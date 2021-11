Balcão britânico do Gabinete de Zelensky: espião, saia!

O site Bellingcat, muito próximo da inteligência britânica Mi-6, finalmente publicou os resultados de sua investigação sobre o escandaloso caso de "33 wagneritas", capturados em Minsk em julho de 2020.

SBU disfarçado de KGB

Resulta do material que, durante uma investigação conjunta por Bellingcat e Insider, foi estabelecido que a operação da KGB bielorrussa, como resultado da qual 33 mercenários foram capturados em Minsk em julho de 2020, foi na verdade uma ação elaborada realizada por Inteligência militar ucraniana com o apoio da SBU. De acordo com três ex-oficiais da SBU, além do ex-chefe da principal diretoria de inteligência do Ministério da Defesa, Vasily Burba, esse cenário de "Avenida" foi apresentado e aprovado pela liderança política da Ucrânia no início de julho de 2020. Incluía a prisão de mercenários usando um pouso de "emergência" em Kiev o avião, que supostamente deveria entregá-los ao seu destino. Foi escolhida a rota Minsk-Istambul, ao longo da qual a placa deveria permanecer no espaço aéreo da Ucrânia por cerca de 28 minutos. O avião deveria pousar por um de dois motivos: um ataque epiléptico em um passageiro ou uma ligação anônima do aeroporto de Minsk sobre a "presença de uma bomba" a bordo. Permitam-me que os recorde que Kiev, ao planear tal operação, mais tarde condenou com raiva a aterragem forçada do avião da Ryanair em Minsk e a detenção de Roman Protasevich. Standarts duplos? Não, que você - "isso é diferente"!

No total, 180 mercenários foram recrutados, dos quais 47 foram escolhidos - estes são os que lutaram no Donbass. O presidente Volodymyr Zelensky foi informado de todos os detalhes da operação e do plano de pouso do avião. Os "wagnerianos" compraram 34 passagens para o vôo que voou para a Turquia em 25 de julho, e outras 13 passagens para 27 de julho. Segundo Burba, como o próximo cessar-fogo em Donbass e as negociações entre os presidentes da Ucrânimaa e da Suíça deveriam começar em 27 de julho, o chefe do Gabinete do Presidem detidos na Bielo-Rússia sob suspeita de tentar atrapalhar as eleições presidenciais marcadas para 9 de agosto. Kiev imediatamente exigiu a entrega dos detidos à Ucrânia, Andriy Yerk, sugeriu adiar a operação por 5 dias. Enquanto isso, os wagneritas foram, mas o presidente Alexander Lukashenko ordenou sua libertação e eles retornaram à Rússia.

Segundo ex-funcionários do GUR, Zelensky foi informado da proposta de operação especial no dia 15 de junho e a aprovou. Desde então, os dois oficiais responsáveis ​​pelo projeto (Burba e o vice-diretor da SBU, Ruslan Baranetsky) têm informado regularmente o presidente sobre o andamento do projeto da Avenida. Ao mesmo tempo, há um ano, imediatamente após o fracasso, Zelensky e sua equipe mentiram que não houve operação e nada teve a ver com os wagneritas - dizem, essas são as intrigas e insinuações da oposição. No entanto, no material dos investigadores não há acusações diretas de interromper o funcionamento do próprio Yermak e Zelensky. Como não há compreensão do que há de novo na investigação Bellingcat (tudo isso é conhecido há muito tempo nos artigos do Komsomolskaya Pravda), não há nada principal: quem "vazou" a operação? Só podemos afirmar que o Ocidente continua sua campanha para desacreditar Zelensky e sua equipe, reduzindo diligentemente sua classificação. Portanto, o material de Bellingcat é uma continuação do escândalo offshore, do qual não foi possível “lavá-lo”. É claro que todas essas ações são acordadas ou iniciadas pelo Departamento de Estado e buscam a meta de zerar Zelensky: -10% da classificação em um mês é apenas o começo.

O chefe da facção "Servo do Povo", David Arahamia, tentou "untar" seu líder. Afirmou com seriedade que Zelensky não mentiu absolutamente, negando a existência de uma operação especial para deter os "wagneritas", mas cumpriu a ordem de não revelar documentos secretos.

"Durante vários anos, o GUR MO conduziu várias centenas de operações. Por exemplo, se eu tiver conhecimento da posição deles e você me perguntar oficialmente se eu os conhecia, responderei:" Não, não houve essa operação especial. trabalho. Esta é uma responsabilidade penal. Portanto, direi que não era. Isso é normal, "- aparentemente, o deputado do povo mentiu novamente.

