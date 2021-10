Nações Construídas sobre Mentiras

Conteúdo

Preâmbulo

A Democracia Cria Elites Ricas, não Nações Ricas

Colonialismo: A Verdade Amarga

Colonização ao estilo americano

Cultivar a Disparidade de Rendimentos

A visão americana da supremacia económica dos EUA, em 1948

A visão americana da supremacia económica dos EUA, em 2010

Prerrogativa Imperial

Trabalho, A Maldição do Capitalismo

Escravidão

Preâmbulo

Temos de considerar que o contexto geral da riqueza contém várias dimensões discretas que, na sua maioria, se excluem mutuamente. Um reino pode ser rico no sentido em que o seu monarca possui grande riqueza e poder, mas isso nada diz sobre os indivíduos que vivem nesse reino, uma vez que a riqueza do soberano pode provir inteiramente de ter despojado a população. A nossa população está também dividida em dimensões, em termos de classes sociais. Cada nação, rica ou pobre, tem uma classe alta rica, o que nada nos diz sobre a riqueza relativa da nação como um todo. Se um país tem uma classe média pequena e decrescente ou uma parte substancial da classe baixa que vive na pobreza, temos de aperfeiçoar a nossa compreensão do que significa realmente ser uma nação rica. Estes casos, que são indicativos de uma grande disparidade de rendimentos e onde um punhado relativo é rico enquanto a maioria não o é, não satisfariam o nosso entendimento de um país rico.

As nações sujeitas ao capitalismo não regulamentado enquadrar-se-ão geralmente na definição acima, com uma grande disparidade de rendimentos contendo um punhado relativo de ricos, mas com a pirâmide da riqueza a pender muito rapidamente para a pobreza. Num país capitalista não regulamentado como os EUA pode muita dessa riqueza residir nas suas grandes empresas e nos seus proprietários da elite, riqueza que não se filtra até aos trabalhadores. Como exemplo, podemos pensar na Apple, com alguns executivos muito ricos e várias centenas de biliões de dólares não tributados em paraísos fiscais (offshore), mas o trabalhador médio da Apple está longe de ser rico de acordo com a maioria das definições e os cerca de um milhão de jovens que realmente fabricam e montam os produtos da Apple qualificar-se-iam como pobres. Em contraste, uma nação com uma inclinação mais socialista terá uma camada menor de grande riqueza e um nível de vida muito mais elevado para todo o resto, com uma classe média muito maior e pouca ou nenhuma pobreza.

Então, o que é que realmente queremos significar quando dizemos que um país é rico? Que o governo tem receitas enormes ou que o soberano possui uma grande riqueza? Que as suas empresas são extremamente rentáveis e que os seus banqueiros são extremamente ricos? Ou será que todos no país, incluindo as classes mais baixas, partilham dessa riqueza e que ninguém vive numa pobreza abjecta? No final, não é a extrema riqueza de alguns, mas o nível de vida de toda a população que devemos considerar. Para obter uma apreciação realista da riqueza de uma nação, precisamos de examinar não só os escalões superiores da sociedade, que são sempre ricos em todo o lado, mas sim o estatuto de segurança financeira dos menos privilegiados dessa sociedade.

Neste nosso exercício destinado a examinar como os EUA se tornaram ricos, devemos ter em mente estas dimensões porque em todos os exemplos, excepto num, as atitudes, acções e eventos que contribuíram para fazer dos EUA aquilo a que muitos escolhem chamar um país "rico", foram dirigidos unicamente para benefício da elite americana e, principalmente, mesmo para certos segmentos dessa classe. Se é americano, deve ficar muito claro ao rever estes acontecimentos, que a determinação quase feroz de tornar a América rica, não tinha o leitor em mente e, se o leitor beneficiou desses acontecimentos, era isso que as elites considerariam danos colaterais e não era de modo algum a intenção dessas mesmas elites.

