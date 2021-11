COP-26: É altura para as nações desenvolvidas pagarem

Uma questão de vida ou morte: na COP26, os países vulneráveis ​​dizem às nações desenvolvidas que é hora de manter sua promessa de financiamento do clima

Inundações maciças, incêndios florestais devastadores e aumento do nível do mar - junto com as incontáveis ​​vidas que eles tiraram e o sustento que destruíram - são realidades que muitas nações já estão enfrentando. As vozes das linhas de frente das mudanças climáticas e seus impactos foram o centro das atenções no início da segunda semana da COP26, que começou na segunda-feira em Glasgow com foco na ‘adaptação, perda e dano’.

Seu principal apelo: os países desenvolvidos devem cumprir sua promessa de financiamento e apoio aos pequenos Estados que correm o risco de perder tanto no combate às mudanças climáticas.

“Do oceano veio a vida, a paz e o conforto, um mundo desconhecido por muitos, mas que era um só com o meu povo ... Vamos nos lembrar de uma época em que nossas casas eram orgulhosas e altas, pois hoje não existem mais. Esse lugar agora é tomado pelo oceano ”.

Nunca saberemos quando a maré subir

O oitavo dia da Conferência do Clima da ONU começou com um poema recitado por um ativista de Papua Nova Guiné, uma nação insular que fica no sudoeste do Pacífico. Suas palavras ressoaram por toda a sala de reuniões na Zona Azul, enquanto as lágrimas pareciam rolar por seu rosto.

“Nunca saberemos quando a maré subir e engolir nossas casas. Nossas culturas, nossas línguas e nossas tradições serão levadas pelo oceano. Quando você diz até 2030-2050, como você pode ver prazos de 9 a 29 anos, quando meu povo provou que devemos agir agora e não perder mais tempo ”, disse ela, explicando que o oceano que uma vez deu vida a seu povo, agora se tornou um “carrasco”.

Ela não estava sozinha. A apenas alguns metros de distância, em uma sala diferente, outra jovem e sobrevivente do supertufão Haiyan, que atingiu as Filipinas há exatamente oito anos hoje, tinha uma mensagem igualmente dura para o mundo:

“Eles pararam de contar quando o número de mortos chegou a 6.000, mas ainda há 1.600 corpos desaparecidos. Hoje, ainda estamos gritando por justiça para nossos amigos e familiares que perderam suas vidas devido a desastres climáticos. Os jovens das Filipinas estão lutando por um futuro que não seja crivado de ansiedade e medo de que outro Haiyan possa vir a qualquer momento para ameaçar a vida e os sonhos de nosso ente querido. Não merecemos viver com medo ”, disse ela.

Agenda de perdas e danos

Para ela, a COP26 deve ser uma oportunidade para defender a ‘agenda de perdas e danos’.

“Hoje, exatamente oito anos desde que Haiyan mudou drasticamente a vida dos filipinos, os impactos da mudança climática só estão piorando. Eles não deveriam ter que esperar por justiça ”, disse ela, acrescentando que as empresas e outros emissores de carbono devem ser responsabilizados.

A luta por "perdas e danos"

O termo 'perdas e danos' é usado no processo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) para se referir aos danos causados ​​pelas mudanças climáticas antropogênicas.

No entanto, a resposta apropriada a esta questão tem sido contestada desde a adoção da Convenção.

Estabelecer responsabilidade e compensação por perdas e danos tem sido uma meta de longa data para os países vulneráveis ​​e em desenvolvimento da Aliança de Pequenos Estados Insulares (AOSIS) e do Grupo de Países Menos Desenvolvidos nas negociações. No entanto, os países desenvolvidos resistiram durante anos aos apelos para uma discussão adequada do assunto.

“Seis anos após o Acordo de Paris, que tem seu próprio artigo sobre perdas e danos, os pequenos países ainda precisam lutar para ter um item da agenda [sobre isso] na COP”, disse um representante da ONG Climate International durante entrevista coletiva.

O outro grande tema do dia: adaptação, também envolve uma questão financeira. Líderes dos Estados em desenvolvimento de pequenas ilhas deixaram claro que os compromissos da semana passada sobre florestas, agricultura, finanças privadas e outros assuntos ainda não são suficientes.

