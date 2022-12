FIFA e o Mundo (Copa)

Que lições podemos aprender, que conclusões podemos tirar, da Copa do Mundo da FIFA no Qatar? Até que ponto o torneio é uma imagem espelho do nosso mundo?

Que calendário, que verdade?

Nosso mundo, 2022, fim de... em um calendário. Existem outros. Se tomarmos a data do nascimento de Yeshua, também conhecido como Jesus, provavelmente este é o fim de 2028; este é também o ano de Hégira 1444 para os muçulmanos, que respeitam Yeshua como profeta, mas não O filho de Deus e, de qualquer forma, onde na Bíblia diz que ele era O filho de Deus? Ela diz que ele era O filho de Deus.

Como todos nós somos. Filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs na Terra. Tudo é relativo ao que entendemos como a verdade e o livro de história para alguns pode ser rotulado não como Meu Livro de História, mas sim Seu Livro de História por outros. O que lemos no livro de história, tomamos como a verdade. Por exemplo, ele nos diz que Netuno foi descoberto em 1781, nos dá até mesmo um mês (março) e um dia (17) e nos diz que Urano foi descoberto em 23 de setembro de 1846.

O que o livro de história (não) diz?

O que esse livro de história não nos diz é que os antigos sumérios (4500 a 1900 AC) tinham palavras para Netuno (Antu) e Urano (Niburu) e cerca de cinco a seis mil anos atrás estavam falando sobre naves espaciais e estações espaciais. Esse livro de história nos conta que, no ano de catorze noventa e dois Colombo navegou no azul do oceano e descobriu a América. Mas o que não nos diz é que Colombo disse ao rei espanhol que já tinha ido às Américas e sabia o que estava lá. Eles certamente sabiam sobre as Américas na cidade inglesa de Bristol na época...e o historiador romano Tácito fala em seu livro Germanicus dos "grandes continentes a oeste" (da Britânia). Na década de 1480, o rei português João II falou do comércio transatlântico entre a América do Sul e a África; havia vestígios de cocaína e tabaco nas múmias egípcias (de onde vinha?) e havia abacaxis nas mesas dos ricos em Pompéia, numa época em que o abacaxi não existia na Europa, apenas nas Américas.

A página aceita o que escrevemos nela

Portanto, vamos entreter a noção de que a Internet, como aquele livro de História, aceita o que escrevemos em suas páginas, e podemos aplicar isto também à mídia, que gosta de traçar linhas de tempo arbitrariamente e depois apresentar meia história virada de cabeça para baixo como a verdade, enquanto o foco na TV são trechos de gotejamento por gotejamento de histórias no meio do Príncipe Harry e aquela Duquesa esposa dele, Megan qualquer coisa ou outra, reclamando da mídia enquanto a usa para encaminhar qualquer agenda que eles possam ter. E o pai americano, e os Simpsons. E o futebol, que está lentamente invadindo áreas imaculadas que até agora tinham sido imunes a esta massificação de... imbecilidade? Ou algo mais útil?

O novo soccerizon

De repente aparece no futebolizon, junto com os muito melhorados Socceroos de Down Under, América do Norte, Oriente Médio, Ásia, onde a Soccermania está crescendo. Assim, talvez agora possamos dar uma olhada mais de perto no Mundo FIFA (Copa) e nos perguntar se ele nos apresenta alguma lição.

A mídia, como aquele livro de história, nos diz que americanos e iranianos são inimigos. No entanto, o que vimos no Qatar foi um total de cerca de trinta jovens se divertindo jogando um jogo de futebol/sociedade juntos em um campo de jogo equilibrado com as mesmas regras de fair play e apertando as mãos no final. Eles eram adversários, mas não inimigos. Portanto, talvez o futebol/futebol não seja, afinal, um modelo de imbecilidade. Vamos ler mais.

Clash cultural e atitudes imperialistas de cima para baixo

As finais da Copa do Mundo da FIFA assistiram a outro choque oeste/este de culturas, com uma refeição sendo feita de direitos dos trabalhadores, direitos das mulheres e direitos LGBT (a sigla cresce a cada minuto, agora é LGBTQIA+ e percebe-se o sinal de mais) e muito sendo feito sobre se o Qatar deveria ter sido escolhido como o local. Onde está essa história agora, e antes que as finais tenham terminado? Talvez possamos aprender outra lição do Mundo FIFA (Copa) na qual o futebol/football pode ser usado como veículo de comunicação.