A Democracia Cria Elites Ricas e não Nações Ricas

Os americanos têm estado mergulhados desde o seu nascimento na teologia de que a sua nação é rica porque a sua democracia forneceu o viveiro para um povo empreendedor, inovador e engenhoso e as suas liberdades criaram o combustível para o motor da excelência competitiva americana. Mas se retirarmos os óculos de lentes cor de rosa e olharmos para além da propaganda, parece haver pouco ou nenhum apoio destas reivindicações baseado na realidade. Nenhuma das razões acima referidas fornece razões convincentes ou torna uma narrativa convincente para explicar a riqueza quer dos EUA, quer das nações ocidentais em geral. A verdade está noutro lugar.

É-nos frequentemente apresentada a alegação de que as nações ricas do mundo abarcam (quase) todas as democracias eleitorais, sendo esta riqueza nacional oferecida como prova da superioridade do sistema político. Mas correlação não é causalidade e não há provas que sugiram que a forma americana da política multipartidária dê qualquer contribuição útil para a riqueza de qualquer pessoa, excepto para aqueles que estão em posição de aceitar o patrocínio de uma forma ou de outra. Também é verdade que muitas destas nações ou regiões enriqueceram sob o que gostamos de chamar governos autoritários, passando a formas alternativas muito mais tarde.

Além de que, se a política eleitoral é uma força positiva para gerar a riqueza nacional, esta força não está igualmente distribuída porque podemos encontrar alguns contraexemplos poderosos. O primeiro destes seria a Índia - "a maior democracia do mundo" - que dificilmente é um exemplo brilhante de riqueza e sucesso. E, de facto, o mundo possui uma abundância de democracias pobres, havendo muitas nações com uma combinação dos atributos básicos de política multipartidária e um PIB per capita pateticamente baixo. As nações que abraçaram o capitalismo parecem geralmente sair-se bem e parece que se existe alguma correspondência entre a riqueza nacional e qualquer sistema operacional, esse sistema seria o capitalismo e não a política eleitoral.

Colonialismo: A Verdade Amarga

Geralmente parece escapar à atenção do público que os EUA e a maioria das outras nações ocidentais partilham um traço adicional para além da política eleitoral e do capitalismo, e esse traço é a colonização. A América e as nações da Europa Ocidental não se tornaram ricas porque eram democráticas ou capitalistas; adquiriram virtualmente toda a sua riqueza, assaltando e pilhando todas as nações mais fracas do mundo. Os factos são demasiado claros; não há maneira de eliminá-los. O Império Britânico prosperou durante séculos ao invadir e saquear inúmeras nações, massacrando incontáveis milhões de pessoas no processo. Os Franceses, os Italianos, os Espanhóis, os Portugueses, os Holandeses, os Alemães, os Turcos, todos fizeram o mesmo. Tal como os americanos, no seu próprio estilo.

A quantidade de documentação existente sobre a violação e pilhagem destas nações consistiria provavelmente numa pilha que chegaria até à Lua. Uma lista dos actos desumanos e bárbaros cometidos por esses colonizadores provavelmente alcançaria a Lua e voltaria a chegar lá de novo. Se não fosse a conquista e a colonização de todas estas nações nas Américas, na Ásia, na África e no Médio Oriente, bem como a pilhagem das suas riquezas, todas estas democracias capitalistas ocidentais tão abastadas seriam hoje tão pobres como Angola, apesar de toda a sua criatividade, liberdade e democracia.

Os britânicos, os europeus e os americanos abordaram os problemas logísticos da colonização de diferentes maneiras. Os britânicos eram os gestores mais práticos das suas colónias, enquanto os americanos encontraram uma forma de alcançar o mesmo resultado através de controlo remoto. Mas os resultados foram os mesmos: pobreza, miséria e opressão para os vencidos e colonizados e riqueza incalculável para os impérios coloniais. Não há forma de escapar a esta verdade brutal. O registo das nações ocidentais na deposição dos governos e na destruição das nações em nome da sua pilhagem colonial, deveria levar os seres humanos a pensar e a chorar. A responsabilidade por esta pobreza perpétua recai sobre as nações ocidentais que invadiram e colonizaram estes países, despojando-os da sua riqueza e dos seus recursos, que se tornaram imensamente ricas no processo. Durante mais de 100 anos, utilizando militares e mais tarde a CIA, o governo dos EUA instalou ditadores cumpridores em dezenas das nações mais pobres do mundo, enquanto as multinacionais americanas extraíram centenas de biliões de dólares de lucros dos seus investimentos muito limitados.

