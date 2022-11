Guerra entre China e EUA inevitável como G20 em seus últimos dias

As tensões crescentes nas relações entre a China e os Estados Unidos inevitavelmente se transformarão em um conflito. O G20, como órgão consultivo internacional, está vivendo seus últimos dias. O BRICS+ virá em seu lugar para substituí-lo.

A cúpula do G20 foi aberta em Bali (Indonésia). Vários países se recusam a acusar a Rússia de todos os problemas que o mundo está enfrentando hoje. Portanto, deve-se supor que a cúpula não terminará com uma resolução final.

De acordo com o Financial Times, a cúpula do G20 provavelmente terminará ou com uma declaração ampla e abstrata (agora não é hora de guerra) ou com uma declaração conjunta e mais rigorosa de 19 ou 18 membros sem a Rússia e/ou a China.

A reunião entre os líderes da China e dos Estados Unidos tornou-se a única intriga da cúpula na ausência do presidente russo Vladimir Putin

Joe Biden disse na véspera que tentaria traçar "linha vermelha" em suas relações com Xi Jinping. A linha foi traçada há muito tempo - esta é a questão de Taiwan.

A China precisa de garantias claras de Washington dizendo que os EUA não apóiam a escolha de Taiwan pela independência. Isto é irrealista, pois os democratas não se recusarão a apoiar o partido separatista taiwanês no poder, enquanto os republicanos apoiarão os fornecimentos de armas para a ilha. Portanto, um conflito entre Pequim e Washington é inevitável.

A este respeito, os Estados Unidos têm poucas alavancas de pressão de sanções sobre Xi. Eles irão bumerangue sobre os Estados Unidos. Pequim só pode se importar menos com o isolamento econômico e diplomático do Ocidente: A China tem uma economia auto-suficiente e uma enorme escolha de parceiros dos quais Pequim pode obter combustível e alimentos.

Consequentemente, as sanções econômicas para "conter" a República Popular da China falharão, assim como o Ocidente não consegue esmagar a Rússia no conflito na Ucrânia.

"Esta crise da Ucrânia em que nos encontramos agora, isto é apenas o aquecimento. A grande está chegando. E não vai demorar muito até que sejamos testados de formas que há muito tempo não testamos", escreveu o almirante americano Charles Richard em uma coluna para o site do Wall Street Journal. "Enquanto eu avalio nosso nível de dissuasão contra a China, o navio está lentamente afundando", disse ele. "Ele está afundando lentamente, mas está afundando, pois fundamentalmente eles estão colocando a capacidade no campo mais rapidamente do que nós", acrescentou ele.

Parece que Pequim e Washington precisam se preparar para a guerra". É do interesse de Xi ver o inimigo enfraquecido pelas guerras de sanções com a Federação Russa". Portanto, a China exigirá a paz na Ucrânia e fará tudo para apoiar econômica e politicamente a Federação Russa.

A Rússia e a China como alternativa ao G20

Outros fatores externos, como a cooperação entre a Rússia, China e Arábia Saudita no âmbito da OPEP+ também contribuirão para isso. Xi Jinping está se preparando para uma visita a Riad, e acredita-se que esta se tornará uma visita sem precedentes.

Pequim fará lobby para que a Arábia Saudita se junte aos BRICS. A alternativa do G20 crescerá dentro da estrutura da aliança BRICS+ que continuará a adicionar mais jogadores influentes.

A Arábia Saudita possui 19% das reservas mundiais de petróleo, 12% da produção mundial e mais de 20% das vendas de petróleo no mercado mundial, bem como uma capacidade de refino de mais de 5 milhões de barris por dia.

A Arábia Saudita também possui enormes reservas de ouro e divisas. Elas alcançaram US$ 465,49 bilhões em setembro.

Riad também tem o mais alto status espiritual e religioso do mundo islâmico. Assim, a Arábia Saudita atrairá todos os Estados do Golfo e muitos países muçulmanos da Ásia para organizações e alianças alternativas.

O domínio do Ocidente provou ao mundo que países censuráveis e desleais podem ser isolados e destruídos muito rapidamente. A Rússia serve como um bom exemplo para isso.