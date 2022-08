Estaríamos já numa terceira guerra mundial?

O fato da OTAN estar intensificando seu apoio de combate aos militares ucranianos na Grã-Bretanha e nos territórios de outros estados membros é uma prova clara de que o eixo liderado pelos EUA está em guerra com a Rússia. Esta não é mais uma guerra por procuração, mas sim uma guerra de vários níveis em grande escala.

“Não vamos travar uma guerra contra a Rússia na Ucrânia.”Assim disse o Presidente dos EUA, Joe Biden, em março deste ano, ao mesmo tempo em que se gabava de bombear a Ucrânia com armas letais para garantir que o regime de Kiev apoiado pela OTAN não fosse derrotado.

O discurso nacional de Biden acrescentou com uma entonação de pressentimento: “um confronto direto entre a OTAN e a Rússia é a Terceira Guerra Mundial, algo que devemos nos esforçar para evitar.”

Deveríamos ter esperado que essa contradição terrível e fátua, mais cedo ou mais tarde, se tornasse manifestamente insustentável. De fato, o povo americano e o mundo foram enganados por um fantoche belicista na Casa Branca.

Na realidade, parece que o governo Biden e seus parceiros da OTAN fizeram de tudo para se esforçar para fazer a guerra contra a Rússia acontecer. As palavras deste presidente americano (como as de seus antecessores) não têm credibilidade. Apesar de seu aparente grave aviso sobre a prevenção da Segunda Guerra Mundial, o manequim na Casa Branca facilitou esse mesmo resultado no abjeto serviço aos interesses imperialistas dos EUA. Biden tem sido um servo leal do belicismo americano por mais de 50 anos, apoiando todas as guerras criminosas que o imperialismo dos EUA travou. No entanto, é um erro culpar Biden pessoalmente, um chamado Democrata. Ele é apenas a figura de proa de um sistema que precisa de guerra para funcionar. Se, por falar nisso, Donald Trump ou algum outro político republicano estivesse na casa branca, sem dúvida veríamos o mesmo dilema desprezível.

Há relatos crescentes de ataques militares na Crimeia e em outras partes da Federação Russa. A região de Belgorod, vizinha à Ucrânia, foi bombardeada várias vezes com aldeias sendo evacuadas. Um drone ucraniano também teria tentado atacar a Ponte de Kerch, que liga o continente russo à Crimeia. A ponte de 19 km foi inaugurada em maio de 2018 pelo presidente russo Vladimir Putin a um custo de US $3,7 bilhões.

Ainda não está claro quais são as causas exatas dessas explosões. Inicialmente, as autoridades russas alegaram que eram incêndios acidentais, mas agora estão admitindo atos de sabotagem cometidos. Relatos da mídia ocidental afirmam que mísseis ou drones dos EUA e da OTAN estão envolvidos. Os Estados Unidos estão aumentando seus suprimentos de armas ofensivas de longo alcance, bem como explosivos C-4 para operações de sabotagem. Até US $40 bilhões em munições foram prometidos pelos EUA, Grã-Bretanha, Polônia, Alemanha e outras potências da OTAN para apoiar o regime de Kiev, infestado de nazistas, em sua guerra contra a Rússia. A Ucrânia caiu em uma orgia de militarismo Ocidental.

A conduta militar do regime de Kiev está sendo supervisionada pela inteligência americana e britânica. Os ataques à Crimeia e presumivelmente a outras partes da Federação Russa são aprovados por Washington e Londres.

Além de uma inundação sem precedentes de armas da OTAN na Ucrânia, é cada vez mais evidente que o eixo liderado pelos EUA está treinando forças ucranianas.

Esta semana foi relatado que soldados ucranianos estão sendo treinados na Grã-Bretanha para ir lutar. Em uma conferência de Copenhague na semana passada, os programas britânicos de recrutamento e treinamento para a Ucrânia foram apoiados por outros membros da OTAN, incluindo Dinamarca, Canadá, Polônia e Estados Bálticos. Os EUA e seus aliados da OTAN vêm realizando treinamento de combate na Ucrânia há anos. Essa foi em parte a razão pela qual as forças russas entraram na Ucrânia em fevereiro deste ano para neutralizar uma crescente ameaça à segurança nacional.

O fato de a OTAN estar intensificando seu apoio de combate aos militares ucranianos na Grã-Bretanha e nos territórios de outros estados membros é uma prova clara de que o eixo liderado pelos EUA está em guerra com a Rússia. Esta não é mais uma guerra por procuração, mas sim uma guerra de vários níveis em grande escala.