Não há maneira de evitar o facto de que uma das principais causas da supremacia económica actual dos EUA é a sua colonização militar e política, e a pilhagem de nações garantida pela instalação de ditaduras militares brutais. Cerca de 50 nações sofreram esse destino sob o pretexto da propaganda de defesa da democracia ou da protecção dos interesses americanos. Foi assim que os EUA se tornaram ricos. Não foi, como a maioria dos americanos acredita, por serem "livres" ou por terem "democracia", ou por serem mais espertos ou mais inventivos do que as outras nações. Ao contrário, tudo foi feito através do uso de força militar ilegal e violenta, escravizando praticamente muitas dezenas de países como colónias militares brutais e utilizando essas nações como vacas para ordenhar. Os Estados Unidos, simplesmente, canibalizaram grande parte do mundo. Como Samuel Huntington tão factualmente escreveu no seu livro, ‘The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order’: "O Ocidente conquistou o mundo não pela superioridade das suas ideias, valores e religião, mas sim pela sua superioridade na aplicação da violência organizada. Os ocidentais esquecem-se frequentemente deste facto; os não ocidentais jamais o ignoram".

Começou com os irmãos Dulles e com a United Fruit Company na América Central, com a ITT (International Telephone & Telegraph) ajudando a financiar a derrubada dos governos locais e continuou a partir daí. Toda a América do Sul e Central, grande parte da África e da Ásia, foram todas expostas a esta marca de "liberdade e democracia" americana. Na década de 1920, o gigante mineiro americano Anaconda possuía todo o cobre do Chile - as minas de cobre mais produtivas do mundo - extraindo biliões de dólares em lucros enquanto o Chile permanecia na pobreza. Quando o Chile agiu para nacionalizar as suas minas de cobre, os EUA enviaram imediatamente a CIA para assassinar o Presidente, derrubar o governo e instalar Augusto Pinochet como ditador fantoche, um homem cuja brutalidade era lendária mas que permitiria à Anaconda continuar o seu programa de "pilhagem pela paz".

Durante muitas décadas, o Reino Unido, a França e os EUA mantiveram o Irão em pobreza virtual, despojando aquela nação de todas as suas reservas petrolíferas para financiar os seus impérios, ao mesmo tempo que não deixavam quase nada para o Irão. Quando essa nação decidiu nacionalizar a sua indústria petrolífera para se encarregar dos seus próprios recursos nacionais, os EUA enviaram a CIA para derrubar o governo do Irão, devidamente eleito e instalou o Xá como Presidente - um dos ditadores mais brutais e desumanos da memória moderna, mas que permitiria às nações imperiais ocidentais continuar a pilhar livremente os recursos do Irão. No Zaire, o medo ocidental de perder o controlo dos recursos do ouro, dos diamantes e do cobalto, provocou mais uma derrubada dos EUA, mais uma vez pela CIA, desta vez assassinando outro líder devidamente eleito e instalando mais um ditador brutal, receptivo ao suborno ocidental. Dos anos 20 aos anos 60, as companhias petrolíferas americanas, com intervenções militares constantes dos EUA, esgotaram todas as reservas petrolíferas conhecidas da Colômbia, obtendo biliões de dólares de lucros e, que se saiba, deixando a nação sem petróleo. O Presidente Coolidge dos EUA orquestrou o derrube do governo da Guatemala após a recusa de conceder mais concessões à empresa dos Rockefeller, a United Fruit Company, que já possuía metade das terras aráveis do país. Particularmente na América Central e do Sul, o imperialismo militar produziu enormes lucros e crescimento económico para os EUA, mantendo ao mesmo tempo esses países submersos na pobreza. Todos os presidentes americanos utilizaram o ‘slogan’ de propaganda de "tornar o mundo seguro para a democracia" como pretexto e prelúdio para mais uma guerra ilegal de colonização, mas o Presidente Wilson explicou muito claramente o significado real deste termo numa palestra na Universidade de Columbia, em 1907, quando afirmou:

"Como o fabricante insiste em ter o mundo como um mercado, a bandeira da sua nação deve segui-lo e devem ser derrubadas as portas das nações que estão fechadas contra ele. As concessões obtidas pelos investidores devem ser salvaguardadas pelos Ministros de Estado, mesmo que a soberania das nações relutantes seja ultrajada nesse processo".

