A humanidade comerá a si mesma através da violência, da guerra, do ódio e do desleixo

Estados Unidos no século XXI:

"Alif Khan, nacional afegão, disse à Anistia Internacional que foi mantido sob custódia dos EUA na Base Aérea de Bagram, no Afeganistão, por cinco dias em maio de 2002. Ele disse que foi mantido em algemas, correntes na cintura e grilhões nas pernas por todo o tempo, sujeito à privação do sono, negado água para oração ou lavagem, e mantido em uma estrutura semelhante a uma gaiola com oito pessoas". Anistia Internacional

Myers Enterprises localizadas no estado americano de Denver, Colorado, produz a "manga atordoante" que choca os prisioneiros indisciplinados de volta à ordem. São necessárias ordens internacionais. A Axon Enterprise faturou US$ 863 milhões em 2021 com um de seus produtos principais sendo o Taser, de acordo com seu Investor Slide Deck. Há 960 mil Tasers flutuando ao redor dos Estados Unidos e na Europa. A Axon vende uma série de outros produtos, particularmente sistemas integrados de observação computacional e de relatórios. Enquanto existem reclamações sobre mortes envolvendo o Taser, ou o que é conhecido como Conducting Electricity Devices (CED's), em junho de 2022 o Office of Justice Programs constatou isso. "A aplicação da lei não precisa se abster de implantar os DEC, desde que os dispositivos sejam utilizados de acordo com as diretrizes nacionais aceitas". Enquanto isso, a Anistia Internacional, em um relatório de dezembro de 2020, busca controles rigorosos sobre os DEC (boa sorte com isso). Como um Taser é uma forma de arma, ele cai, sem dúvida, sob a proteção da Segunda Emenda à Constituição dos EUA (o direito de manter e portar armas).

O General Mike Minihan, Comandante da Mobilidade Aérea dos EUA, optou recentemente:

"A letalidade é o mais importante. Quando você pode matar seu inimigo, cada parte de sua vida é melhor". Sua comida tem um sabor melhor. Seu casamento é mais forte. Isto é o que nós somos. Nós somos letais. Não peça desculpas por isso, depois de listar distintos comandantes da Força Aérea como o general Curtis LeMay e o general Robin Olds, que não tinham escrúpulos contra matar o inimigo. A pilha de mortos do inimigo de nossa nação, a pilha que é a maior, está em frente à Força Aérea dos Estados Unidos", disse ele. Tarefa e Propósito, setembro de 2022

Imagine um mundo onde aproximadamente 5 bilhões dos 7 bilhões de pessoas da Terra têm acesso a uma rede mundial de conhecimento que lhes permitiria pesquisar estudos sobre anatomia, engenharia química, genética, geografia, antropologia, mecânica quântica, inteligência artificial e ciência militar, a teoria de Shannon da informação, colheitas e agricultura, e muito mais. Muito mais, acontece. Há cursos on-line gratuitos que permitem aprender Álgebra ou apenas sobre qualquer assunto técnico ou não técnico no planeta. Deseja refutar o que "um líder" acabou de lhe dizer, procure-o online. E colaboração, a Web foi projetada exatamente para isso.

Em vez disso, a Web se tornou mais poluída, se isso for possível, com programas cognitivos/de atenção que matam programas como Tik Tok, Twitter, Facebook, e milhares de sites de desinformação que se dobram em nuances de realidade que afligem a Web. O que deveria ter sido uma força libertadora para o conhecimento da humanidade é agora um monstro grosseiro de propaganda e propaganda. Mas, talvez o pensamento mais triste é que não é preciso muito para fazer um túnel através de todo o touro&^%$ e encontrar os dados enterrados atrás do vão cognitivo/atenção matando o algodão doce. Fontes de informação como o National Institutes of Health, New England Medical Journal, Defense Technology Information Center e uma infinidade de outros sites na Web como eles são fontes confiáveis e credíveis. Universidades proeminentes nos EUA normalmente publicam seus resultados de pesquisa rigorosa (MIT, Harvard, CALTECH, Stanford). Você quer encontrar um lugar que dê à campanha militar russa na Ucrânia seus adereços para a guerra de manobras? Não procure mais longe do que a revista US Marine Corps Gazette, agosto de 2022, artigo 22, de autoria de Marinus.

A Web se tornou um terreno baldio partidário com usuários que buscam recuperar suas visões de mundo à esquerda, à direita e ao centro de seus cérebros após algum tipo de afirmação da tríade esquerda, direita e centro. Raramente, se é que alguma vez, eles atravessam para o reino do outro.

Suponho que a Web imita a vida no espaço da carne e lá ela é indiscutivelmente pior:

males econômicos globais,

EUA desafiando diretamente a China e a Rússia,

eleições de importância no Brasil e nos Estados Unidos,

um aumento da violência nas cidades da América,

uma pandemia que ainda não acabou,

mudança climática,

mudando as alianças internacionais,

O regime global de sanções dos Estados Unidos,

Conflito Rússia x Ucrânia,

explodindo os custos da saúde,

escassez de alimentos,

capital financeiro.

Ad nauseam.

O presidente da Sérvia, Aleksandar Vucic, resumiu tudo isso em um recente discurso às Nações Unidas em agosto de 2022: