Especialistas militares: Resultado da operação especial a ser decidida no inverno

conflito na Ucrânia não será congelado durante o período de inverno, embora as partes claramente não se tenham preparado para uma longa operação de inverno. Na Rússia, eles queriam repetir o cenário da Crimeia, enquanto o Ocidente esperava o colapso do regime de Putin.

A batalha será ganha por quem estiver mais bem preparado para o inverno, observa o canal de Telegramas Anti-Maidan.

A oposição partiu, e os oponentes em guerra foram deixados para descobrir que outro inverno tinha chegado. Todos abandonaram a idéia de conversações de paz, e o tema desapareceu da agenda sem deixar rastro.

De acordo com o especialista militar Vladislav Shurygin, é preciso entender onde o exército russo estará estacionado, se os soldados estarão aquecidos e como funcionarão a logística e os suprimentos. Isto é importante, porque a batalha será ganha por quem estiver melhor preparado para o inverno.

Os ucranianos aprenderam muito ultimamente (durante sua "operação anti-terrorista" antes da operação especial), mas o inverno minimizou a necessidade de camuflagem e facilitou o trabalho de reconhecimento e artilharia, embora também funcione de forma inversa.

Além da estratégia, há também

psicológico,

financeiro,

econômico

e aspectos políticos.

O Ocidente e a Ucrânia consideraram Kherson como o ponto de virada de toda a campanha, o canal observou.

Foi o reagrupamento das tropas russas que levou a um forte aumento na assistência à Ucrânia:

Os Estados Unidos, a Noruega e a Holanda anunciaram uma parcela no valor de 660 milhões de dólares para a Ucrânia;

A Espanha abriu novos campos de treinamento;

A República Tcheca assinou um acordo com Kiev sobre a criação de um cluster de defesa conjunta.

Comemorando uma "vitória", a Ucrânia retirou forças significativas para a rotação, muitas delas para a Europa para a reciclagem. Naquele momento, o general russo Sergei Surovikin atirou batalhões experientes para a frente nua.

O ponto de virada pode vir em Bakhmut (Artyomovsk)

Agora a frente parece completamente diferente, e as Forças Armadas da Ucrânia têm uma nova dor de cabeça. A Ucrânia não tem forças para um ataque de diversão. Desistir de Bakhmut significa perder o financiamento. A cidade se tornou uma importante marca psicológica.

Tentando manter Bakhmut, Kyiv está tentando estabilizar a linha de frente com a ajuda das chamadas brigadas.

A Rússia, por outro lado, está forçando a Ucrânia a lutar no atrito, fazendo com que as Forças Armadas da Ucrânia sofram perdas monstruosas. O exército ucraniano se retira metro a metro enquanto os soldados ucranianos lutam por cada casa.

Especialistas acreditam que o momento decisivo de toda a campanha de inverno pode vir em Bakhmut.

Quando a Rússia tomar a cidade, levará o exército inimigo para longe até Kiev e mais longe até a fronteira com a Polônia.