"Aplicando os recursos combinados dos cartéis industriais e bancários dos EUA, todos os meios de comunicação social disponíveis foram aproveitados para criar e divulgar histórias sobre as virtudes dos EUA e a "American way of life". Esta campanha extremamente bem sucedida persuadiu os americanos comuns a trabalhar, lutar e morrer pela vantagem especulativa da máquina de guerra dos EUA. "O maior mistério ... a superar é a visível contradição entre os princípios proclamados pela América e a intensidade das suas práticas de operações secretas". Philip Agee designou uma vez a CIA como "o exército invisível do capitalismo". De facto, a sua conclusão após ter abandonado a [CIA] foi que o capitalismo nunca poderia ser mantido sem uma extensa força militar e policial secreta para suprimir a oposição à própria CIA. A autópsia de Valentine sobre o Programa Fénix no Vietname começa por reconhecer que a CIA era (e é) fundamental para a política empresarial dos EUA. "No Vietname, a Companhia desenvolveu ... o Programa Phoenix como uma campanha intensiva de gestão empresarial e relações públicas para aquilo que é designado como "construção da nação". O objectivo geral da "construção da nação" é destruir as infraestruturas indígenas e nacionalistas - que os americanos considerariam ser o seu estado e governo local juntamente com todas as organizações e redes sociais através das quais as comunidades são organizadas e mantidas - e substituí-la por uma que funcione na mesma base que as infraestruturas empresariais dos EUA. A CIA estava a desenvolver o que mais tarde seria chamado - também eufemisticamente - de parcerias público-privadas. De facto, o comércio livre significava que as empresas americanas evitavam deliberadamente os custos de governar territórios economicamente rentáveis. Em vez disso, foi preferido o que foi chamado "um arquipélago do império". Isto significava expandir o princípio britânico de governo indirecto, criando e apoiando regimes nominalmente independentes que suportam todos os custos sociais através de impostos extorsivos, assegurando ao mesmo tempo que a mão-de-obra e os recursos naturais sejam livremente acessíveis às empresas americanas". (T.P. Wilkinson / 9 de Agosto de 2014)

Indicativo da marca selvagem do capitalismo americano é um telegrama de Outubro de 1970 para os agentes da CIA no Chile, do pessoal de Henry Kissinger, em resposta à eleição do Chile de um novo governo determinado a recuperar o controlo da economia do país por parte das multinacionais americanas:

“É política firme e continuada que [o governo democraticamente eleito de] Allende seja derrubado por um golpe de Estado.... Devemos continuar a gerar a máxima pressão para este fim, utilizando todos os recursos apropriados". É imperativo que estas acções sejam concretizadas de maneira clandestina e segura, para que o USG [Governo dos Estados Unidos] e as mãos americanas estejam bem escondidas". Edward M. Korry, o Embaixador dos EUA no Chile, escreveu: "Nem uma porca ou um parafuso chegará ao Chile sob Allende. Quando Allende chegar ao poder, faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para condenar o Chile e todos os chilenos à maior carência e pobreza"...

De Howard Zinn ‘Empire or Humanity’? O que a Sala de Aula não me Ensinou sobre o Império Americano:

"Leitura fora da sala de aula ... Comecei a encaixar os pedaços da História num mosaico maior. O que no início parecia ser uma política externa puramente passiva, na década que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, aparecia agora como uma sucessão de intervenções violentas: a apoderação da zona do Canal do Panamá à Colômbia, um bombardeamento naval da costa mexicana, o envio de Fuzileiros Navais para quase todos os países da América Central, exércitos de ocupação enviados para o Haiti e para a República Dominicana. O motivo do ‘establishment’ dos EUA ... foi descrito no início de 1941 por Henry Luce, o proprietário multi-milionário das revistas Time, Life e Fortune, como a chegada do século americano. Tinha chegado o momento, disse ele, dos Estados Unidos exercerem sobre o mundo todo o impacto da nossa influência, para os fins que entendermos e pelos meios que acharmos mais adequados. Dificilmente podemos pedir uma declaração mais inocente e franca do design imperial".

