Trabalho inteligente: Uma Revolução, ou uma oportunidade perdida?

A pandemia de Covid trouxe muitos pesadelos para muitas famílias ao redor do mundo, mas também trouxe novas oportunidades. Será que deixamos isso cair por terra?

De volta ao ponto em que estávamos antes de a história da Ucrânia se desvendar e seqüestrar a história da pandemia de Covid, que começava a ver o mundo unido, enfrentando o mesmo monstro e encontrando soluções comuns. Tanto por isso, era bom demais para ser verdade, nesse aspecto. Aqui estamos todos novamente olhando uns para os outros através da mira de uma arma.

Agora, para algo completamente diferente. Não mais cedo o Covid se desintegrou, do que os teóricos da conspiração vieram inundando a madeira em suas centenas de milhões nos dizendo que este era um esquema e um meio para "eles" injetarem "nós" com um microchip de modo a nos matar e nos controlar. Assim, nosso primeiro trabalho como aqueles com as chaves para os meios de comunicação, foi tentar falar um pouco de bom senso às pessoas, o que começou a acontecer somente depois que milhares de pessoas morreram, algumas desnecessariamente. Só então a maioria reconheceu que Covid mata (infelizmente eu perdi um membro da família muito próximo a ele) e então a maioria começou a ser vacinada. Tive três, o que certamente salvou minha vida quando, após dois anos e meio de cuidado, sucumbi de alguma forma neste mês de julho, mas felizmente tive um caso muito leve.

Uma coisa que realmente iluminou o futuro foi a reação mundial à Covid, pois todos nós encontramos oportunidades e soluções juntos, em meio ao horror comum de perder membros da família devido a esta doença, incluindo eu mesmo. Para muitas pessoas e empresas, o vídeo via Internet foi um salvador, pois todos nós descobrimos que ZOOM era mais do que foguetes explodindo no espaço, e TEAMS e outros tinham outro significado, significativo.

Estas plataformas, utilizadas há muito tempo em alguns países/cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro no Brasil, proporcionaram uma forma de as empresas e escolas continuarem seu trabalho remotamente e os termos "trabalho doméstico", "teletrabalho", "teletrabalho", "trabalho à distância", "WFH ou Trabalho a partir de Casa" e hoje "trabalho inteligente"; "ensino à distância", "ensino à distância" e assim por diante apareceram.

13 de março de 2020: Dia da Revolução

O dia 13 de março de 2020 foi uma sexta-feira e foi anunciado que todos os edifícios e escritórios públicos estariam fechados a partir de segunda-feira 16. Podia-se ouvir a queda de um pino. Alguns se alegravam e diziam, como Homer Simpson poderia ter dito, Whoopie! Acabou-se o trabalho!, a maioria ficou em silêncio, sem saber o que fazer. Eu pessoalmente fiz um telefonema para um amigo em São Paulo porque tinha ouvido falar das reuniões do ZOOM e perguntei como funcionava. Ele me acompanhou através das escadas, que são à prova de idiotas (até eu, O dinossauro digital, consegui pegar o jeito imediatamente) e como ele disse, você não passa quatro horas no trânsito em São Paulo indo a uma reunião e depois mais quatro horas voltando, você tem a reunião a qualquer hora, em qualquer lugar e assim em 24 horas eu estava totalmente funcional e esperando pela manhã de segunda-feira.

Minha vida profissional está dividida entre escrever, o que inclui coordenar minha equipe, traduzir, o que inclui reuniões, tutoriais, o que significa conhecer meus alunos e escrever cópias (slogans para anúncios), o que novamente envolve reuniões. O que percebemos imediatamente foi que as jovens mães não tinham o problema de correr para a reunião depois de deixar seus filhos na escola e ficar presas no trânsito, chegando estressadas e pedindo desculpas; as pessoas não tinham o problema de dirigir até o centro da cidade e encontrar e pagar por um lugar de estacionamento; ninguém recebia Covid das reuniões; as reuniões eram focalizadas e mantidas na agenda em vez de perder meia hora apertando as mãos e se beijando e depois mais uma hora com os homens falando sobre futebol.