Empoderamento das mulheres

A resposta perfeita para a questão do empoderamento das mulheres e da igualdade de gênero é dada pela presença crescente de árbitras nos jogos, incluindo a árbitra principal (feminina) no jogo entre Alemanha e Costa Rica, Stephanie Frappart, de 38 anos. Quanto aos direitos dos trabalhadores, passei décadas escrevendo sobre isso, mas que melhor estágio do que uma Copa do Mundo para levantar o assunto e questionar o histórico de segurança dos trabalhadores no Qatar, embora alguns dos números apresentados tenham prejudicado muito a causa? Quanto aos direitos LGBT (etc.), meu trabalho é facilmente documentado online, a ponto de grupos de ódio (muito erroneamente) me classificarem como "bicha" ou "pervertido" por defender os direitos humanos de todos os grupos, sejam eles baseados no gênero, sejam minorias étnicas ou pessoas com diferentes orientações sexuais ou orientações de apresentação pessoal. Defender essas pessoas não significa que você tem que ser um deles.

Se a Rússia for banida, outros podem ganhar medalhas

A Rússia, é claro, foi banida, mas se você banir a Rússia de todas as competições, os outros ganharão mais medalhas. Ninguém foi banido quando o Iraque foi invadido e até um milhão de civis morreram. Ninguém foi banido quando a Líbia foi invadida e as crianças foram bombardeadas "legitimamente" (OTAN), sim, eles realmente disseram isso. Ninguém foi banido quando a OTAN estragou a rede elétrica na Líbia, ninguém foi banido quando a OTAN estragou o abastecimento de água na Líbia (crime de guerra), mas a Rússia foi banida porque... como eu disse antes porque as fontes russas foram censuradas e silenciadas em uma política de censura fascista, não vou falar mais sobre o assunto, deixar que as pessoas façam suas próprias pesquisas e formem suas próprias opiniões, mas lembre-se do que eu disse sobre as linhas do tempo e aquele livro de história.

O ponto de vista esportivo

Do ponto de vista esportivo, vemos um crescimento dos Estados Unidos da América neste jogo, agora com equipes organizadas e habilidades individuais de classe mundial em alguns casos, vimos uma equipe fantástica do Canadá com um futebol excelente, vemos um aumento das habilidades futebolísticas em todos os campos sem nenhuma equipe fácil e muitas equipes sem sorte de não chegarem à fase seguinte, por exemplo, o Uruguai com algum do futebol mais empolgante que a competição já viu e a vítima na opinião de muitas das decisões tomadas pelo oficial da partida.

Vemos agora a região do Oriente Médio com algumas equipes surpreendentemente boas que podem competir como iguais com as melhores, e o Extremo Oriente muito bem representado pela República da Coréia e pelo Japão, duas equipes que poderiam facilmente ser campeãs daqui a alguns anos. E vemos uma equipe africana e uma equipe islâmica, o Marrocos, nas semifinais pela primeira vez depois de surpreender a Espanha e, mais incrivelmente, Portugal, cujo time estrelado foi enviado para jogar uma cópia carbono do jogo Espanha-Marrocos sem qualquer alteração na estratégia, batendo a cabeça contra a parede por noventa minutos e jogando uma formação 4-4-2 contra um lado fechado. Como o que...?

O Brasil cometeu o mesmo erro contra a Croácia, mas perdeu o jogo por causa de um lapso de concentração de três segundos que permitiu uma transição croata e o chute que eles precisavam no gol. Então nestes dias, como o Brasil sabe agora e como a Inglaterra sabe há décadas, se você não pode marcar pênaltis neste nível, desculpe, você não merece passar para a próxima rodada. É um requisito básico. O Brasil, e Portugal, deveria ter chegado pelo menos à fase semifinal.

CR7

E todos estão falando de Cristiano Ronaldo, o pobre menino da Ilha da Madeira que trabalhou duro e, em vez de se deitar reclamando, continuou com o trabalho de se tornar o melhor jogador de futebol do mundo, carregando o time nas costas durante anos, sendo um excelente capitão dentro e fora do campo, sendo um exemplo para inúmeros meninos jovens de todo o mundo, dando a lição de que com dedicação, honestidade e trabalho duro você pode fazer o que quiser, dando uma lição promovendo uma vida limpa, um estilo de vida saudável e uma vida familiar. Quando sua primeira carreira chega ao crepúsculo, ele está pronto para ser o centro de sua próxima carreira, seja lá o que isso for.

E note, em conclusão, que estamos falando de futebol/football como um comunicador, como um meio de aproximar as pessoas, como um palco para uma compreensão das diferentes posições, mas não de forma intrusiva, como um veículo para a globalização dos valores e do conhecimento. Portanto, não há espaço para a política, ou religião, no futebol e aqueles que defendem a difusão da marginalização e do ódio no esporte não têm lugar no jogo. O jogo pertence a nós, as pessoas, para que possamos nos divertir juntos, nos divertir, desfrutar do fair play, como irmãos e irmãs. Aqueles que tentam nos insultar a todos, usando o futebol como veículo de exclusão, não pertencem ao mundo da FIFA. Ou à sua Copa. É um jogo que pertence a todos nós.