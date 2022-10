Anna Kikina: A única mulher cosmonauta da Rússia doma o SpaceX Crew Dragon

Em 5 de outubro, a tripulação da SpaceX Dargon explodiu para a Estação Espacial Internacional. Anna Kikina, uma mulher cosmonauta da Rússia, estava a bordo da espaçonave SpaceX.

"Um foguete SpaceX Falcon 9 impulsionou a espaçonave Dragon Endurance para a órbita levando a astronauta da NASA Nicole Mann como comandante da missão, e Josh Cassada, piloto. O astronauta Koichi Wakata e a cosmonauta Roscosmos Anna Kikina, também a bordo do Dragão, servirão como especialistas da missão para sua expedição científica em microgravidade a bordo da estação espacial", escreveu a NASA.

A participação de um cosmonauta russo no lançamento foi possível devido ao programa de vôo cruzado: um cosmonauta russo embarcou no SpaceX, e um astronauta americano voou para a ISS a bordo de uma nave espacial Soyuz.

De radiofonete a cosmonauta

Anna Kikina trabalhou como apresentadora de rádio e diretora de programas na Rádio Sibéria até 2012.

Anna estava criando programas de notícias para a estação de rádio. Uma notícia em que ela estava trabalhando disse que Roscosmos lançou um programa para recrutar cosmonautas entre os civis.

"No início, pensei nisso como uma brincadeira", disse Anna Kikina.

Ela então abriu o site da Roscosmos e descobriu que o programa era real. Anna decidiu arriscar e se tornar uma cosmonauta.

Os candidatos deveriam ter uma educação técnica superior, três anos de experiência de trabalho na especialidade, boa saúde e forma física.

"Pode parecer fácil, mas na realidade foi preciso um grande esforço. Quando soube do recrutamento aberto, analisei pela primeira vez os requisitos para os candidatos. Descobri que eu era adequado a todos os critérios. Depois tive que coletar um pacote de documentos e comecei a trabalhar duro para atingir meu objetivo. Após a fase de correspondência, eles convidam você a vir ao Centro de Treinamento Cosmonaut. Tive que refrescar minha memória em física, matemática, melhorar meu inglês e russo, estudar a história da cosmonáutica, o básico do movimento dos objetos espaciais. O exame também tinha perguntas de conhecimento geral sobre literatura, artes plásticas, teatro", disse Anna Kikina.

Cinqüenta pessoas foram para a etapa final da competição. Oito candidatos permaneceram no programa após passarem nos testes de qualificação.

Roscosmos apenas mulher cosmonauta

A Roscosmos conta atualmente com 25 cosmonautas. Quatro outros estão listados como candidatos.

Anna Kikina é a única cosmonauta feminina ativa da Rússia. O vôo no Crew Dragon foi o primeiro em sua carreira. Anna Kikina também é instrutora de treinamento de pára-quedistas. Ela já deu 153 saltos de pára-quedas.

Ela gosta de todos os tipos de esportes extremos, incluindo desafios de sobrevivência em várias zonas climáticas e geográficas.

Anna Kikina também é mestre de esportes em poliatlo (all-around) e rafting. Ela era membro da equipe russa de rafting.

Anna Kikina estava treinando para o vôo na nave espacial Soyuz MS-22. A nave espacial russa partiu para a ISS em 21 de setembro de 2022.

No final de 2021, Dmitry Rogozin, então chefe do Roscosmos, anunciou que Anna Kikina voaria para a ISS como parte da tripulação do SpaceX Crew Dragon.

A missão da Tripulação-5

Este é o primeiro de três vôos cruzados entre Roscosmos e a NASA. O astronauta americano Francisco Rubio voou para a ISS na nave espacial Soyuz MS-22 em vez da Kikina.

Kikina se preparava para pilotar o Dragão da Tripulação durante todo o ano de 2022. Em 8 de setembro, ela voou para os Estados Unidos para o treinamento final.

O lançamento do Crew Dragon estava originalmente programado para 3 de outubro. Entretanto, devido ao Furacão Ian na Flórida, ela teve que ser adiada para 5 de outubro.

Roscosmos disse que Anna Kikina passou a fazer parte da 68ª expedição principal. Como parte da missão, está prevista a realização de 49 experimentos científicos no âmbito do programa de vôo russo.

Anna Kikina estará engajada na pesquisa científica no campo da biologia e fisiologia espacial, ciência dos materiais, exploração da Terra a partir do espaço, física dos raios cósmicos e o desenvolvimento de tecnologias espaciais avançadas.