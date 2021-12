Não haverá guerra com a OTAN. Haverá Rússia-Índia-China contra o Ocidente

Como as negociações entre Putin e Biden influenciaram a situação de crise na Ucrânia, cujo parceiro a Índia eventualmente será - Rússia ou EUA, e por que ninguém vai desconectar a Rússia do sistema de pagamentos SWIFT - Pravda. O editor-chefe do Ru, Inna Novikova, falou sobre isso em uma entrevista com o cientista político Sergey Mikheyev.

Não haverá guerra entre a Rússia e a OTAN

Durante as negociações entre os presidentes Putin e Biden, a Rússia pediu garantias para a não expansão da OTAN para o leste. A OTAN respondeu que não haveria nenhuma garantia e que os Estados Unidos continuariam agindo como nas décadas anteriores.

É preciso distinguir aqui entre o que dizem em público e o que realmente fazem na realidade. Na verdade, os americanos não vão nos dar nenhuma garantia desse jeito, eles vão continuar enganando a Rússia. Recentemente, descobriu-se que os americanos estavam considerando uma opção para aceitar a autonomia parcial do Donbass dentro da Ucrânia, embora fosse diferente da especificada nos Acordos de Minsk. Eles supostamente queriam fazer com que parecesse um ato de cortesia, considerá-lo uma grande concessão para a Rússia. No entanto, isso nada mais é do que um ato de engano para fazer a Rússia desistir do Donbass.

Os americanos farão de tudo para salvar sua imagem. Eles não se moverão para atender a nenhum dos requisitos da Rússia: o equilíbrio de poder está errado aqui. Eles também não haviam atendido nossos requisitos durante a era soviética e não o farão agora.

As negociações não foram realizadas à toa, no entanto. Joe Biden disse que os Estados Unidos não enviariam tropas americanas para a Ucrânia. O Artigo 5 do Tratado de Segurança Coletiva da OTAN não se aplica à Ucrânia, portanto os americanos não lutarão pela Ucrânia. Além disso, eles têm um plano para evacuar cidadãos americanos da Ucrânia em caso de emergência. As autoridades ucranianas receberam assim uma mensagem clara da Casa Branca: se algo acontecer, é o povo ucraniano que vai morrer, é a economia ucraniana que vai ruir. O Ocidente simplesmente colocará mais sanções contra a Rússia em troca. Isso não parecia um consolo para a Ucrânia. Este é um dos resultados das negociações entre Putin e Biden.

A Ucrânia não entrará em guerra com a Rússia sem garantias de apoio de outros países. No entanto, não haverá suporte fornecido.

A equipe de Zelensky precisa fingir agora que está tudo bem. Na realidade, porém, os Estados Unidos continuarão alimentando o regime ucraniano apenas para mantê-lo à tona. Se a Rússia conseguir não ter a presença militar da OTAN na Ucrânia, será um sucesso. No entanto, esta não é uma solução para a crise ucraniana. Se a Ucrânia continuar a ter governos anti-russos, se eles fizerem sua máquina de propaganda funcionar de modo que os jovens ucranianos cresçam e desprezem a Rússia, isso constituirá um grande problema para a Rússia por muitos anos.

A Rússia está agora tentando usar a crise na Ucrânia como pretexto para negociações sobre tópicos geopolíticos mais amplos. As garantias de segurança da Rússia não se limitam apenas à Ucrânia.

Triângulo Rússia-Índia-China

Os Estados Unidos estão preocupados com a aliança emergente entre a Rússia e a China. Também existe a Índia, uma grande potência também. A Rússia e a Índia assinaram recentemente uma série de acordos de grande escala. Até que ponto o Ocidente está pronto para se opor a essa aliança?

Não vejo nenhuma perspectiva de cooperação entre os Estados Unidos e a Índia que possa ameaçar a Rússia. Este é principalmente um jogo sobre as contradições entre a Índia e a China. Os americanos precisam da Índia como país que pode competir com a China. Existe um conflito territorial de longa data entre a China e a Índia. Se a Rússia pudesse ser um mediador e propor uma solução para o conflito, isso seria um grande avanço no futuro.

Os americanos não podem oferecer sua mediação. Eles podem usar a Índia para pressionar a China a exacerbar um conflito potencial. A Rússia pode aparecer aqui como um pacificador. O trio de Rússia, Índia e China pode mudar o equilíbrio de poder no mundo e criar séria competição para o Ocidente também, desde que todos os três países sejam membros da Organização de Cooperação de Xangai (SCO).

A visita de Putin à Índia mostrou que os americanos não serão capazes de usar a Índia em suas manipulações anti-russas. Os acordos que a Índia e a Rússia concluíram na esfera militar contradizem diretamente a lei dos EUA sobre sanções contra os países que compram armas russas. Infelizmente, a lei afetou as vendas internacionais de armas russas.

O Ocidente vem tentando desconectar a Rússia do sistema de pagamento SWIFT já há alguns anos. Eles podem ter instituições internacionais envolvidas para esse propósito?

Se o fizerem, não evitarão as consequências. Este é um sistema internacional, e a Rússia é um ator importante nele. Ao fazerem essas ameaças, elas causam danos ao dólar, ao euro e a todo o sistema de pagamentos, que se baseia no dólar norte-americano. Isso é benéfico para outras moedas, como o yuan. Se isso acontecer, a Rússia terá que encontrar uma alternativa disponível. Se a Rússia for desconectada do SWIFT, o país não vai morrer de fome. A economia russa dará uma guinada dramática em direção a moedas alternativas e também à moeda doméstica.

Essa virada tornará os concorrentes do Ocidente mais fortes e desacreditará o sistema SWIFT em si. Se for descoberto que jogadores tão grandes como a Rússia podem ser desconectados do sistema por razões políticas rebuscadas, isso significaria que o sistema não é confiável.

Tal movimento afetará as economias europeias e até mesmo americanas, já que a Europa e a América são os principais compradores das obrigações da dívida da Rússia. É como o Nord Stream 2. Dezenas de empresas europeias investiram muito dinheiro no projeto. Portanto, se eles querem impor sanções ao Nord Stream 2, eles causarão um grande golpe para essas empresas ao mesmo tempo.

Tecnicamente, pode-se desconectar a Rússia do SWIFT, mas isso acarretará uma cascata de consequências negativas - de curto e longo prazo - para todos os outros.