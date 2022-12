As forças russas não precisam de uma pausa de inverno. Elas irão moer a Ucrânia no início de 2023.

As Forças Armadas russas continuam sua bem sucedida ofensiva no Donbass. As Forças Armadas da Ucrânia tiveram que abandonar os assentamentos de Mayorsk e Pavlivka. A aglomeração de Bakhmut foi liberada quase completamente e as tropas russas podem agora seguir em frente.

De acordo com os planos de novembro, os próximos objetivos serão os seguintes assentamentos:

Soledar,

Uhledar,

Bahmut,

Maryinka,

Avdiivka.

As tropas russas estão atualmente localizadas na área de Kleshcheevka, Yakovlevka, Andriivka - elas recuperaram o controle da região quase inteiramente.

De acordo com especialistas do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), sediado nos EUA, as tropas ucranianas tentaram realizar contra-ataques, mas sem sucesso.

Especialistas observam que após a nomeação do General Sergei Surovikin como Comandante do agrupamento conjunto das Forças Armadas russas na Ucrânia, a interação entre vários ramos e tipos de tropas, bem como entre diferentes grupos, tornou-se muito melhor. Junto com as operações ofensivas, Surovikin também está ocupado com o fortalecimento das defesas russas.

O chefe adjunto da direção operacional principal das Forças Armadas da Ucrânia, general-de-brigada Aleksey Gromov, acredita que as Forças Armadas da Ucrânia já se encontram em uma situação crítica. Em uma semana ocorreram até 500 confrontos militares, com o avanço das tropas russas e a defesa das tropas ucranianas.

Os russos não escondem seus planos.

O objetivo final da ofensiva é expandir a zona desocupada, proteger Donetsk dos bombardeios movendo a fronteira mais longe, fortalecer a defesa ao longo do Dnieper e ir mais longe.

O comando planeja operações em larga escala que podem começar tanto no inverno quanto na primavera.

Muito será decidido pelas condições climáticas. Existem, de fato, apenas duas opções:

Surovikin passará o inverno para reforçar a coerência das unidades a fim de iniciar operações de manobras ofensivas mecanizadas em larga escala na primavera.

No inverno, os conflitos mais poderosos começarão com o apoio de ataques de mísseis, veículos blindados, forças aerotransportadas e frotas.

Qual exército está mais bem adaptado às condições do inverno?

As Forças Armadas da Ucrânia estão acostumadas com o tempo de inverno. Quase todos os veteranos estão familiarizados com as condições de inverno no campo de batalha, já que o conflito armado na Ucrânia continua desde 2014. Entretanto, os ataques russos à infra-estrutura energética da Ucrânia anulam todas as tentativas de organizar a logística. A destruição dos centros logísticos, ferrovias e pontes através do Dnieper se tornará uma catástrofe.

A maioria dos russos também não é vulnerável ao frio do inverno. As tropas russas possuem suprimentos estáveis, incluindo uniformes de inverno e equipamentos de aquecimento pessoal.

A escalada do inverno é inevitável.