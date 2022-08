O míssil hipersônico Kinzhal da Rússia tira total proveito tanto da Ucrânia quanto da OTAN

Segundo o Ministro da Defesa russo Sergei Shoygu, a Rússia utilizou três vezes o míssil hipersônico Kinzhal durante a operação militar especial na Ucrânia. Em todos esses incidentes, o míssil Kinzhal demonstrou excelente desempenho. Trata-se de um míssil que não tem nenhum outro país no mundo, disse Shoygu.

Pela primeira vez, Kinzhal atingiu um grande armazém subterrâneo de mísseis e munições de aviação das Forças Armadas Ucranianas na vila de Delyatyn na região de Ivano-Frankivsk. O ataque ocorreu em 18 de março e foi um choque para o comando da OTAN em primeiro lugar, disse o jornal Rossiiskaya Gazeta.

O míssil Kinzhal atingiu então não apenas um armazém, mas uma das bases centrais de armazenamento de armas nucleares, conhecida como Objeto 711, ou Ivano-Frankivsk-16. Este objeto foi construído em 1955. O nível de sua proteção foi suficiente para resistir a um impacto de bomba nuclear.

A instalação foi usada para manter ogivas nucleares de mísseis estratégicos e táticos das Forças Armadas da URSS. No início dos anos 90, as armas nucleares armazenadas na instalação foram levadas para a Rússia. O Ministério da Defesa da Ucrânia ordenou então a transferência da maior parte dos estoques de munições de aviação e mísseis da Ucrânia Ocidental para armazéns do Objeto 711.

Foi relatado que o Objeto 711 era todo um campo militar que havia sido construído 150 metros abaixo do solo e tinha dois andares de superfície. Era considerado um dos arsenais mais seguros, até ser destruído pelo míssil Kinzhal.

Os mísseis Kinzhal da Rússia são projetados para destruir postos de comando bem defendidos, arsenais subterrâneos e até mesmo porta-aviões. Os mísseis deste complexo hipersônico são normalmente usados para sistemas de mísseis Iskander, mas Kinzhal mandou modernizá-los para uso aéreo. Os mísseis Kinzhal são lançados atualmente a partir de aeronaves pesadas de caças MiG-31K. No futuro, eles farão parte da munição do estratégico Tu-160M2, disse o Rossiiskaya Gazeta.

O míssil hipersônico Kinzhal está marcado como Kh-47M2. Suas características técnicas são mantidas em segredo. Foi relatado apenas que o foguete é capaz de voar a uma velocidade de 10-12 vezes a velocidade do som.

O míssil tem, talvez, o melhor sistema de homing do mundo. O sistema é inteiramente feito de componentes domésticos.

O vídeo do ataque de 18 de março mostra que o míssil entrou no solo quase verticalmente. Sua velocidade era de vários quilômetros por segundo, e a massa total era de cerca de 1,5 toneladas. Com uma energia cinética tão grande, o Kinzhal literalmente foi fundo no solo por dezenas de metros, quebrou o chão de concreto do arsenal e explodiu dentro dele. A energia da explosão fez com que as munições da instalação também explodissem. O objeto 711 foi completamente destruído, mas foi destruído por uma ogiva convencional altamente explosiva, em vez de uma ogiva nuclear.

O depósito que o míssil Kinzhal atingiu está localizado a apenas 80 quilômetros da fronteira romena. Em 2016, a Romênia implantou o sistema de defesa antimíssil estacionário Aegis Ashore com os interceptores de mísseis RIM-161 Standard Missile 3 (SM-3) dos EUA. Desde 2015, até três baterias, com oito mísseis SM-3 Block IB em cada um deles, foram implantados na base militar Deveselu, na Romênia. De acordo com os americanos, eles são projetados para interceptar mísseis balísticos intercontinentais e ogivas de guerra em altitudes atmosféricas.

O ataque com mísseis Kinzhal mostrou claramente que o sistema de defesa anti-míssil da OTAN Aegis Ashore, em caso de necessidade militar, será destruído antes mesmo de poder ser alertado, concluiu o Rossiiskaya Gazeta.