“Congratulamo-nos com os novos compromissos assumidos na semana passada, mas, com o devido respeito, para ser honesto, não consigo sentir qualquer entusiasmo por eles ... Faltam vários novos compromissos, e outros apareceram com compromissos insuficientes que tiveram sucesso apenas em colocar speedbumps no estrada que leva ao lado errado de 1,5 grau de aquecimento ”, disse Frank Bainimarama, o primeiro-ministro de Fiji.

A promessa quebrada

O anúncio da semana passada de que a promessa de US $ 100 bilhões por ano para iniciativas de financiamento do clima nos países em desenvolvimento será adiada novamente foi o "grande elefante da sala" na segunda-feira, mas foi reconhecido por muitos líderes.

“As nações desenvolvidas estão falhando conosco, são elas que têm os recursos e a tecnologia para fazer a diferença, mas deixaram o potencial para energia limpa e adaptação fora da mesa ao perder a promessa de US $ 100 bilhões em dois anos consecutivos ... Nós, os mais vulneráveis são instruídos a engolir e esperar até 2023 ”, acrescentou o Sr. Bainimarama.

O primeiro-ministro lembrou que, desde a assinatura do Acordo de Paris, 13 ciclones atingiram Fiji e, como tal, a construção de resiliência não deve ser atrasada e, para isso, é necessário dinheiro "puro e simples".

“Não estou preparado, junto com todos os fijianos, para fazer o que é necessário para proteger nossa cadeia alimentar e garantir que possamos fazer crescer a economia da ilha. Temos soluções e estamos sempre dispostos a mostrar a nossa experiência ”, destacou, dizendo aos delegados que também já ofereceram refúgio às populações das nações insulares de Kiribati e Tuvalu, caso as suas casas sejam as primeiras a desaparecer.

O Ministro do Clima e Meio Ambiente de Granada, Simon Stiell, também disse que as promessas feitas na semana passada precisam ser reduzidas para mostrar uma ação significativa no terreno.

“A mudança climática para nós nas ilhas não é algo abstrato. É real e vivido todos os dias e se a mitigação é uma maratona que nos leva à meta de 1,5, a adaptação é o sprint enquanto lutamos os impactos e a urgência de proteger a vida e os meios de subsistência ”, destacou.

Enquanto isso, Kathy Jetñil-Kijiner, enviada para o clima das Ilhas Marshall, disse que a ciência está começando a revelar que as medidas de adaptação vão custar muito mais de US $ 100 bilhões por ano.

“Estamos considerando vários bilhões de dólares para implementar nossos planos nacionais de adaptação. Recebemos estudos preliminares que nos mostram estimativas de dezenas de bilhões para recuperação de terras, elevação de partes de nossas terras e migração interna. Quando negociamos uma nova meta de financiamento até 2025, ela deve ser baseada na ciência. O primeiro alvo era uma estimativa ”, explicou ela.

Obama, ‘garoto da ilha’, pede ‘ação agora’

Surpreendendo alguns participantes da COP26, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, compareceu ao encontro com representantes de Estados insulares.

Nascido e criado no Havaí, ele se autodenominou um "garoto da ilha" e disse que o mundo não está fazendo o suficiente pelas ilhas, que estão mais ameaçadas do que nunca.

“Isso não é algo que demore 10, 20 ou 30 anos: isso é agora e temos que agir agora”, afirmou.

Ele convidou os delegados a avançarem unindo forças.

Citando um velho ditado havaiano, Obama acrescentou: “Se você quiser remar uma canoa, é melhor que todos reem na mesma direção ao mesmo tempo. Essa é a única maneira de você seguir em frente. Esse é o tipo de espírito que você precisa para seguir em frente. ”

No final do dia, Obama discursou na plenária da COP26, onde assumiu o compromisso de promover ações climáticas como cidadão privado e deixou claro que manter as temperaturas abaixo de 1,5 ° C vai "ser difícil".