Zinn escreveu que os livros e discursos de História afirmam invariavelmente que o exército dos EUA é um "instrumento de civilização" e não de agressão, que os EUA estão meramente a espalhar a liberdade, os direitos humanos e a democracia por todo o mundo. No entanto, acrescentou então, "Para o povo dos Estados Unidos e, na verdade, para os povos de todo o mundo, essas reivindicações mais cedo ou mais tarde revelam-se falsas. A retórica, frequentemente persuasiva na primeira audiência, torna-se depressa esmagada pelos horrores que já não podem ser ocultados: cadáveres sangrentos ... membros dilacerados ... milhões de famílias expulsas das suas casas ...".

Robert Bowman, um Bispo americano e veterano do Vietname, escreveu:

"Não somos odiados porque praticamos a democracia, valorizamos a liberdade, ou defendemos os direitos humanos. Somos odiados porque o nosso governo nega estas coisas aos povos dos países do Terceiro Mundo cujos recursos são cobiçados pelas nossas empresas multinacionais. Esse ódio que semeámos voltou para nos assombrar sob a forma de terrorismo e, no futuro, de terrorismo nuclear".

Aqui estão mais vozes, todas a transmitir-nos a mesma mensagem:

"... o ‘establishment’ não pode admitir [que] são as violações dos direitos humanos que tornam ... os países atraentes para as empresas - por isso a História tem de ser adulterada, incluindo a negação do nosso apoio aos regimes de terror e às práticas que proporcionam climas favoráveis ao investimento, e a nossa desestabilização das democracias que [não] cumprem [o] padrão de serviço às empresas multinacionais ... os Estados Unidos têm dado apoio frequente e entusiasta ao derrube da democracia a favor de regimes "amigos do investidor". O Banco Mundial, o FMI e os bancos privados têm despendido consistentemente somas enormes em regimes terroristas, na sequência da sua deslocação de governos democráticos, e vários estudos quantitativos têm demonstrado uma relação sistemática positiva entre a ajuda dos EUA e do FMI/Banco Mundial aos países e as suas violações dos direitos humanos". (Edward S. Herman)

"Assim como os Estados Unidos treinaram militares e polícias latino-americanos em métodos de luta contra o "populismo" nos seus países, ajudando desse modo a produzir um "clima favorável ao investimento" ao colocar no poder os Estados de Segurança Nacional, também é necessária no país de origem uma polícia numerosa, bem treinada e implacável, uma vez que impõe uma agenda da direita que é contrária aos interesses de uma vasta maioria. Existe ... uma enorme conspiração tácita entre o governo dos Estados Unidos, as agências e as empresas multinacionais, por um lado, e os grupos empresariais e militares locais no Terceiro Mundo, por outro, para assumir o controlo total destes países e "desenvolvê-los" numa base de "joint venture". Os dirigentes militares do Terceiro Mundo foram cuidadosamente alimentados pelo ‘establishment’ sobre a segurança dos EUA, para servirem de "aplicadores" desta parceria de empreendimento conjunto, e foram-lhes devidamente fornecidas metralhadoras e a informação mais recente sobre os métodos de interrogatório de revolucionários". (Edward S. Herman)

"Os Estados Unidos apoiam as ditaduras da direita na América Latina, no Sudeste Asiático e no Médio Oriente ... porque são os governantes que ligaram o seu destino político pessoal às fortunas das empresas americanas nos seus países... Os dirigentes revolucionários ou nacionalistas têm círculos e interesses políticos radicalmente diferentes. Para eles, criar "um bom clima de investimento" para os Estados Unidos e desenvolver o seu próprio país são objectivos fundamentalmente conflituosos. Por conseguinte, os Estados Unidos têm um forte interesse económico em impedir que esses homens cheguem ao poder ou em providenciar a sua remoção". (Richard Barnet, Intervenção e Revolução)

