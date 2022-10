Notícias mundiais: Há outras histórias

A situação na Ucrânia chamou a atenção da Mainstream e das mídias sociais em todo o mundo em 2022. No entanto, existem outras histórias.

A recente alegação de que a Ucrânia está ganhando a guerra da mídia contra a Rússia é absurda, tanto mais que os meios de comunicação russos foram censurados em uma política fascista para apresentar apenas um lado da história, e por meios de comunicação social que suprimem qualquer história que não siga a "linha". Recentemente fiz uma experiência no Facebook e pedi a duas pessoas que colocassem o mesmo texto com uma diferença: uma usou a palavra "Rússia", a outra usou "Ucrânia". Adivinhe qual conta foi bloqueada arbitrariamente e adivinhe qual permaneceu intocada? A liberdade de expressão. Minha opinião é que se um lado está sendo censurado, então eu não entrarei em um jogo estúpido quando um lado tem todas as 16 peças e o outro não tem nenhuma. Ninguém parecia se importar quando ucranianos de língua russa estavam sendo descascados e mortos por oito anos antes disto começar, então me desculpe por dizer que não me apetece escrever sobre esta história. Vá procurar suas próprias fontes e descubra o que está acontecendo e por que isto começou. As verdadeiras razões. Tente começar com Biden + energia + Ucrânia + culturas transgênicas.

Então, se as pessoas quiserem acreditar em tudo o que lêem e engolem, gancho, linha e afundamento...

Mas existem outras histórias. Eu estou escolhendo dez ao acaso. O mundo não se concentra em torno da Ucrânia, por mais perturbador que seja ver famílias sendo separadas, sejam elas quem forem. De todos os lados.

1. Na Somália. Sofrimento sem precedentes e mortes de crianças

Enquanto falamos, milhares de pequenos meninos e meninas estão morrendo, morrendo de fome porque as últimas cinco estações de chuva não produziram água suficiente para irrigar a terra, a agricultura falhou e junto com a seca vem uma grave desnutrição. E a morte. Uma criança por minuto está sendo admitida em um estabelecimento de saúde que sofre de desnutrição severa. Isto, depois que a mãe caminhou com a criança de costas durante dias, lutando contra as condições climáticas extremas. Metade da população é afetada pela seca, o que significa oito milhões de pessoas.

2. Desigualdade de gênero: um assassino

Mulheres e crianças estão sofrendo o impacto das ameaças ambientais globais e Covid-19 mais do que os homens, de acordo com o último Relatório da ONU Proteger a Promessa, que indica que nos últimos dois anos, todas as medidas da infância e do bem-estar das mulheres viram uma diminuição catastrófica. Os dados apresentados neste relatório mostram uma regressão em indicadores como insegurança alimentar, fome, casamento infantil, riscos de violência do parceiro, depressão adolescente e ansiedade.

O número de crianças não vacinadas ou sub-vacinadas aumentou em seis milhões, de 19 para 25 milhões, milhões de crianças não tiveram nenhuma escolaridade durante a pandemia - em 104 países, 80% das crianças sofreram perda de aprendizagem.

"No centro de nossa promessa não cumprida está a incapacidade de lidar com as desigualdades que estão na raiz das crises globais, desde a pandemia da COVID-19 até os conflitos e a emergência climática". O relatório descreve os impactos dessas crises nas mulheres, crianças e adolescentes, desde a mortalidade materna até perdas na educação e desnutrição severa", disse Antonio Guterres, Secretário Geral das Nações Unidas.

As estatísticas da desigualdade

Aqui estão as estatísticas a partir de 2020. O Relatório afirma que elas são hoje ainda piores: Expectativa de vida ao nascer em um país de baixa renda: 63 em comparação com 80 em um país de alta renda: Pouca ou nenhuma mudança nos últimos anos; 5 milhões de crianças morrem de condições de saúde evitáveis; 45 milhões de crianças sofrem de desnutrição, quase 150 milhões de crianças têm um crescimento atrofiado como resultado de uma má nutrição.

3. 500 milhões de pessoas em risco por falta de exercício

A ONU adverte que meio bilhão de pessoas, ou 500 milhões, desenvolverão doenças não transmissíveis, como síndrome metabólica, diabetes, doenças cardíacas e obesidade, com os riscos de saúde correlacionados, até 2030, através de atividade física insuficiente.

Índice de Massa Corporal

Calcular o Índice de Massa Corporal ou IMC é rápido e fácil: kg./m2 ou quilogramas divididos por altura em metros quadrados...e hoje em dia uma calculadora on-line faz o truque em escalas métricas ou imperiais com o clique de um botão. Um IMC saudável está entre 18,5 e 24,9. Basicamente, se você consome mais calorias do que as queima, você ganha ou retém peso. Caminhar por 35 minutos por dia é uma atividade recomendável para a maioria das faixas etárias. Acompanhado de uma dieta rica em frutas e vegetais com menos carne vermelha e alimentos fritos e bebidas carbonatadas é um bom lugar para começar.