Cooperação internacional sempre foi difícil

“A cooperação internacional sempre foi difícil; fica mais difícil com a desinformação e a propaganda que saem das mídias sociais atualmente ... Fazer as pessoas trabalharem juntas em uma escala global leva tempo, e esse tempo que não temos ... Se trabalharmos duro o suficiente por muito tempo o suficiente, essas vitórias parciais se somam. ”

Ele também incentivou os jovens a falarem com suas famílias sobre as mudanças climáticas.

“Nosso planeta foi ferido por nossas ações. Essas feridas não serão curadas hoje ou amanhã [mas] acredito que podemos garantir um futuro melhor. Nós temos que." ele disse.

O estado das negociações da COP26

Enquanto isso, a presidência da COP26 realizou um "evento de avaliação" para discutir o estado atual das negociações na conferência. Apropriadamente, representantes de países em desenvolvimento fizeram um forte apelo para resolver os itens restantes na agenda, com ênfase especial em finanças.

Eles também disseram que a abundância de compromissos anunciados na semana passada são bem-vindos, mas ainda falta ver ações.

“Uma COP sem financiamento concreto não pode ser considerada bem-sucedida”, disse o ministro negociador da Guiné que representa os países do G77 e a China.

“Estamos decepcionados que os países desenvolvidos não estejam dispostos a discutir questões financeiras”, acrescentou, acusando-os de fazer algumas “promessas vazias”.

Antígua e Barbuda, representando a Aliança dos Pequenos Estados Insulares (AOSIS), abordou o fracasso em fornecer US $ 100 bilhões de financiamento climático pelos países desenvolvidos, bem como a incerteza do financiamento da adaptação, enfatizando que a ambição deve ser muito maior.

“Se uma árvore cai em uma floresta e ninguém ouve, ela não faz barulho. O evento de síntese NDC ocorreu brevemente tarde da noite em uma pequena sala com um interlúdio musical. Colegas, não estávamos lá para ouvir. O relatório revela uma enorme lacuna de ambição, precisamos de NDCs mais fortes para 2030 com planos de implementação concretos ”, disse o Ministro, destacando que o relatório, que discute os compromissos nacionais para reduzir as emissões de carbono, indica um aumento de 13 por cento nas emissões, em vez dos 45 redução por cento necessária para conter o aquecimento global.

O Butão, representando o grupo dos Países Menos Desenvolvidos (LDC), lamentou que as declarações públicas feitas pelos países muitas vezes diferem do que é ouvido nas negociações.

“Viemos para Glasgow com grandes expectativas. Precisamos de fortes compromissos para garantir a sobrevivência de um bilhão de pessoas que vivem nos PMDs no futuro. Ainda há pontos importantes nas negociações que precisamos resolver nesta semana ”, destacou.

O representante referia-se aos itens de transparência, mercados de carbono, o chamado 'Livro de Regras de Paris' [regras para a implementação do Acordo de Paris de 2015], além de finanças, que a presidência da COP26 anunciou que serão abordadas nesta última semana de negociações.

'Vida ou morte'

Para Bernard Ewekia, um estudante que veio das ilhas de Tuvalu, no Pacífico, as palavras também não são suficientes para a sobrevivência de seu povo.

“Já existem cinco ilhas ao redor de Tuvalu que desapareceram, e eu quero que os líderes mundiais façam as promessas, mas também ajam agora antes que meu país desapareça por completo”, disse ele à ONU News no pavilhão de seu país, que apresenta imagens de um grupo de ursos polares e um pinguim que compartilha com seu povo a ameaça de extinção devido às mudanças climáticas.

Para o jovem poeta de Papua-Nova Guiné, cujo oratório comovente abriu os eventos de hoje, as soluções reais residem nas comunidades, portanto apoiá-las é indispensável para a adaptação e a mitigação.

“Remova os prazos. Meu povo é a solução. Esta é a nossa terra e nós temos as conexões. Vamos trabalhar juntos e deixar que nossa história seja contada. Confie em nós para liderar nossas soluções localmente e agir agora ”.

Fonte: ONU Preparado por Acácio Banja

Tradução exclusiva para Pravda.Ru

Olga Selyanina