"Os dirigentes dos EUA esforçaram-se com muito sucesso em reprimir (1) a emergência de formas de produção concorrentes (socialistas, colectivistas, comunitárias); e (2) formações de capital concorrentes (economias capitalistas prósperas e autónomas, ou mistas, em nações emergentes, e com a FTAA (Free Trade Area of the Americas)e o GATS - General Agreement on Trade in Services (sob o sistema FATT), todos os serviços do sector público excepto a polícia e os militares em todos os países capitalistas. O objectivo é a Terceira Mundialização de todo o mundo, incluindo a Europa e a América do Norte, um mundo em que o capital governa acima de tudo, sem serviços do sector público; sem sindicatos de trabalhadores de que se deva falar; sem classe trabalhadora próspera, alfabetizada e efectivamente organizada com expectativas crescentes; sem fundos de pensões ou protecções ambientais, protecção de consumidores e de profissionais, sem planos médicos, ou qualquer outra coisa insuportável que reduza as taxas de lucro". (Michael Parenti)

"A mão escondida do mercado nunca funcionará sem um punho escondido - McDonald's não pode florescer sem McDonnell Douglas ..." (Thomas Friedman, New York Times)

" As grandes multinacionais não estão dispostas a enfrentar as contradições morais e económicas do seu próprio comportamento - produzindo ditaduras de baixos salários e vendendo para democracias de salários altos. Na verdade, a qualidade surpreendente das empresas globais é a facilidade com que o capitalismo de mercado livre põe de lado os seus supostos valores para fazer negócios. As condições da liberdade humana não lhes interessam, desde que a procura do mercado seja robusta. Se não existir nada mais, a ausência da liberdade dá ordem e eficiência às suas operações". (William Greider)

Porque nos devemos preocupar com os esquadrões da morte? Eles estão a malhar em cima dos comunas, dos nossos inimigos. Eu dar-lhes-ia mais poder e alguns cartuchos se pudesse, e todos os outros também o fariam...Por que deveríamos criticá-los? O esquadrão da morte - eu sou a favor". (Antigo Presidente da Câmara de Comércio Americana, na Guatemala)

E William Shirer, um autor Americano, escreveu:

..." "Até que nós próprios a atravessarmos, até que o nosso povo se acobardar nos abrigos de Nova Iorque, Washington, Chicago, Los Angeles e noutros locais, enquanto os edifícios se desmoronam por cima e rebentam em chamas e os cadáveres se precipitam, e quando termina, de dia ou de noite, emergem dos escombros para encontrar alguns dos seus entes queridos mutilados, as suas casas destruídas, os hospitais, as igrejas e as escolas desmoronadas - só depois dessa experiência horrível é que nos aperceberemos o que estamos a infligir ao povo da Indochina ..."

Colonização ao estilo americano

Colonizar o mundo é um negócio complicado e difícil, principalmente porque a maioria das nações não está disposta a ser colonizada e tendem a resistir às invasões estrangeiras e à escravização do seu povo. Por conseguinte, geralmente é necessário um exército grande e poderoso não só para invadir e conquistar, mas também para matar, torturar e aterrorizar frequentemente grandes porções da população, a fim de manter a obediência. Também é insispensável um grande número de oficiais dispostos a deslocar-se para estas colónias, a fim de gerir a logística da pilhagem da riqueza e dos recursos. E, claro, isto requer grandes somas de dinheiro e de esforço.

Além de que, normalmente é preciso estar presente nestas colónias. A História tem provado que é bastante difícil ser um "colonizador ausente" uma vez que as colónias tendem rapidamente a tornar-se esquecidas e desobedientes, estando mais interessadas nos seus direitos do que nos do país conquistador. E ter de abater as rebeliões constantes, o problema de carregar todo aquele ouro e tesouro, os camponeses egoístas a preferir cultivar produtos alimentares em vez de ópio, lidar com um governo local que resiste à escravidão do seu povo, é um trabalho difícil. Mas os americanos, inventivos como sempre, descobriram uma forma nova e quase sem esforço de colonizar o mundo, assegurando ao mesmo tempo o fluxo constante dos tesouros para as suas costas - uma verdadeira colonização de controlo remoto. Eis como funcionou:

Escolha um país alvo com recursos naturais úteis

Procure nos comandantes militares, um verdadeiro assassino patológico sem lealdade para com o seu país.

Envie a CIA para desestabilizar o governo, organizar um golpe de Estado e nomear o comandante militar como Presidente.

