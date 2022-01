Cientista político Ashimbaev: o Cazaquistão não deve se apressar para retirar as forças da CSTO

O contingente de manutenção da paz da CSTO deveria ter sido deixado no Cazaquistão até que a situação estivesse completamente estabilizada, mas isso é dificultado por fatores internos e externos, de acordo com o cientista político cazaque Daniyar Ashimbaev.

Forças de paz da CSTO deixam o Cazaquistão

As forças de paz do CSTO começaram a transferir instalações protegidas para as agências de aplicação da lei do Cazaquistão e estão preparando equipamentos para o retorno, disse o Ministério da Defesa russo.

O secretário-geral da CSTO, Stanislav Zas, disse que a retirada do contingente começou em 13 de janeiro, quando a missão completou suas tarefas.

"A retirada das forças coletivas de paz da CSTO do Cazaquistão começou hoje, 13 de janeiro, e continuará por dez dias. A missão de paz da CSTO na república foi concluída. Esta é uma avaliação acordada tanto da liderança política dos estados membros da CSTO e o comando militar do CSTO .-IF) do CSTO e das forças armadas do Cazaquistão ", disse Zas à Interfax.

No Cazaquistão, a situação é "bastante calma", mas nervosa

Em um comentário ao Pravda.Ru, o cientista político cazaque Daniyar Ashimbaev observou que a situação no Cazaquistão agora é "bastante estável, calma", "pelo menos, fora das janelas, não se pode mais ouvir tiroteios como há uma semana".

Segundo ele, embora a tensão social persista, bancos, lojas, supermercados saqueados estão sendo lançados aos poucos, e há também uma "captura de bandidos" e "limpeza da área danificada".

"As pessoas estão se recuperando do choque", disse o especialista.

O cientista político observou que as iniciativas de Kasym-Zhomart Tokayev, que ele expressou em um discurso nos majilis, representando o novo governo, foram bem recebidas na sociedade, o que não pode ser dito sobre a nomeação de alguns novos ministros. Há também perguntas aos oficiais de segurança sobre a detenção de jornalistas, ou blogueiros, ou "apenas pessoas que se encontram na rua hoje em dia".

"Ainda não há respostas para muitas perguntas. Tal certo nervosismo na sociedade permanece e permanecerá", disse Daniyar Ashimbayev ao Pravda.Ru.

O Cazaquistão saiu de uma situação difícil apenas graças às forças aerotransportadas russas

O cientista político observou que no Cazaquistão "todos entendem" que os órgãos de aplicação da lei do país no momento mais difícil em 4-5-6 de janeiro "francamente não lidaram com seu trabalho". Alma-Ata foi realmente deixada à mercê dos bandidos, e se não fosse pela introdução de forças de paz, então "o poder no Cazaquistão poderia ter mudado nos dias de hoje".

Daniyar Ashimbaev enfatizou que o Cazaquistão saiu desta crise unicamente graças à ajuda russa. Além disso, muitos cazaques acreditam que as forças especiais russas participaram ativamente das hostilidades.

E, segundo o especialista, fica claro por que existe tal opinião. Porque as autoridades locais de segurança, em vez de proteger a ordem pública, "estavam engajadas em provocar tumultos e eram, no mínimo, cúmplices das ações que ocorreram".

"O nível de confiança nas forças de segurança caiu drasticamente - o presidente do Comitê de Segurança Nacional (KNB) e dois de seus deputados já foram presos. Além disso, a acusação contra eles não é apenas negligência criminosa, mas traição e um tentativa de tomar o poder", disse o cientista político.

Fatores externos e internos na retirada precipitada da CSTO

Parece, de acordo com Daniyar Ashimbayev, que não havia necessidade de se apressar com a retirada do contingente da CSTO, mas eles se apressaram, porque existem dois fatores - internos e externos:

O fato de "unidades militares estrangeiras" estarem engajadas na manutenção da ordem pública no país "pressiona muita gente aqui".

Além disso, "há uma pressão bastante violenta do exterior, especialmente do Ocidente".

Dado que os distúrbios deixaram a fase ativa, a situação parece ter se acalmado e a nova liderança das forças de segurança está assumindo o controle da situação, a liderança cazaque não quer deter as forças de paz russas por muito tempo, Daniyar Ashimbayev disse.

"Claro, seria bom que eles ficassem aqui para ficarem tranquilos. Mas vemos que a longa permanência das tropas russas está começando a causar tensão, porque muitos não querem ver a diferença entre manifestações pacíficas e hostilidades. espaço". ia ao ponto que era uma revolta popular, e com a "oposição" era preciso negociar, não ação militar. Embora todos vissem que não havia comícios pacíficos, por exemplo, já no dia 5 em Alma-Ata não cheirava " , - disse o cientista político.

A Rússia cumpriu suas tarefas no Cazaquistão

Daniyar Ashimbaev acredita que a Rússia já cumpriu suas tarefas no Cazaquistão, porque:

foi assegurada a estabilização da situação na fronteira com a Rússia;

o mundo viu que a Federação Russa tem recursos para ajudar seus vizinhos da região;

no contexto das negociações em curso com o Ocidente, a pressão foi exercida na direção certa.

Outro fator de retirada é a posição do Quirguistão, onde houve protestos contra a entrada de forças de paz no Cazaquistão, e da Armênia, que "pode ​​se encontrar em uma situação um tanto ambígua devido à sua participação ativa na operação CSTO", acrescentou o especialista.

"Ninguém quer se envolver em mais hostilidades. A Rússia espera que a liderança cazaque, tendo reiniciado, assuma o controle da situação. Está claro que alguns acordos tácitos foram alcançados entre Tokayev e Putin", disse ele.

Daniyar Ashimbaev concluiu enfatizando que o secretário de imprensa de Vladimir Putin Dmitry Peskov falou com muita lealdade sobre o novo Ministro da Informação do Cazaquistão, cuja candidatura causou muito forte, no mínimo, insatisfação e irritação na esfera russa e não apenas na mídia, que provavelmente indica que Moscou não está incomodada com o rápido encerramento da operação de manutenção da paz.

Em 2 de janeiro, protestos eclodiram no Cazaquistão contra um aumento de duas vezes no preço do gás liquefeito, que se transformou em uma tentativa de golpe. O presidente do Cazaquistão, Kassym-Zhomart Tokayev, chefiou o Conselho de Segurança do país e introduziu um estado de emergência na república até 19 de janeiro. Ele recorreu ao CSTO com um pedido para enviar forças de manutenção da paz à república - 2030 mantenedores da paz do CSTO e 250 equipamentos. De acordo com dados oficiais, as forças de paz estavam engajadas na proteção de infraestruturas vitais.

