O presidente sérvio Aleksandar Vucic deve enviar um exército para Kosovo e Metohija para proteger os sérvios. Caso contrário, os albaneses realizarão uma operação semelhante à Operação Tempestade que os croatas haviam conduzido contra a Krajina sérvia.

Terror contra os sérvios em Kosovo e Metohija

A maioria albanesa desencadeou o terror contra os sérvios na província de Kosovo e Metohija da Sérvia. A prisão de Dejan Pantic, ex-membro da chamada polícia de Kosovo, tornou-se um dos últimos incidentes. Pantic, juntamente com seus colegas, parou de trabalhar em 5 de novembro em protesto contra a mudança das placas de licença dos veículos sérvios.

Há dois dias, as Forças Especiais de Kosovo (NJSO) invadiram os municípios autônomos sérvios. Para impedir que Pantic fosse transferido para Pristina, os sérvios montaram barricadas.

De acordo com a mídia sérvia, Albin Kurti, o chefe do Kosovo (a Rússia não reconhece o Kosovo como um Estado independente - ed.), entrou em contato com representantes dos cinco mantenedores da paz (Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, EUA, França) do Acordo de Bruxelas. Kurti informou aos representantes que as forças de segurança albanesas tomariam todas as medidas para remover as barricadas no norte.