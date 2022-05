Maduro pode ousadamente aumentar as apostas nas conversações petrolíferas com os EUA

Os EUA estão a fazer uma nova tentativa de obter petróleo da Venezuela - agora sem condições. Nicolas Maduro pode ousadamente aumentar a parada.

Os EUA estão criticamente dependentes do fornecimento de petróleo da Venezuela

Os EUA precisam urgentemente de fornecedores de petróleo pesado após um embargo ao petróleo e produtos petrolíferos russos ter provocado um aumento dos preços dos combustíveis. Pela primeira vez, ultrapassaram 4 dólares por galão em todos os estados americanos. Além disso, aproxima-se uma estação de Verão activa, que se espera que traga o preço até à barreira psicológica de 10 dólares.

O Presidente dos EUA Joe Biden levantou, portanto, algumas sanções contra a Venezuela (o país está também sob embargo petrolífero). Em particular, permitiu à Chevron iniciar conversações com o governo do Presidente Nicolas Maduro sobre as actividades futuras no país. A propósito, isto é um reconhecimento de facto da sua legitimidade, que tinha sido negada.

Falou-se primeiro em restaurar as relações com Caracas em Março, mas depois os EUA não chegaram a acordo sobre nada devido a um pedido de Caracas para "se distanciar" do Presidente russo Vladimir Putin no meio da operação especial na Ucrânia.

Agora não estão a ser impostas condições, dizendo apenas que é um passo de boa vontade para facilitar as negociações com a oposição.

A administração Biden não ficou sequer embaraçada pelo facto de o antigo embaixador na Rússia, Carlos Faria, ter acabado de ser nomeado Ministro dos Negócios Estrangeiros venezuelano. Ele teve uma conversa telefónica com Sergey Lavrov na qual "confirmaram a sua disponibilidade para aprofundar a cooperação bilateral".

O esperado backlash dos dissidentes venezuelanos que se refugiaram nos EUA, principalmente no estado da Florida, que votaram republicano nas últimas eleições, também não teve qualquer impacto na decisão de Biden. E com esta posição os democratas continuarão a votar, com eleições para o Congresso a aproximarem-se em Novembro.

Nicolas Maduro pode ousadamente aumentar a parada

Este é o terceiro ano em que a Venezuela não tem a oportunidade de vender legalmente para o mercado tradicional americano de petróleo, cujas exportações totais em 2019 deram ao orçamento do país 96% das receitas.

Segundo a OPEP, a produção petrolífera venezuelana caiu de 3m bpd em 2002 para menos de 800.000 bpd no início deste ano. Até 15% da produção (120.000 bpd) é agora controlada por Roszarubezhneft, que tem uma participação de 40% na PDVSA, propriedade do Estado venezuelano.

Note-se que até agora Biden apenas permitiu negociações, mas a Chevron não perfurará nem exportará petróleo. Esta não é uma boa perspectiva - com os preços do petróleo em alta, Maduro não tem factor de prazo. Para poder negociar, deve fazê-lo com um conjunto de contra-exigências.

O presidente venezuelano exigiu em Março que todas as sanções fossem levantadas, e agora tem de aumentar a parada - que os EUA o reconheçam como presidente legítimo de jure e revoguem o reconhecimento do fantoche Juan Guaido, bem como deixem de interferir nos assuntos internos do país.

Note-se que o próprio Maduro foi acusado nos EUA de conspiração para "inundar os Estados Unidos com cocaína" e usar o comércio de droga como "arma contra a América". Poder-se-ia ficar seriamente ofendido.

A Venezuela não tem razões para se render à misericórdia dos EUA

O Ministro do Petróleo iraniano Javad Owuji visitou Caracas no início de Maio. As duas partes discutiram formas de ultrapassar os efeitos das sanções económicas dos EUA contra ambos os países. Por outras palavras, a Venezuela não tem a intenção de se render à mercê dos EUA.

Caracas nunca foi contra o comércio de petróleo com os EUA, mas entende-se aí que o principal objectivo de Washington é conter os aliados russos no Hemisfério Ocidental.

Maduro pode tirar partido da situação actual para obter lucros a curto prazo, mas mais cedo ou mais tarde, os americanos continuarão a aumentar a pressão sobre ele e a exigir a sua partida. Os EUA não garantirão agora a segurança de Maduro, mas Moscovo sim, pelo que a busca de Biden por uma alternativa ao petróleo russo na Venezuela é pouco provável de ser bem sucedida.