4. 4. Covid

Ainda não acabou e a falsa sensação de segurança proporcionada por três vacinas está vendo as pessoas relaxando suas defesas e baixando a guarda. Covid está voltando e alguns casos relatados são graves, de modo que as pessoas ficam dentro de mais casos (no outono no hemisfério norte) irão aumentar. De volta ao uso de máscaras em locais públicos e à sanitização das mãos e distanciamento social. É senso comum e salva vidas.

5. O objetivo do mês da ONU: Fome zero

A fome está aumentando. Não estamos no caminho certo para chegar a Fome Zero até 2030.

Apesar do fato de que os agricultores e pescadores produzem alimentos mais do que suficientes para alimentar todos neste planeta, mais de 800 milhões de pessoas passam fome. Os motores são a mudança climática, as más práticas agrícolas e os conflitos. 14 milhões de crianças em todo o mundo sofrem de grave desnutrição aguda e 75% delas não têm acesso a tratamento.

6. Ciência, tecnologia e inovação para a transformação de nossos sistemas agroalimentares

O Fórum de Ciência e Inovação da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, atualmente em curso (17 a 21 de outubro), está colocando a Ciência e a Tecnologia em foco como um meio de transformar os sistemas agroalimentares para garantir uma melhor produção e uma melhor nutrição. Espera-se que o uso de plásticos seja reduzido, já que as partículas microplásticas estão poluindo não apenas o mar, mas também as terras agrícolas.

7. Iêmen - onde as crianças são roubadas de seu futuro

Conflito. 23 milhões de pessoas necessitadas de assistência humanitária, incluindo 13 milhões de crianças. Onde está esta história? Desde março de 2015, o Iêmen tem vivido um deslize em direção ao Inferno. Metade das instalações de saúde está funcionando, faltam equipamentos, os trabalhadores da saúde não são pagos adequadamente. Mais de 10.200 crianças foram mortas ou feridas desde a eclosão do conflito há sete anos e meio, milhares de crianças foram forçadas a se juntar às partes beligerantes, 2 milhões de crianças estão deslocadas internamente, dois milhões de crianças não vão à escola e escolas e hospitais estão danificados. A crise da fome se aprofundou e agora quase 18 milhões de pessoas precisam de assistência alimentar.

8. A saúde mental e os jovens

As lacunas no financiamento têm colocado enorme tensão nos sistemas de saúde e uma lacuna é a questão do cuidado da saúde mental dos jovens. A falta de cuidados com a saúde mental leva ao suicídio e é uma das principais causas de morte entre os adolescentes mais velhos. Metade das condições de saúde mental começa aos 14 anos de idade, a maioria não é detectada e não é tratada. O estresse e o medo e a perturbação causados pelo Covid-19 agravaram o problema.

Mais uma vez sublinho a necessidade de sessões regulares de análise a partir dos três anos de idade (não semanais e não intrusivas) para detectar problemas de saúde mental e tratá-los antes que se transformem em crises ou comportamentos anti-sociais com conseqüências trágicas. Se houver dinheiro para submarinos...

9. A vida selvagem reduziu 70% em 50 anos

Living Planet 2022 apresenta uma estatística doentia, ou seja, desde 1970, as populações de vida selvagem diminuíram em 69 por cento. Esta crise é causada pelo uso insustentável dos recursos, pela destruição do habitat e pela poluição. Quando ficamos sem animais selvagens para matar, ou seja, os 30% restantes, adivinhe quem é o próximo na lista?

10. Mudanças climáticas visíveis do espaço

Thomas Pesquet é um astronauta francês que passou seis meses na Estação Espacial Internacional em 2021. Ele fala de nossa bela casa azul, mas também das marcas visíveis da mudança climática, sendo as mais notáveis as geleiras que derretem.

Até que os cientistas cheguem a um acordo sobre exatamente o que está acontecendo e por quê, será difícil formular uma política sustentável e de longo alcance. A referência de 1,5%, para manter o aquecimento global abaixo de 1,5% ao longo do século 21, é um número consensual, mas não necessariamente um número científico universalmente aceito. É verdade que no passado os oceanos subiram e desceram - os primeiros habitantes do que é hoje o Reino Unido caminharam através da ponte de terra onde hoje se encontra a Holanda - e, em algum momento, o mar cobriu todo o Sul da Inglaterra. É verdade também que as temperaturas sobem e descem numa curva mais ou menos constante, como descoberto pelo Professor Milutin Milankovic (Sérvia). Mas quem pode explicar o pico exponencial e crescente das temperaturas globais após a Revolução Industrial?

Junto com a mudança climática vem a questão da poluição (do fundo do mar para o espaço) e o desaparecimento dos recursos hídricos. Veja quantos rios em sua capital ou região secaram nos últimos séculos, veja o quanto os grandes rios encolheram, e depois comece a se preocupar. Nosso planeta está secando.

