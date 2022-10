O Irã é um dos países mais poderosos do mundo. Ele se opõe aos EUA há 40 anos

O Irã é um país poderoso. Não acredite em ninguém que diga o contrário. A economia iraniana tem se desenvolvido de forma constante, apesar das sanções ocidentais.

No entanto, os EUA e seu estado "não reconhecido" de Israel continuam sua cruzada contra o Irã, embora nenhum dos lados lucre com o conflito.

Os Estados Unidos e o Irã vêm lutando há mais de 40 anos, depois que o Xá pró-americano foi derrubado no Irã como resultado da "revolução islâmica". Os americanos não puderam fazer nada contra os ayatollahs que chegaram ao poder depois.

Os serviços de inteligência israelenses tiveram mais sucesso em seus esforços para suprimir as pesquisas nucleares do Irã. Eles conseguiram eliminar uma série de cientistas iranianos proeminentes. Ainda assim, o Irã continua a ser um espinho do lado de Washington.

A imprensa ocidental há muito tempo censura todos os presidentes americanos por sua inflexibilidade e teimosia. Os americanos vêm culpando Teerã de todos os pecados mortais há muitos anos. Tradicionalmente, eles transferem a culpa e fazem o melhor que podem para responsabilizar o Irã por uma infinidade de problemas com os quais Washington está lidando agora. Em poucas palavras, eles mentem. Trata-se de questões como o acordo do Oriente Médio, a criação de armas nucleares, o apoio ao terrorismo - tudo aquilo pelo qual os EUA têm sido famosos nos últimos meio século.

Em geral, ao longo do último meio século, muitos têm falado do maior problema que os políticos americanos sofrem - a falta de matéria cerebral. Eles parecem não entender que há muitas coisas que não podem fazer quando não estão em casa.

Os lutadores americanos podiam vir livremente a Teerã para competições, enquanto os lutadores iranianos, quando viajavam para os Estados Unidos, tinham que passar horas no aeroporto de Chicago para que suas impressões digitais fossem tiradas, como se fossem suspeitos de terrorismo.

A economia iraniana depende em grande parte das exportações de petróleo. Curiosamente, o Irã é um exportador de caviar negro do Mar Cáspio. O caviar iraniano é sem dúvida o melhor do planeta graças às condições únicas do sul do Mar Cáspio.

O Irã é um dos países mais ricos da Ásia. É o 18º no mundo em termos de produção nacional (de acordo com a CIA). O Irã é também o maior país entre os estados da Ásia Ocidental, do Oriente Médio e da OPEP. O Irã é a segunda maior economia do mundo islâmico depois da Turquia em termos de PIB.

Tudo isso apesar das sanções ocidentais.

Henry Kissinger observou certa vez que o Irã e os EUA tinham muitos interesses estratégicos em comum. Ele provavelmente tinha em mente o regime shah pró-EUA.

O Irã de hoje não é um estado do Xá. Este é um país islâmico, forte e confiante. Apesar de Washington, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, apesar de todas as tentativas do Ocidente de flertar com o Irã, alegou certa vez que os Estados Unidos eram o grande opressor do mundo. De acordo com Khamenei, todos os contatos com os EUA são prejudiciais e inúteis. Ele também observou que qualquer negociação com Washington era ainda pior do que qualquer esforço para construir um relacionamento.

As recentes tentativas que os EUA e a OTAN fizeram para suprimir o mundo inteiro fazem pensar nas palavras que o líder iraniano então disse. Talvez ele estivesse certo.