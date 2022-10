O profeta indiano Ajai Bhambi sobre o futuro da Rússia

O nome do astrólogo indiano Ajai Bhambi, que tem a reputação de profeta em sua pátria, é conhecido em todo o mundo. Não é de se admirar, suas previsões sempre se tornam realidade.

Um ponto interessante: Bhambi sempre faz previsões para o ano. Ele sempre o faz em março. Em sua opinião, é durante esta época do ano, quando tudo se torna realidade com uma precisão de 99%.

Em março de 2021, o médico indiano de astrologia previu que o planeta começaria a esquecer o "coronavírus malicioso" até o final de fevereiro de 2022. Ele disse que a doença ainda iria e viria periodicamente, mas as pessoas a tratariam como uma constipação comum.

Durante sua visita à Rússia em junho passado, Bhambi falou com jornalistas do jornal Moskovsky Komsomolets, que lhe perguntaram sobre o futuro da Rússia.

Ajai Bhambi disse que a Rússia teria que trabalhar "para corrigir os erros da civilização". Em particular, a Rússia terá que assumir "o controle da crise econômica global".

Já podemos ver a exatidão desta previsão agora.

De acordo com Ajai Bhambi, o centro do poder está mudando do Ocidente para o Oriente. É a Rússia, a China e a Índia que estarão no comando da economia mundial "muito em breve", disse ele.

A Rússia precisa aprender a não caminhar duas vezes no mesmo rio.

"Acontecimentos significativos continuarão a ocorrer até que as pessoas aprendam lição com eles. Quais são os maiores problemas que continuam se repetindo em seu país? O que você é incapaz de superar"?

Economia

Quanto à economia, que agora está passando por tempos muito difíceis, tudo voltará ao normal até o final do ano, diz o astrólogo indiano. O rublo russo vai estabilizar, alguns dos bens que desapareceram devido à retirada das empresas estrangeiras do mercado russo voltarão, outros serão substituídos.

Ajai Bhambi diz que o horóscopo da Rússia coincide com o horóscopo de seu presidente: