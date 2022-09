Elizabeth Mary Truss, Wannabe-Maggie, ou Mrs. Bean?

Acredito em dar a um novo político seu próprio espaço, uma folha branca de papel para que ele escreva seu epitáfio político. Truss, no entanto, já o escreveu

Elizabeth Truss foi eleita primeira-ministra do Reino Unido, com uma população de cerca de 60 milhões de almas, por cerca de oitenta mil membros do Partido Conservador. Depois ela fala sobre Liberdade e Democracia em seu discurso inaugural de aceitação. Se isso é Democracia, eu sou um pastor de iaques mongol.

O animal político

A Truss é, em duas palavras, um animal político. O que é um animal político? Não é alguém que afirma claramente suas convicções, se apega a elas e se demite se o meio ambiente for contrário ao que elas representam. Ao contrário, é alguém cujo objetivo principal é permanecer na política, em algum lugar, de alguma forma, mudando de posição onde for necessário, deixando opções em aberto onde for possível, usando relacionamentos pessoais onde for apropriado e para o inferno com todos os outros, incluindo família e amigos, e depois reclamando o terreno moral mais elevado enquanto se apresenta como vencedora, usando os Soundbites do Establishment-cooing no processo.

Sua carreira política até agora

Na Universidade de Oxford, ela não era Conservadora, ela era Presidente dos Democratas Liberais da Universidade de Oxford, na qual ela expressou opiniões veementes contra a Monarquia e a Família Real. Membro do Parlamento desde 2010, em 2012 ela foi Subsecretária de Estado Parlamentar para a Infância e Educação, e depois em 2014, Secretária de Estado para o Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais no Gabinete de David Cameron.

No período que antecedeu as desastrosas eleições de 2016, nas quais a Inglaterra arrastou o resto do Reino Unido para fora da União Européia, assinando sua sentença de morte econômica para o futuro a médio e longo prazo, ela foi uma apoiadora da campanha do Reino Unido Mais Forte na Europa e acompanhou a maioria dos parlamentares no apoio ao Restante (na UE). Logo que o resultado foi divulgado, ela já era uma defensora da Brexit.

No gabinete de Theresa May, ela foi nomeada Secretária de Estado da Justiça e Chanceler do Senhor (Lady), a primeira mulher a ocupar este cargo e, em 2017, passou a Secretária Chefe do Tesouro. Sua recompensa por apoiar Boris Johnson depois da demissão em maio de 2018 foi a nomeação como Secretária de Estado do Comércio Internacional e Presidente da Junta Comercial, acrescentando o cargo de Ministra da Mulher e da Igualdade em 2019 e depois, em 2021, o auge de sua incompetência, Secretária das Relações Exteriores, onde ela demonstrou graus chocantes de ignorância, incompetência e pura e dura insolência. Finalmente, ela acrescentou a posição de negociadora principal com a UE e Presidente do Conselho de Parceria UE-Reino Unido, em dezembro de 2021.

O vira-casaca

CV Impressionante? Bem, qualquer um pode conseguir títulos sem sentido. Eu mesmo fui presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Romênia uma vez. Uau, eh? Sim, mas sem nenhuma empresa como membro. Então vamos aos detalhes, onde reside o Diabo.

Desde o início, é claro que sua mente estava voltada para uma carreira política, de alguma forma, em algum lugar, usando os meios necessários para chegar lá. É por isso que ela leu Filosofia, Política e Economia na Universidade de Oxford, onde primeiro, ela foi uma Democrata Liberal e, como Churchill, logo viu que não ia a lugar algum com isso. Então, ela mudou de lado para a oposição, o Partido Tory. Enquanto Democrata Liberal, ela apoiou a abolição da monarquia e menosprezou a importância da Família Real, uma instituição britânica. Ela mudou de rumo e hoje vai se curvar diante da Rainha. Ela também apoiou a legalização da cannabis, e fez uma reviravolta quando isso foi reprovado. Como, legalizar as drogas???

