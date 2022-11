O novo plano da Rússia: A Ucrânia não sobreviverá ao inverno, ela estará exausta

Kyiv está ficando sem recursos e dinheiro. A assistência do Ocidente não vai durar para sempre. A manobra das Forças Armadas da Federação Russa para aproveitar posições vantajosas ao longo do Dnieper muda a operação especial para o propósito do esgotamento da Ucrânia.

A Ministra da Economia da Ucrânia Yulia Sviridenko foi a Washington para negociações. Ela disse na quarta-feira que os apagões rolantes devido às greves da Rússia poderiam levar a uma maior contração do PIB em 2022 do que o previsto anteriormente, relata a Reuters.

De acordo com Sviridenko, espera-se um declínio de 39% ao invés de 35%.

"O problema é que as empresas não estão trabalhando. Se as quedas de energia continuarem nas próximas semanas, o PIB poderá cair ainda mais", disse ela.

De acordo com o Ministério da Economia da Ucrânia, o volume de produção em outubro caiu 39% depois de ter diminuído 35% de agosto a setembro, disse a Reuters.

Sviridenko garantiu que o governo ucraniano estava cortando despesas reduzindo os funcionários do estado e privatizando as pequenas empresas estatais. Kyiv ainda precisaria de assistência estrangeira, acrescentou ela.

Sviridenko também tentou negociar nos Estados Unidos o fornecimento de equipamentos elétricos, tais como transformadores, geradores de energia e até mesmo lâmpadas de LED que poderiam economizar eletricidade. As autoridades americanas exortaram o governo ucraniano a realizar reformas para estabelecer regras econômicas transparentes.

De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Kyiv precisa de 38 bilhões de dólares para cobrir um déficit orçamentário previsto para o próximo ano e outros 17 bilhões de dólares para iniciar reparos urgentes na infra-estrutura.

O Ocidente fica cansado de financiar a Ucrânia sem parar

Parece que o Ocidente está relutante em financiar a Ucrânia. A UE se comprometeu a fornecer US$ 9 bilhões em empréstimos em 2022, mas três bilhões nunca serão enviados. O Banco Central Europeu interromperá a impressão na primavera.

A Hungria se recusou a financiar o pacote de ajuda no valor de 18 bilhões para 2023. Haverá apenas empréstimos do orçamento da UE. O FMI promete uma injeção de US$10 bilhões ao longo dos próximos dois anos. Estes são empréstimos também.

Os Estados Unidos apóiam principalmente a Ucrânia com fornecimento de armas. Em setembro, quase todos os republicanos na Câmara dos Deputados votaram contra um projeto de lei para alocar US$ 12 bilhões para o orçamento ucraniano. O Líder da Minoria da Câmara, Kevin McCarthy, advertiu que os republicanos se recusariam a emitir carta branca para a Ucrânia caso assumissem o controle da Câmara.

Kyiv não terá dinheiro para a guerra

O subfinanciamento da economia ucraniana vai desencadear a hiperinflação na Ucrânia. O banco nacional da Ucrânia emitiu mais 15 bilhões de hryvnia no início de setembro, comprando títulos do governo, tendo assim minado o valor da moeda nacional, o hryvnia. Desde o início da operação especial, o banco emitiu 300 bilhões, o que fez com que a taxa de câmbio crescesse para quase 50 hryvnia por dólar.

Em setembro, a taxa de inflação na Ucrânia subiu para quase 25 por cento. Dado o alto custo, será ainda mais difícil para Kyiv permanecer à tona, para não mencionar as operações militares bem sucedidas.

A Rússia decidiu retirar suas tropas de Kherson. A Ucrânia terá agora que manter a cidade, o que automaticamente aumenta os gastos do orçamento do país.

É digno de nota que a dívida pública da Ucrânia hoje é de 6.406 bilhões de UAH (dos quais 78,7% são responsáveis pela dívida externa), enquanto que a dívida pública da Ucrânia com o PIB é de 100,1%. O serviço da dívida também se torna mais caro devido ao crescimento do dólar.

Kyiv não tem chance de obter os ativos russos congelados, porque a Rússia congelou uma quantidade quase equivalente de ativos ocidentais.

Além disso, o apoio aos refugiados ucranianos tem diminuído em toda a UE. Não está excluído que muitos acabarão decidindo voltar para casa. Isto criará uma pressão adicional sobre o mercado de trabalho, o desemprego aumentará.

A nova fase da operação especial: O esgotamento da Ucrânia

A manobra das Forças Armadas russas para aproveitar posições vantajosas ao longo do Dnieper leva o confronto com a Ucrânia para uma nova fase. A Rússia quer que a Ucrânia se esgote.

O inverno está próximo. A Rússia tem recursos mais do que suficientes para atravessar o inverno sem sobressaltos.

A Ucrânia não tem recursos. A Ucrânia só tem assistência do Ocidente, mas isto também não vai durar para sempre.