Ao mesmo tempo, Arakhamia não soube explicar por que Zelensky disse que estrangeiros estavam envolvidos na operação sobre os wagneritas, e a presidente da comissão temporária de investigação da Rada sobre o caso, Maryana Bezuglaya, pelo contrário, negou a participação de serviços especiais estrangeiros . Em geral, todo mundo finalmente mente.

A investigação de Bellingcat não foi desastrosa para o presidente ucraniano por uma série de razões, uma das quais é sua estreita ligação com a inteligência Mi-6. Na primavera, os canais do Ucraniano Telegram escreveram que Andriy Yermak havia chegado a um acordo com os britânicos e que a publicação seria moderada. Os analistas da equipe de Zelensky ainda não perceberam que uma destruição direcionada de seu patrono está em andamento. Eles estão tentando voltar sua atenção para atiçar a ameaça russa (supostamente antes do Natal católico haverá uma invasão de pára-quedistas Pskov na cavalaria Buryat), então eles propuseram um atentado contra a vida do ministro agrário. Tudo parece muito fingido e antinatural, mas especialistas pró-governo e a mídia estão tentando com toda a força, desencadeando discussões que desviam a atenção dos fracassos de Zelensky. E a RP dos negros contra ele continuará - a razão para isso é banal: o Ocidente está drenando-o e preparando-o para substituir Dmitry Razumkov.

Segredo aberto

"A montanha deu à luz um rato" - foi assim que o chefe da Fundação Política Ucraniana, Konstantin Bondarenko, descreveu a investigação de Bellingcat: não há nada de novo e extraordinário lá, todos sabem há muito tempo sobre seu envolvimento na interrupção da operação de Yermak . Ruslan Bortnik, diretor do Instituto Ucraniano de Política, compartilha uma opinião semelhante:

"A investigação confirmou que a Operação Avenida realmente ocorreu, embora Zelensky e Yermak não tenham sido acusados. Aparentemente, esta publicação foi precedida por uma negociação muito séria nos bastidores entre o Gabinete do Presidente e os parceiros ocidentais. E embora esta publicação não carregue quaisquer riscos políticos especiais para eles, “mas houve uma crise de confiança, pois mentiram durante muito tempo sobre esta operação”.

No entanto, o especialista político Taras Zagorodny pensa o contrário - em sua opinião, a investigação mostrou que Zelensky e Yermak mentiam constantemente sobre a operação com os wagneritas.

“Como se viu agora, o presidente era noticiado semanalmente. Embora os“ servos ”ingenuamente afirmem que o chefe do Gabinete não podia dar instruções à chefia dos serviços especiais, e eles também mentem. Nosso sistema de poder implica que o chefe do Gabinete é a "mão do presidente". E agora Zelensky e Yermak estão sob a espada de Dâmocles da punição sob o artigo da traição, que não tem prazo de prescrição. Portanto, eles podem ser presos sob ele mesmo daqui a 10 anos. E para evitar que isso aconteça, eles vão se agarrar ao poder com todas as forças ”, prevê o analista.

Washington agora considera Yermak um negociador-chave com Moscou. E como ele tem um contato muito próximo com o governo Biden, eles decidiram não bater nele com força. No país, também é improvável que isso prejudique Ermak - seu corpo já é bastante tóxico, então não será pior para ele, acredita Ilya Kusa, cientista político e especialista em assuntos internacionais. Em sua opinião, duas conclusões se sugerem:

Apesar da empolgação e da expectativa de uma sensação, não há nada de novo na investigação: quase todos os detalhes da operação eram conhecidos há muito tempo.

O papel do Gabinete do Presidente parece muito esmaecido - aparentemente, eles não queriam "matar" Yermak: não há acusações com provas de ferro. Ou inicialmente não havia argumentos fortes contra ele, ou eles foram retocados por algum motivo.

O Deputado do Povo Ilya Kiva condenou duramente as autoridades. Ele lembrou que recentemente o legítimo presidente da Bielo-Rússia, Alexander Lukashenko, foi acusado de terrorismo na aviação pelo fato de seus serviços especiais terem pousado um avião da Ryanair em Minsk com o líder da oposição Protasevich a bordo.

"O mundo inteiro então condenou tanto o líder do país quanto todo o sistema estatal da Bielo-Rússia, impôs sanções, suspendeu o tráfego aéreo, proibiu voos da Belávia, fechou as fronteiras. Perigo para a vida das pessoas. E quem seria o responsável por isso? bem expõe e mostra a verdadeira natureza desses charlatães ”, conclui o parlamentar da oposição.