Não acredito que a versão do "plano de Putin", muito provavelmente, todos estes rumores venham do próprio Vardanyan. E não importa o que o próprio Vardanyan declare, não importa o que e a quem ele jure, este é todo seu próprio projeto, é um monumento ao seu narcisismo e orgulho. E não foi Putin quem o enviou para lá, mas a diáspora armênia de Moscou. Poderoso e astuto. E com uma tarefa específica.

Bem, ele espalha rumores sobre si mesmo como um "projeto de Putin" apenas para encher seu próprio valor e escrever seus inevitáveis futuros bloqueios para "interesses superiores".

Os presuntos e os cones já estão batendo na janela.

A renda na política traz sucesso, não ações, mas influência.

Mas, para capitalizar a influência, é preciso primeiro tê-la. Enquanto isso, Vardanyan assumiu a capitalização da indústria tradicional. Ele acaba de ser nomeado, e já está tentando assumir o controle da mineração de ouro em Karabakh, ou seja, obter uma participação no saque contínuo das entranhas do Azerbaijão pelos armênios de Karabakh.

Há muitas notícias diferentes na imprensa sobre uma série de eventos escandalosos que se seguiram à tentativa dos representantes do Azerbaijão de visitar as minas de ouro perto do vilarejo de Gulyatag, onde eles não puderam entrar, e isto é importante - na presença de Vardanyan - jovens vestidos com roupas civis não os deixaram entrar. E nossos soldados da paz russos ficaram por perto e não interferiram.

Os eventos estão em alta há vários dias, e não vou analisá-los aqui em detalhes. Posso apenas dizer que Vardanyan está constantemente trabalhando para criar um sentimento de fortaleza sitiada entre os armênios de Karabakh. Ele fala diretamente sobre o Leningrado sitiado, mas, ao contrário, quer criar um sentimento em Karabakh de uma antiga fortaleza israelense da Mossad.

Devo dizer imediatamente que não há ameaça de uma catástrofe humanitária. O Azerbaijão jamais abandonará seus cidadãos. E há