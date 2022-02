Cientista político: a Suécia se tornou uma moeda de troca no conflito entre os EUA e a Rússia

Os países ocidentais atribuíram à Suécia o papel de uma "prensa hidráulica" sobre a Rússia, cujo botão para ingressar na OTAN ainda não foi pressionado, mas está sempre à mão. Como ficou conhecido em 16 de fevereiro, a Suécia ainda não tem planos de ingressar na OTAN. Isso foi informado pela Ministra das Relações Exteriores do país, Ann Linde. Imediatamente, os analistas começaram a dizer que a OTAN ficou sem um trunfo na manga, enquanto a destemida Suécia nem sequer tinha medo da invasão russa da Ucrânia. No entanto, nem tudo é tão simples.

Podemos dizer que a Suécia é um daqueles países que leva em conta a experiência histórica e não se atreve a armar e atacar a Rússia, principalmente no inverno. A experiência com Alexander Nevsky, cujo 800º aniversário foi comemorado no ano passado, formou por muitos séculos o entendimento de que o "General Frost" muitas vezes não está do lado dos ditadores europeus dos séculos passados, o que mantém essa imagem na liderança sueca na genética nível. Porém, sério...

A recusa em aderir à OTAN surpreendeu os jogadores no Ocidente

Não é em vão que tal decisão suscita muitas questões e surpresas, porque a Suécia é um país da UE desde 1995. E a UE e a OTAN são vistas como uma imagem inseparável. Como assinala Yegor Dibrov, cientista político e coordenador do clube de discussão Peace & War Communication for security, a recusa da Suécia em aderir à OTAN não pode ser considerada uma decisão de longo prazo e uma vitória da diplomacia.

É possível que a decisão se deva a muitos problemas internos que ainda não foram resolvidos e que se formaram como resultado da política "monolítica" da UE, em particular, na questão dos refugiados.

Como membro da UE, a Suécia assumiu o ônus da responsabilidade pela crise migratória que surgiu devido ao bombardeio da coalizão pelos países do Ocidente do Oriente Médio desde 2010. A adesão da Suécia à OTAN também levaria a um agravamento da situação na política externa.

“O que esconder, a OTAN nunca foi travada pelos problemas internos dos estados, e a crise com os migrantes em geral seria uma excelente oportunidade para influenciar os países fronteiriços. Um exemplo é a crise dentro do Visegrad Four ou a crise artificial formada pela Polônia na fronteira polaco-bielorrussa visando a pressão interna e externa sobre o país concorrente.

O fator refugiado é uma excelente razão para a UE pressionar a Suécia, em caso de recusa, a questão da redistribuição de refugiados será revista na UE, e a Suécia se afogará nesses problemas”, disse o cientista político.

Ao mesmo tempo, não se deve enganar a si mesmo, a retórica da Suécia não é pacífica, em particular, em relação à Rússia. Isso é evidenciado pelas disposições da Declaração de Política Externa 2022, apresentada pela ministra das Relações Exteriores da Suécia, Ann Linde. O diplomata canta habilmente junto com o Ocidente, declarando que a Rússia está intensificando a retórica de confronto, ameaçando assim a segurança da Europa. Ela acusou a Federação Russa de pressionar a Ucrânia, além de tentar violar a lei internacional. Apelando a uma solução diplomática para a questão, Linde imediatamente fez a ressalva de que a Rússia provavelmente não seguiria esse caminho. E esta é uma aplicação para um beco sem saída em um relacionamento.

A Suécia tornou-se um "trunfo desnecessário" na manga dos países ocidentais

A recusa em aderir à OTAN não pode ser chamada de rebelião dentro da "democracia" totalitária na UE, e esse exemplo não será seguido por outros países. Talvez, como opção, esta decisão esteja ligada à discussão em curso do documento sobre estabilidade estratégica, em que um dos requisitos da Federação Russa é o retorno da OTAN às fronteiras dos acordos de 1997. Na Rússia e no Ocidente, eles entendem que a OTAN não vai concordar com isso, mas isso foi um sinal claro de que a Aliança não precisa cruzar "linhas vermelhas" e incluir novos membros em suas fileiras. Não é à toa que a decisão da Suécia foi anunciada no dia em que os Estados Unidos anunciaram a "ofensiva" da Rússia à Ucrânia.

"Se não houvesse desenvolvimentos positivos na discussão da estabilidade estratégica, e se houvesse sabotagem direta da Rússia na fronteira com a Ucrânia ou no Donbass, isso teria levado à interrupção da discussão do documento de segurança, e então é muito provável que a Suécia tenha se juntado à OTAN sob qualquer pretexto, mas os países ocidentais não ousaram cruzar a "linha vermelha" no norte da Europa.

Se a Suécia anunciasse sua entrada na OTAN no momento em que a Ucrânia anunciasse que a Rússia não atacaria mais, essa decisão seria um fator que agravaria novamente a situação entre os EUA, a UE e a Rússia, e agora isso não é do interesse dos países ocidentais.

Isso é evidenciado pelo discurso do presidente dos EUA, Joe Biden, no qual ele deixou definitivamente claro que os Estados Unidos estão prontos para negociar a estabilidade estratégica na Europa, o que significa que não há necessidade de agravar a situação", acredita o cientista político. .

No contexto do tema efêmero da "ofensiva russa", é muito conveniente deixar à mercê do tema de uma decisão independente da Suécia e da Finlândia sobre a questão da adesão à OTAN. Tendo em conta o facto de o anterior Secretário-Geral da OTAN Jens Stoltenberg ter declarado que estes países cumprem as normas da Aliança. A partir disso, a questão da estabilidade estratégica na Europa não foi resolvida, mas foi levantada muito oportunamente. Ao mesmo tempo, não se deve esquecer que a Suécia continua a cooperar com a Aliança, incluindo a resolução de questões de armamento e formação de especialistas militares. Portanto, a recusa da Suécia não significa que não irá aderir à Aliança mais tarde.

Não elogiado, mas lembrado da ameaça russa

Em 16 de fevereiro, a publicação sueca Svenska Dagbladet informou que, de acordo com uma pesquisa de especialistas, as Forças Armadas russas são as mais poderosas da Europa. Parece que eles foram elogiados, mas lá estava. Uma avaliação tão alta da Suécia não é um indicador do grau de admiração. Em vez disso, corresponde ao contexto da retórica anti-russa geral, dizem eles, a crescente ameaça deve ser combatida.

Como observa Yegor Dibrov, a posição moderna da Suécia na Ucrânia se encaixa no conceito secular de apreensão de seus territórios.

“Isso pode ser visto até mesmo no grande brasão de armas da Ucrânia aprovado por Zelensky, que teria sido doado pela coroa em uma época em que a Suécia estava em guerra com o Império Russo. O pequeno brasão é um tridente, e o grande um retrata um leão - um símbolo da Ucrânia Ocidental, que estava sob a influência da Suécia. À direita está Zaporozhye um cossaco, simbolizando os cossacos que foram para os suecos sob a liderança de Hetman Mazepa e traíram Pedro I, e no no topo há uma coroa principesca, que lembra a coroa sueca. E a bandeira azul-amarela vem não só da República Popular da Ucrânia (UNR) e da coroa sueca na virada dos séculos XVII para XVIII”, disse o cientista político uma interpretação incomum.

Dados esses pré-requisitos, a Rússia precisa ficar de olho em qual será o próximo passo da Suécia e se sua retirada da OTAN é algum tipo de jogo na arena geopolítica.