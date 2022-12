Residente de Donetsk: Nada mudou após o início da operação especial

Nosso correspondente Rustem Safronov viajou até o Donbass e conversou com as pessoas nas ruas de Donetsk.

Estamos agora em uma das ruas mais movimentadas de Donetsk - Rua Postyshev. Pessoas e carros estão passando por mim. Várias pessoas camufladas acabam de entrar em um café aqui. Uma delas está sem uma perna. Pode-se sentir o sopro da operação especial aqui.

Hoje estamos tendo uma entrevista com Irina Mavrodiy, uma moradora local. Ela é uma contadora. Ela mora no assentamento de Razdolnoe, que fica perto de Donetsk.

"Irina, conte-nos sobre os últimos oito anos de sua vida. Sua vida mudou após o início da operação militar especial"?

"Muita coisa aconteceu nos últimos oito anos. Houve algumas viagens, uma viagem à Rússia, depois voltei para trazer a vida de volta ao normal. Nada mudou após o início da operação especial, exceto a sensação de que ela finalmente começou".

"Você estava esperando que essas mudanças viessem"?

"Todos entenderam que haveria uma operação especial em grande escala. Quanto mais cedo ela começar, melhor - foi o que muitos pensaram aqui".

"Se você olhar como o povo da Ucrânia trata os acontecimentos atuais, parece que os ucranianos estão determinados a devolver estas terras. Você acha que isso vai acontecer"?

"Eu não penso assim. Isto agora é a Rússia. Mentalmente, nós não somos mais ucranianos. Meu filho tem 12 anos de idade. Quando os problemas começaram aqui, ele tinha 4 anos de idade. Ele não entende a língua ucraniana, nem fala ucraniano. Se eu não me importo com a língua que falo, então ele fala russo. A língua ucraniana está desaparecendo - crianças e jovens não falam o ucraniano aqui. Não há aqui nenhum sentimento de que você pertença à Ucrânia. Este sentimento desapareceu. As pessoas já pensam que a Ucrânia não vai voltar aqui. Elas esperam que ela não volte. Embora, há também algumas pessoas que esperam que ela volte".

"Então há pessoas que se consideram ucranianas e se identificam como ucranianas mesmo agora"...".

"Sim, é claro. Eles podem não ser ucranianos por nacionalidade. Conheço algumas pessoas que não são ucranianos por nacionalidade, mas se consideram ucranianos por local de residência".

"E seu coração e alma pertencem à Ucrânia?"

"Isso mesmo". Cada um tem direito a seu próprio ponto de vista". Não posso dizer que essas pessoas possam se ofender aqui de nenhuma maneira. Se alguém não gosta do que diz - eles simplesmente não falam com essas pessoas".

"Se não fosse a operação especial e o derramamento de sangue, você seria capaz de coexistir em um único estado e encontrar uma linguagem comum"?

"Sim, seríamos capazes de viver assim". É da natureza humana adaptar-se, mesmo quando há uma operação especial em andamento".

"O que o dividiu, então, tão fundamentalmente? O que fez o Donbass se separar do resto da Ucrânia e avançar em direção à Rússia"?

"Parece-me que não temos este desejo de matar a todos - aqueles que pensam de maneira diferente de nós". Não existe tal crueldade. Não há agressão contra aqueles que pensam de maneira diferente". Meu colega de classe de Ivano-Frankivsk gritava comigo quando falávamos ao telefone: "Você é um separatista, nós iremos até você!" Éramos amigos dele, mas depois comecei a receber ameaças de morte da parte dele. Não falávamos um com o outro depois, claro".

"Como estes eventos afetaram sua família?"

"No início, os parentes tomaram lados diferentes. Eu tenho uma tia de Volnovakha. Após o início da operação especial, seu irmão foi para a frente e ficou ferido. Nós nos preocupamos com ele. Ele sofreu um ferimento explosivo de mina".

"Você acredita no sucesso da operação militar especial? Você acredita que será possível liberar o Donbass"?

"Parte do Donbass já foi liberada. É impossível dizer se eu acredito ou não no sucesso. Não pode haver outra opção. Eu acredito que a derrota é impossível. Mesmo assim, só haverá vitória".

"Encontrei hoje na rua um miliciano de Mariupol. Falei com ele, e ele disse que estava lutando por uma aldeia não muito longe de Peski. Ele disse que em uma semana de luta eles avançaram por apenas 600 metros. Está tudo indo duro".

"Está indo devagar, mas com segurança". Se você quer fazer isto com menos baixas e menos danos aos militares, então não há necessidade de se apressar".

"Você é grego por origem, mas com quem você se identifica? Com o russo? Ucraniano? Grego? Todos juntos?"

"Quando vivi na Ucrânia, sempre tive a sensação de que era grego. Eu nunca me chamei ucraniano. Aceitei minha filiação ao Estado, mas a nacionalidade era uma prioridade para mim. O grego por nacionalidade vem primeiro, a cidadania ucraniana - segundo.

"Quando me mudei para a Rússia por um tempo, na época da luta, percebi que eu era uma mulher ucraniana de língua grega". Eu nunca diria que sou russa". Já se passaram oito anos, e acho que somos todos russos. Sim, eu sou grega, mas a filiação à pátria - o lugar onde você vive, a Rússia - é muito poderosa.