Os locais de trabalho descobriram que conseguiam manter o fluxo de trabalho e, de fato, com os trabalhadores agora livres de ter que passar uma hora mais no trânsito em cada sentido, eles tendiam a ligar o computador mais cedo e desligar mais tarde; os gerentes, em vez de andar pelo escritório com uma expressão idiota no rosto, podiam agendar a carga de trabalho on-line. Algumas empresas fecharam as instalações e economizaram milhares por mês em taxas de aluguel, outras reduziram e modernizaram o espaço do escritório. Muitos de nós estávamos preocupados com a legislação trabalhista e isso foi introduzido, juntamente com medidas especiais para proteger aqueles que não podiam trabalhar remotamente e tinham que ir para um trabalho presencial.

Até agora, tudo bem. Agora vamos ver uma pequena peça.

Os personagens

A aberração do controle

O maníaco do controle geralmente consegue gravitar até a posição de gerente, onde (s)ele pode satisfazer a necessidade de controlar a equipe usando jogos simbólicos de poder, que (s)ele usa 18 horas por dia porque é o único momento em que (s)ele alguma vez exercerá qualquer forma de poder. O controlador masculino tem um machado de batalha de uma esposa em casa armada com um rolo de papel, a contraparte feminina não tem um marido.

O trabalhador de escritório

O funcionário de escritório está começando a desfrutar de uma liberdade recém-fundada. (S)Ele agora é capaz de incorporar o tempo privado (esportes, ginásio) no dia de trabalho e pode administrar as horas para desempenhar igualmente bem usando o trabalho inteligente.

O professor da escola

Em uma encruzilhada; os estudantes devem ligar sua câmera, mas dizem que não têm uma câmera, comprar uma, ou comprar um laptop, ou a câmera não está funcionando. Então o professor não sabe se ele está falando com uma turma de 25 alunos ou com um vazio.

O estudante universitário

Capaz de funcionar normalmente de casa, mas muito pouco disposto a fazê-lo.

Exercício: Agora você escreve a peça, a interação entre os personagens e o que eles diriam sobre o trabalho/estudo inteligente.

Justificando porque o trabalhador tem que ir para o trabalho

Para começar, tudo o que ensinamos aos estudantes universitários sobre práticas de trabalho, o local de trabalho, o comportamento corporativo e afins, voa pela janela com o trabalho inteligente. Hoje em dia as empresas têm que justificar porque o trabalhador deve entrar porque ele tem o direito adquirido de trabalhar em casa e não enfrentar os desconfortos mencionados acima (largar as crianças, trânsito, estacionamento, comprar o almoço, etc.)

Mas como há uma reação a cada ação, os locais de trabalho estão, em muitos casos, tentando voltar ao passado e estão descontinuando o trabalho inteligente. Como jornalistas, se sentimos alguma responsabilidade no que fazemos, tentamos ver tendências e alertar as pessoas, devido ao fato de nosso trabalho ser lido por vários milhares de pessoas, se não milhões em alguns casos.

Nós contra os malucos do controle

Para começar, vamos questionar por que os malucos do controle deveriam ganhar o dia, quando há tantas vantagens com o trabalho inteligente. Além das vantagens para os trabalhadores, há também vantagens decorrentes de menos carros nas estradas, menos poluição, um ambiente melhor e mais saudável e uma expansão do lazer e das atividades pessoais, criando empregos, controlando o tempo e as responsabilidades e encontrando uma hora para jogar tênis, correr, participar de um ginásio ou clube esportivo. Aprender um idioma. Escolha um hobby. Envolver-se em atividades culturais.

Educação

Talvez a educação seja a exceção. É difícil imaginar como as crianças do ensino fundamental ganharão habilidades sociais sentadas atrás de uma tela, ou mesmo como se concentrarão por mais de cinco minutos, o mesmo acontecendo com os alunos da escola até o último nível do ensino médio, em que fase eles têm a capacidade de aprender à distância, mas novamente carecem das vantagens sociais. Finalmente para os estudantes universitários, muitos deles passam seus estudos secundários pensando em seus próximos dias universitários e tendo uma vida estudantil, fazendo suas próprias escolhas. Com o ensino à distância, isto significa que sua vida estudantil é passada na casa dos pais, não fazendo suas próprias escolhas e perdendo a vida estudantil por completo.

Entretanto, a plataforma à distância se presta muito bem a cursos de pós-graduação, cursos de mestrado, doutorado, cursos de aprendizagem de idiomas e assim por diante.

A conclusão é que esta revolução no local de trabalho surgiu como uma resposta a uma crise e trouxe consigo vetores que são vantajosos para a vida pessoal dos trabalhadores, para as próprias empresas, para o meio ambiente e para a economia. Não deixemos que a aberração do controle arruine o dia com uma abordagem reacionária.