Padrões duplos no seu melhor: Rússia na Ucrânia vs. Israel em Gaza

Em 24 de agosto, o Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA Jake Sullivan teve uma reunião com seu homólogo israelense Eyal Hulata em Washington. De acordo com o serviço de imprensa da Casa Branca, os funcionários discutiram questões de cooperação entre os dois países.

Sullivan enfatizou o firme compromisso do Presidente dos EUA Joe Biden em manter e fortalecer a capacidade de Israel de deter seus inimigos e se defender contra qualquer ameaça, disse a mensagem do serviço de imprensa da Casa Branca.

Acontece que o funcionário norte-americano em nome de seu presidente deu luz verde a Tel Aviv para fazer as coisas na Faixa de Gaza que os militares russos estão fazendo na Ucrânia.

Política de dois pesos e duas medidas

Os dois padrões de Washington estão longe de ser notícia. Por exemplo, os países ocidentais apoiam a Ucrânia contra a operação especial russa, mas não apoiam o direito dos palestinos à autodefesa quando Israel ataca Gaza. Isto aconteceu em 5 de agosto, quando 17 crianças palestinas foram mortas.

O Ministério das Relações Exteriores russo apontou isto em uma declaração, que foi publicada pela primeira vez no relato da Embaixada egípcia. A declaração incluía a captura de tela de um tweet do primeiro-ministro israelense Yair Lapid sobre os assassinatos de civis na cidade ucraniana de Bucha.

Lapid então tweetado:

"É impossível ficar indiferente diante das imagens horríveis da cidade de Bucha, perto de Kiev, de depois que o exército russo partiu. Prejudicar intencionalmente uma população civil é um crime de guerra e eu a condeno fortemente".

Os diplomatas russos apontaram inconsistências óbvias em "Yair Lapid's April lies about Ukraine and attempts to lay blame and responsibility on Russia for the deaths of those who had been brutally killed by Nazis in Bucha" e seus próprios apelos por bombardeios e ataques aos assentamentos palestinos na Faixa de Gaza:

"Não é isto um padrão duplo, um completo desprezo e desprezo pela vida dos palestinos?"

A questão da duplicidade de critérios é especialmente relevante à luz dos recentes ataques à Faixa de Gaza. O Ocidente em geral e os Estados Unidos em particular afirmam que a Ucrânia sofre de "um brutal ataque russo, repleto de crimes de guerra", apóia abertamente os bombardeios israelenses e as execuções de palestinos desarmados.

Vale ressaltar que a comunidade internacional não apoiou Israel em seus recentes ataques sangrentos a Gaza. De fato, muitos estão cansados da militância do Estado judaico.

Várias organizações de direitos humanos e até mesmo igrejas declararam Israel um "Estado do apartheid". Além disso, os próprios eleitores democratas comuns nos EUA se recusaram a apoiar Israel sem condições e o reconheceram como "racista e antidemocrático".

Israel também estava dividido. Por exemplo, muitos jovens em Israel se opunham ao uso de armas de fogo e bombas para reprimir os palestinos. Eles têm um forte desacordo sobre o que exatamente constitui o "direito legítimo" de Israel à "autodefesa".

Vítimas eternas e seus lobistas

Entretanto, as autoridades israelenses não desistem. Continuam com sua retórica que retrata os judeus como vítimas eternas e fazem referências ao Holocausto para tornar ilegal qualquer crítica a Israel.

Eles têm sido muito bons nisso, de fato. O Canadá, por exemplo, seguindo o exemplo da Alemanha e de vários outros países europeus, consagrou em seu Código Penal o artigo 319 "Sobre as Vítimas Eternas".

No Reino Unido, dois candidatos ao cargo de primeira-ministra - Liz Truss (Ministra das Relações Exteriores) e Rishi Sunak (Chanceler) - estão jogando a carta judaica israelense com todas as suas forças alegando que qualquer crítica a Israel está "enraizada no anti-semitismo".

Ao mesmo tempo, tanto Truss como Sunak apóiam uma linha dura contra a Rússia na Ucrânia. Eles também defendem a imposição de uma pressão excessiva sobre o Irã, que Israel declarou seu inimigo regional. Ambos apoiam o uso do veto britânico nas Nações Unidas para proteger o Estado judaico das críticas.

Israel não é o único exemplo de dois pesos e duas medidas

Philip M. Giraldi, um cientista político americano que preside o Conselho de Interesse Nacional, disse que o único político que constantemente aponta a "hipocrisia dos líderes ocidentais" é o presidente russo Vladimir Putin.

Putin fez uma série de perguntas que, juntas, demonstraram a hipocrisia de Washington e de alguns europeus sobre o que constitui crimes de guerra ou crimes contra a humanidade, escreveu Giraldi em um comentário para o Antiwar.com.

Existem sanções contra Israel pelos assassinatos de inúmeras mulheres e crianças palestinas?

Existem sanções contra os Estados Unidos pelos assassinatos de mulheres e crianças inocentes no Iraque, Síria, Afeganistão, Cuba, Vietnã? Há sanções por roubar seus diamantes e ouro?

Existem sanções contra os EUA e a França pelo assassinato de Muammar Kadhafi e pela destruição da Líbia?

Basta dizer que nenhuma empresa ocidental deixou Israel após esses ataques a Gaza. Também não foram impostas sanções a Israel.