Outro desenvolvimento sinistro foi a implantação de bombardeiros americanos de longo alcance B-52 para a Suécia esta semana. Esse país nórdico está para ser um novo membro da OTAN, juntamente com a Finlândia. O movimento combinado pretende ser uma ameaça calculada para a região ártica da Rússia. O Ártico há muito tempo vê o aumento das forças da OTAN ameaçando a Rússia, mas o primeiro envio de bombardeiros B-52 com capacidade nuclear para a Suécia é um “sinal importante”, como o Ministro da Defesa da Suécia, Peter Hultqvist, regozijou.

Tudo isso mostra uma lógica hedionda e implacável para a guerra. As dúvidas públicas de Biden sobre a Terceira Guerra Mundial eram coisa desprezível. Os Estados Unidos estão se preparando para hostilidades contra a Rússia desde pelo menos o golpe de estado da CIA em Kiev em 2014. Realmente não importa quem está na Casa Branca. Obama, Trump, Biden, como outros antes deles, são todos apenas meninos de mensagem para o imperialismo dos EUA. O regime governante americano tem um vício desesperado. Esse vício é a guerra. Isso então para reavivar seu poder global – decrescente – e sua economia capitalista, em declínio. É por isso que Washington está empenhado em alimentar imprudentemente tensões perigosas com a Rússia e a China, como o presidente Putin da Rússia apontou nesta semana.

A enorme variedade de envolvimento militar na Ucrânia e a nova e perigosa fase de ataque ao território russo significam que o eixo da OTAN liderado pelos EUA está de fato em guerra contra a Rússia. O eixo é composto por 30 nações (não incluindo Suécia e Finlândia), além de outros aliados não pertencentes à OTAN, como Austrália e Nova Zelândia. Armas de crescente capacidade ofensiva de longo alcance, bem como treinamento de forças militares, estão fluindo para a Ucrânia de todas essas nações lideradas pelos EUA.

Em dezembro passado, A Rússia apelou para uma resolução Diplomática dado a preocupações estratégicas de segurança vindas de longa data, em relação à OTAN e à Ucrânia. Esses apelos foram arrogantemente ignorados ou descartados por Washington e seus vassalos. As reservas que aparentemente os membros da OTAN tinham quanto a enviar armas letais para a Ucrânia também foram descartadas. Tudo isso evidentemente faz crer que já estamos frente a um início de conflito internacional.

Os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e outras potências imperialistas estão insensatamente abrindo as torneiras para fazer um banho de sangue na Ucrânia. O regime fascista que eles estão apoiando em Kiev está usando desenfreadamente o terrorismo nuclear atacando a maior usina nuclear da Europa em Zaporozhye. E, no entanto, os patrocinadores ocidentais continuam a dobrar as provocações à Rússia, provocações que agora parecem incluir ataques militares em território soberano russo.

Moscou alertou repetidamente que os “Centros de tomada de decisão” serão alvos, se seu território for atacado. Esse aviso implica que as capitais ocidentais são vulneráveis. A Rússia também alertou que, se sua segurança nacional estiver ameaçada, reserva-se o direito de usar armas nucleares para defesa. O impensável está se tornando pensável. Os estados ocidentais estão como que impotentes frente a uma agenda belicista e um sistema de mídia que atua como um ministério de propaganda para a guerra. Vergonhosamente, quase não há vozes políticas no Ocidente pedindo negociações diplomáticas para a paz.

As potências ocidentais lideradas pelos EUA não parecem reconhecer quaisquer fronteiras. Todo o conflito sobre a Ucrânia demonstra a lógica implacável de beligerância em relação à Rússia, beligerância essa na qual os regimes dominantes ocidentais estão viciados. Essa beligerância – como um vício – age da mesma forma que contra a Rússia, em relação a qualquer outra nação percebida por eles como um obstáculo às suas ambições de poder global. Os regimes ocidentais estão impotentes, irremediavelmente traçados para a guerra, independentemente dos interesses e desejos democráticos de suas populações ou das restrições do Direito Internacional. Ao que se vê não émuito o que resta para para a sua denominada “ordem baseada em regras” ! Governantes ocidentais, e seus fantoches nas suas administrações, estão levando seu povo assim como o resto do mundo para o abismo.

Incrivelmente, ao que parece, as mesmas forças políticas e econômicas, que criaram duas guerras mundiais anteriores estão já agora salivando frente a nova perspectiva, desencadeando seus desejos apocalípticos usando as mesmas tramas, mentiras e enganos.

Strategic Culture Foundation, “Has WW III Started?” Editorial, 19 de Agôsto de 2022, https://www.strategic-culture.org/news/2022/08/19/has-wwiii-started/

Revisão Anna Malm