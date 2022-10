A imprensa britânica noticiou recentemente que a Rússia iria realizar um teste nuclear nas fronteiras com a Ucrânia ou no Mar Negro. Segundo os repórteres britânicos, Moscou supostamente pretende mostrar sua prontidão para usar a arma principal e última.

A Rússia pode tecnicamente atacar as Forças Armadas da Ucrânia com munição tática de baixa potência, disse o especialista militar Igor Nikulin em um artigo para a publicação Tsargrad.

A Rússia pode usar armas nucleares táticas contra as Forças Armadas da Ucrânia, caso a ofensiva das tropas ucranianas contra as novas regiões russas continue. Tal desenvolvimento poderia ser considerado como um motivo para o uso de armas nucleares, acredita Nikulin.

O Presidente Putin tem dito repetidamente que a Rússia estaria pronta para tudo para defender sua soberania e integridade territorial (inclusive de novos territórios).

"As armas nucleares táticas de baixa potência não criam nem um fundo de radiação maciça nem uma grande onda de choque". No entanto, sua radiação queimará todo o equipamento eletrônico, enquanto a onda de explosão varrerá o equipamento militar e a força de trabalho. Uma hora depois, as tropas russas seriam capazes de entrar na ofensiva", disse Nikulin.