Rússia pronta para criar bases navais na Índia, Arábia Saudita, Iraque, Irã

No âmbito da nova Doutrina Naval, Moscou anunciou sua intenção de criar novas bases navais:

no Mar Mediterrâneo,

na região da Ásia-Pacífico (APR),

no Oceano Índico,

no Golfo Pérsico.

Áreas marítimas de interesse vital

O presidente russo Vladimir Putin assinou o decreto correspondente no Dia da Marinha em 31 de julho.

A doutrina afirma que o curso americano para o domínio dos oceanos é o principal desafio para a segurança nacional da Federação Russa. A doutrina define as zonas de "interesses vitais" onde métodos militares podem ser usados quando métodos diplomáticos não podem mais ser úteis. Essas zonas "estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento do Estado, à proteção de sua soberania, à integridade territorial e ao fortalecimento da defesa, e afetam criticamente o desenvolvimento sócio-econômico do país".

Estas incluem as águas marítimas internas e o mar territorial da Federação Russa, a zona econômica exclusiva do país e sua plataforma continental:

A Bacia Ártica, incluindo a área aquática da Rota do Mar do Norte (NSR),

o Mar de Okhotsk,

Setor russo do Cáspio.

Com base nas prioridades árticas, a doutrina prevê a expansão das atividades da Rússia

em Svalbard,

Franz Josef Land

Novaya Zemlya

e Wrangel Island.

A nova doutrina naval da Rússia nomeia países de cooperação naval prioritária

A doutrina observa a falta de um número suficiente de bases navais fora da Federação Russa, o que constitui um risco para a segurança da Rússia, e propõe a criação de pontos de apoio logístico para a Marinha russa

na Ásia Pacífico

em "vários países da região do Mediterrâneo",

no Mar Vermelho

e o Oceano Índico.

A Rússia também planeja expandir a cooperação com o Irã, Iraque e Arábia Saudita e desenvolver a cooperação naval com a Índia. Todos os países acima mencionados se abstêm de acusar a Federação Russa em conexão com a operação especial na Ucrânia.

A Índia é o principal parceiro da Rússia

A Índia é o país mais relevante e útil para a cooperação marítima e militar devido a sua participação nos BRICS, SCO e interesses no Ártico.

Depois de 24 de fevereiro, a Índia tornou-se o principal parceiro geopolítico da Rússia. Os dois países têm se aproximado tanto política quanto economicamente. De acordo com as estatísticas indianas, o faturamento comercial entre os dois países atingiu 6,4 bilhões de dólares americanos de janeiro a abril de 2022. Isto é quase duas vezes mais do que no mesmo período do ano passado. A Índia compra hidrocarbonetos e negócios russos sancionados, deixados por empresas ocidentais.

No final de 2021, na cúpula em Nova Delhi, foram assinados acordos militares, inclusive sobre o fornecimento de sistemas S-400. Além disso, a Rússia e a Índia realizam exercícios militares conjuntos.

O acordo-chave de intercâmbio recíproco de logística (RELOS) foi desenvolvido há muito tempo e deverá ser assinado em breve. De acordo com este documento, Rússia e Índia podem utilizar instalações logísticas militares enquanto visitam os portos, bases e instalações militares um do outro.

A Índia pediu abertamente apoio para a visão russa do desenvolvimento do sistema de produção de material e está interessada no desenvolvimento do Ártico.

Os interesses da Índia na região do Ártico têm crescido ultimamente, em parte para contrabalançar a ambição da China. Num futuro próximo, Nova Deli pretende investir, em particular, na exploração de petróleo, gás e outros minerais de terras raras da Rússia. O apoio da Federação Russa no campo da segurança estratégica é necessário para sua proteção.

Atualmente, a Índia não possui instalações portuárias nem bases navais no Ártico. Um acordo como o RELOS permitirá que a Marinha indiana tenha maior cobertura operacional nesta região, e a Rússia será capaz de expandir sua influência no Oceano Índico - uma zona de interesses diretos dos EUA.

Arábia Saudita se afasta dos EUA

A Arábia Saudita tem se afastado cada vez mais da influência dos Estados Unidos. Em 29 de julho, a Arábia Saudita recebeu o status de parceiro na Organização de Cooperação de Xangai (SCO). De acordo com relatórios não confirmados, a Arábia Saudita também quer aderir aos BRICS.

Os membros da SCO - China, Rússia, Cazaquistão, Uzbequistão, Índia, Paquistão, Quirguistão e Tajiquistão - preparam-se para abandonar o dólar americano como meio de pagamento.

Em setembro de 2021, a Rússia e a Arábia Saudita assinaram um acordo em Moscou sobre o desenvolvimento da cooperação militar. Os detalhes não foram revelados. A Arábia Saudita tem acesso tanto ao Golfo Pérsico quanto ao Mar Vermelho.

O Irã não vai deixar a Rússia perder para o Ocidente

Durante a cúpula da Samarkand SCO em setembro, o Irã se tornará um nono membro de pleno direito da associação. Teerã também se candidatou aos BRICS. A visita de Vladimir Putin a Teerã no mês passado mostrou que as relações da Rússia com a república islâmica estavam atingindo um novo nível estratégico.

Teerã não pode deixar que a Rússia perca a guerra por procuração na Ucrânia com o Ocidente. O Irã continuará desenvolvendo a cooperação militar e técnica com a Federação Russa. Não está excluída a possibilidade de Teerã também fornecer seus portos no Golfo Pérsico para pontos de apoio logístico.

Iraque agradece à Rússia por condenar a intervenção dos EUA em 2003

O Iraque está passando por outra crise política agora, mas sua atitude em relação à Federação Russa em todos os partidos e na sociedade varia de neutra a pró-russa.

Em 2017, o Iraque encomendou tanques russos no valor de US$ 1 bilhão, somando a seu vasto estoque de veículos blindados de fabricação russa. Em maio de 2019, o Iraque anunciou a decisão de adquirir os sistemas de defesa aérea S-400 russos.

O Iraque tem acesso ao Golfo Pérsico. Embora a linha costeira seja muito curta, o Golfo está conectado pelo Estreito de Hormuz com o Iraque:

o Golfo de Omã,

o Mar Arábico,

o Oceano Índico.

Lavrov soa a oportunidades sobre bases navais no Mar Vermelho

É digno de nota que a Rússia também negocia uma base naval no Sudão. As autoridades deste país ainda não decidiram ratificar o acordo. Moscou gostaria de receber permissão do Sudão para manter até quatro navios de guerra no Mar Vermelho. Em troca, a Rússia forneceria ao Sudão equipamento militar e outros tipos de assistência governamental.

Em sua última viagem africana, o Ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov visitou os países que acessam o Mar Vermelho - Egito e Etiópia. A Eritreia, que sempre vota contra as resoluções anti-russas na Assembléia Geral da ONU, também está localizada lá.

O Vice Almirante Pyotr Svyatashov, Chefe do Estado-Maior da Frota do Mar Negro, Primeiro Vice-Comandante da Marinha em 1992-1997, disse ao Pravda.Ru que a União Soviética tinha uma doutrina de defesa naval, enquanto a Rússia não tinha nenhum documento desse tipo.