Rápido para o Ministério das Relações Exteriores. Seus comentários sobre a China e o Pacífico foram descritos como "dementes" pelo então primeiro-ministro australiano, ela pediu que as tropas russas fossem retiradas do território russo (como, por exemplo, WTF? ), ela disse "estamos fornecendo e oferecendo apoio extra aos nossos aliados bálticos através do Mar Negro, bem como fornecendo armas defensivas aos ucranianos", repito, "Nossos aliados bálticos através do Mar Negro" (OK, a apenas mil quilômetros do Mar Negro), então disse que o Reino Unido nunca reconheceria a soberania russa sobre as regiões de Voronezh e Rostov (novamente, como, WTF?). Estas têm sido parte integrante da Rússia/da Federação Russa por séculos.

OK, a pessoa comum na rua pode fazer tais gafes, mas um Ministro das Relações Exteriores? Se Elizabeth Truss alcançou seu Princípio de Peter (ponto de incompetência) como Secretária das Relações Exteriores, como ela vai lidar com o cargo de primeira-ministra?

Detalhe e o Diabo

Vou ser honesto e afirmar que ela encaminhou uma série de iniciativas nas áreas da educação e do meio ambiente e como não vivo no Reino Unido, não me considero digno de comentar, além de propostas como colocar a matemática na sílaba escolar até os 18 anos de idade é uma dentada sonora, mas desprovida de qualquer detalhe, uma vez que muitos alunos da escola já estão soluçando em matemática aos dez anos de idade e aos doze anos de idade, estar ou não na sala de aula não faz qualquer diferença, uma vez que por esta altura não conseguem entender uma palavra do professor. Se o diabo está nos detalhes, examinar o registro de Elizabeth Truss pode ser um projeto interessante.

Pura insolência

Onde ela se depara, no entanto, como uma pessoa desagradável, está em sua pura insolência. Ela parece ter uma propensão para Vladimir Putin, que estou convencido, não a tocaria com um poste de barcaça, então toda vez que ela se referir ao Presidente russo como "Putin" com diatribes negativas, nos referiremos ao Primeiro Ministro britânico como "Truss" que em russo se traduz como "covarde". Ou melhor, poderíamos chamá-la de Mrs. Bean! Mais sobre isso mais tarde...

Mas ser uma sarjeta russófoba é parte e parcela de cortejar o Estabelecimento Britânico que gosta de inventar um TEM para justificar os EUA, que por sua vez é uma fantasia anglo-saxônica de relações frias e tapinhas na cabeça do mestre da cama do outro lado da lagoa e uma relação de carícias pesadas com a Austrália e a Nova Zelândia, mordidas sonoras sobre liderar o mundo ou governar as ondas, e referências insípidas e sem sentido à Grande Inglaterra de Norte a Sul de Leste a Oeste, em discursos. Elizabeth Truss é o tipo de pessoa que teria feito discursos públicos sobre O inglês perfeito (um inglês racista, imperialista, superciliador, elitista bigot) em discursos públicos enquanto adolescente.

Wannabe Maggie, ou Mrs. Bean?

Finalmente, Elizabeth Truss não é evidentemente mais ou menos do que uma aspirante a Margaret Thatcher vazia, hoje uma das pessoas mais impopulares que já ocupou cargos no Reino Unido. Os franceses já a apelidaram de "Iron Weathervane", porque ela muda de direção o tempo todo. Eu a chamo de Wannabe Maggie, ou Sra. Bean. Ela se parece com a esposa do Sr. Bean, não é mesmo? E as tolices do Mr. Bean colocam a Truss na sombra.

Obviamente, deseja-se o bem a ela e espera-se que ela faça seu trabalho com competência porque, no final das contas, os jornalistas podem escrever diatribes, mas são sempre aqueles que estão no fundo da pilha que sofrem. Em tempos muito difíceis, com os serviços de saúde sobrecarregados por causa da Covid (que voltará neste outono, lembre-se das minhas palavras), com uma queda maciça devido ao efeito inverso das sanções na Rússia (por que a Rússia não impôs sanções depois do Iraque e da Líbia, só Deus sabe), aumento dos custos de energia no Reino Unido que são exponencialmente mais altos do que em qualquer outro lugar e liderando um Partido Conservador que está perdendo terreno nas pesquisas, a questão é se Elizabeth Truss tem o que é preciso em um país que não escolhe mais entre aquecimento e alimentação porque muitos não terão nenhum?

O que você acha?

Timothy Bancroft-Hinchey pode ser contatado em [email protected]