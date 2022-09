Globalismo: Como o Grinch está roubando muito mais do que o Natal

Às vezes, ao tentar compreender conflitos e questões complexas, é instrutivo estudar literatura do passado para obter insights (dada a propensão da história para se repetir um pouco como uma hélice), incluindo, em alguns casos, a literatura infantil. Em particular, para compreender melhor as estranhas estratégias das "elites" globalistas (particularmente em relação ao "grande reset"), é útil ler o livro Como o Grinch roubou o Natal do Dr. Seuss (Theodor Seuss Geisel).

Nesta história, uma criatura egoísta e anti-social conhecida como O Grinch rouba todos os presentes, decorações, comida e qualquer outra coisa relacionada ao feriado de Natal pendente dos residentes de Quem Vila, porque ele está irritado com suas celebrações barulhentas e sociais. Após fugir sub-repticiamente de sua propriedade, ele fica chocado ao ouvir os residentes cantando uma alegre canção de Natal (apesar de ter sido roubado às cegas) enquanto ele se apressa para seu retiro isolado na montanha. O Grinch percebe então que o Natal é muito mais do que apenas a troca de presentes materialistas e tem uma "mudança" de coração. Ele acaba devolvendo os bens roubados e é então recebido pelos cidadãos de Quem Vila. Eles o convidam para celebrar o Natal com eles.

Hoje, como muitos dos recursos naturais (particularmente recursos naturais ocidentais) estão sob o controle de uma minúscula minoria "elite" não eleita de pessoas que não têm absolutamente nenhum direito de controlar esses recursos, pois eles são propriedade de toda a humanidade, estamos em uma crise profunda, pois esses globalistas procuram ser donos do mundo às nossas custas (da humanidade). Como o Grinch, esses "elite" globalistas que não respeitam a soberania nacional e muito menos a soberania de Deus - acumularam ilegalmente imensos recursos naturais de forma sub-reptícia, removendo as proteções (via suborno, ameaças, enganos e outros meios) que as nações normalmente têm em relação aos seus recursos naturais (terras agrícolas, abastecimento de água, energia, etc.). Controlando estes recursos, eles acabarão por controlar grande parte da vida neste planeta e, portanto, pensam que são Deus. É claro, eles jogarão como o Grinch em bonecos de bonecas fragmentadas de volta o que já roubaram (como o Grinch fez), por uma taxa, dando a impressão de serem "caridosos", mas na realidade, eles não se comportarão de forma diferente do que os guardas nazistas dos campos de concentração quando "alimentaram" seus prisioneiros esfomeados e não-termensch.

Como parte de seu esquema de dominação mundial total, eles criam e se beneficiam de crises e medos sem fim: mudança climática, liberdade de movimento restrita, açaime da liberdade de expressão, asfixia do debate, hiperinflação/deflação, "cancelamento" de pessoas, conflito na Ucrânia, insegurança alimentar, proibição de motores de combustão interna, interrupção do fluxo de energia (e. g. cancelamento do gasoduto Keystone), pandemia de coronavírus e paralisações econômicas relacionadas, guerras civis, rupturas na cadeia de suprimentos, criminalidade irresponsável causada pela liberação de criminosos com fiança baixa ou sem fiança, polícia defenida, ataques ao estilo da gestapo a civis insuspeitos e ex-presidentes, etc., etc., etc. Cada vez que essas "crises" ocorrem, perdemos ainda mais nossas liberdades pessoais e constitucionalmente garantidas. Mas, com exceção da mudança climática, essas crises são em grande parte concebidas e hipotéticas para distrair, subjugar e aterrorizar o público (cidadãos de Quem Vila) para aceitar a "sabedoria" e a "autoridade" dos globalistas não eleitos (que muitas vezes não são diferentes dos ladrões comuns e em grande parte incultos) resultando em um roubo constante de nossas liberdades pessoais em nome da "segurança", já que nossa própria existência é posta em risco.

No entanto, apesar disso, nada se compara ainda hoje com o que os russos e outros "sem-terra" sofreram nas mãos dos nazistas (e das gerações anteriores de "globalistas"/industriais) durante a Segunda Guerra Mundial. Cerca de 40% de nossos alimentos são jogados fora. A América do Norte ainda está repleta de imensos recursos inexplorados. A América do Norte era independente de energia até Joe Biden matar o oleoduto Keystone. Apesar da mudança climática, a ciência pode ajudar os agricultores a otimizar as condições de cultivo através da seleção de culturas e do tempo, de modo que nosso solo ainda possa ser produtivo para a agricultura. Mesmo o coronavírus, embora por todos os meios uma tragédia humana e uma pandemia, não era nada comparado à gripe espanhola, pólio, peste bubônica ou pequenas epidemias de varíola, apesar do fato de que provavelmente foi geneticamente modificado a partir de um vírus originalmente natural.

A questão aqui é que as "elites" globalistas estão tentando criar um ambiente de histeria, desespero, amoralidade, criminalidade, caos e impotência em seu objetivo de controlar os recursos naturais do mundo (e, portanto, a própria vida), forçando os plebeus a renunciar às liberdades dadas por Deus e eviscerar suas constituições nacionais que protegem essas liberdades. Isto aconteceu antes quando, por exemplo, bandidos de camisa marrom nazista aterrorizaram muitos alemães comuns decentes para apoiá-los e aceitar a perda de suas liberdades como uma democracia outrora florescente transformada em um estado fascista condenado e genocida quase da noite para o dia. Embora a situação seja muito preocupante, ela está longe de ser desesperançosa.

medida que nos aproximamos das eleições absolutamente críticas de novembro nos EUA, os americanos não devem esquecer o que os globalistas e seus fantoches contratados estão tentando fazer com nosso país e com o mundo. Os americanos deveriam votar em patriotas que servirão os americanos comuns e não nos imaturos grinches globalistas que procuram escravizar toda a humanidade, roubando muito mais do que nossos bens materiais enquanto procuram tirar nossa dignidade, nossa moralidade, nossa humanidade comum e nosso sustento.

Como um simples teste decisivo, qualquer "líder americano" que esteja mais interessado em dar bilhões de dólares para ajudar a armar os ucranianos e provocar a III Guerra Mundial com a Rússia do que ajudar a combater a hiperinflação, a falta de moradia, o crime desenfreado e a guerra civil nas ruas americanas, e trazer empregos e produção industrial de volta aos Estados Unidos, não está ajudando os americanos comuns, mas totalmente no bolso dos globalistas. Estes "líderes" não são mais do que traidores. Eles precisam ser substituídos.

Este mal pode ser e será derrotado. Isso só levará algum tempo.