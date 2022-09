O relógio está correndo: Os EUA vão esquecer a Ucrânia muito em breve

Volodymyr Zelensky tem alguns meses para desfrutar do apoio incondicional dos Estados Unidos.

Sem os Estados Unidos, a Ucrânia não será capaz de derrotar a Rússia, disse o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em entrevista à CNN.

"Os Estados Unidos assumem a liderança em termos de apoio à Ucrânia". Sem os Estados Unidos, não poderemos devolver nossas terras". Estou ciente disso", disse ele.

Enquanto isso, será muito mais difícil para o regime de Kyiv trabalhar com os republicanos se eles ganharem as próximas eleições para o Congresso em novembro e obterem a maioria em ambas as casas".

Os senadores do Partido Republicano já estão relutantes em alocar um adicional de US$ 13,7 bilhões para as necessidades de Kyiv. Eles querem saber primeiro como foram gastos os pacotes anteriores.

São cerca de 43 bilhões de dólares - 75% do montante que o Congresso destinou à administração Joe Biden no início do ano.

Supõe-se que US$ 4,5 bilhões da nova parcela serão usados para comprar armas do Pentágono, outros US$ 4,5 bilhões serão alocados para despesas urgentes do orçamento da Ucrânia, e US$ 2,7 bilhões poderão ser gastos em assistência militar a Kyiv.

Os republicanos querem investigar os casos da Ucrânia de Biden

Tendo obtido a maioria no Congresso, os republicanos começarão imediatamente a investigar os delitos de Biden, inclusive os ucranianos, a fim de impugná-lo.

Por exemplo, os Reps vão querer saber como Biden facilitou o comércio de armas americanas nos "mercados negros" da Europa Oriental e do Oriente Médio.

De acordo com Bloomberg, que se refere às declarações do Inspetor Geral interino do Pentágono Sean O'Donnell, as Forças Armadas da Ucrânia vendem não somente armas pequenas, mas também sistemas antiaéreos e antitanques e drones de ataque.

Além disso, apenas um por cento dos americanos considera relevante a assistência à Ucrânia. Os republicanos têm, portanto, todas as chances de ganhar o apoio do público em geral neste momento.

A Casa Branca está com pressa de obter o consentimento do Congresso para alocar armas para Kyiv com um ano de antecedência para garantir o fornecimento de armas, mesmo tendo como pano de fundo possíveis investigações sobre os erros da administração Biden.

É desnecessário mencionar que os republicanos desprezam a Rússia. Tudo o que foi dito acima é uma questão de princípio de confronto entre as partes.

O sistema político dos EUA desmoronando-se

Não é coincidência que Biden tenha chamado recentemente os republicanos de semifascistas. Ele está procurando um inimigo interno diante dos trombistas para reunir seus partidários neste terreno.

Em seu discurso de 2 de setembro, Joe Biden declarou de fato guerra aos trombistas e seus partidários sob os slogans da necessidade de defender a democracia. Ao fazer isto, Biden acelerou o declínio do sistema político dos EUA.

A resposta de Donald Trump complicará muito a existência do Partido Democrata que tem sido incapaz de lidar com uma infinidade de crises dentro dos Estados Unidos - desde a inflação até a crise da dívida.

Como resultado, Biden será responsabilizado por todos os problemas, incluindo o fracasso na Ucrânia. Há grandes chances para que ele se demita. As eleições presidenciais de 2024 podem desencadear uma guerra civil nos Estados Unidos, como muitos americanos reconhecem. A Ucrânia será a última coisa com que os EUA se preocuparão.