Providencie um amplo financiamento, um fornecimento ilimitado e gratuito de armas e armamento, treine o seu novo ditador na famosa "Escola das Américas", nos princípios de tortura e de repressão de uma população civil

Explique claramente ao novo ditador fantoche que ele é apenas o "Presidente para toda a vida", o período em questão determinado inteiramente pela sua ânsia de suprimir a sua população local, permitindo ao mesmo tempo a pilhagem dos recursos da sua nação pelas empresas americanas

Divirta-se na Casa Branca e administre a sua nova 'colónia' por controlo remoto.

Funcionou lindamente, em mais de 50 países. As empresas multinacionais e os banqueiros americanos podiam entrar, escravizar virtualmente a população, pagar salários escassos, exportar todos os recursos e tornar-se não só em empresas obscenamente ricas mas também enormes, à escala mundial.

De acordo com Steve Kangas, "Estas operações da CIA patrocinadas pelo governo americano seguem o mesmo guião recorrente: Essas nações azaradas são visadas por uma grande variedade de razões: não só pelas ameaças aos interesses empresariais americanos no estrangeiro, mas também pelas reformas sociais liberais ou mesmo moderadas, pela instabilidade política e pela relutância de um dirigente em cumprir os ditames de Washington. Muitas vezes, a ameaça vem simplesmente da ascensão de um líder popular apoiado pelo povo, porque pretende conduzir a reforma agrária, reforçar os sindicatos, redistribuir a riqueza, nacionalizar a indústria de propriedade estrangeira e regular os negócios para proteger os trabalhadores, os consumidores e o ambiente".

Para consegui-lo, a CIA "utiliza todos os truques do livro: propaganda, urnas de voto viciadas, eleições compradas, extorsão, chantagem, intriga sexual, histórias falsas sobre os opositores na comunicação mediática local, infiltração e perturbação dos partidos políticos opositores, rapto, espancamento, tortura, intimidação, sabotagem económica, esquadrões da morte e até assassinatos". Os EUA criaram um modelo para a sua colonização e ensinam as tácticas na famigerada "Escola das Américas", que iremos abordar mais tarde. Examinaremos também alguns exemplos seleccionados da colonização americana em acção e iremos facultar uma apreciação dos resultados.

Cultivando a Disparidade dos Rendimentos

Há muitas décadas que o mundo está habituado a pensar nos EUA como o país mais rico do mundo, associando a riqueza individual à supremacia económica nacional. As causas desta condição têm por vezes sido examinadas nos meios de comunicação social populares, mas raramente com muita precisão ou diligência, e nunca sem uma boa dose de mitos de propaganda americana.

Poucos americanos e ainda menos pessoas, noutros locais, parecem estar cientes de que o governo dos EUA estava plenamente consciente do seu domínio económico e lutaram por este objectivo não só em termos absolutos mas também em termos relativos. Durante, pelo menos, os últimos 100 anos e talvez durante muito mais tempo, o "domínio através das disparidades económicas" foi parte integrante da estratégia da política externa americana, acompanhado de uma supremacia correspondente planeada nos domínios militar e político. Parece quase surrealista fazer esta afirmação, mas não foi só a riqueza e a supremacia económica que os americanos cobiçaram, mas também a disparidade económica. Os EUA não só queriam ser ricos e mais ricos do que as outras nações, mas também manter essas nações numa pobreza dependente. E esta posição tem sido constante durante muitas décadas. Continue a ler:

Numa conferência realizada no México, em 1945, os EUA exigiram uma "Carta Económica das Américas" destinada a eliminar aquilo a que chamaram "o flagelo do nacionalismo económico", determinados em esmagar "a filosofia do Novo Nacionalismo que abarca políticas destinadas a provocar uma distribuição mais ampla da riqueza e a elevar o nível de vida das massas". Um funcionário do Departamento de Estado explicou que isto significava uma objecção dos EUA aos latinoamericanos que "estavam convencidos de que os primeiros beneficiários do desenvolvimento dos recursos de um país deveriam ser as populações desse país". Em conformidade com esta atitude, os EUA concordaram em reconhecer o governo mexicano apenas na condição de que o artigo 27 da Constituição mexicana não se aplicasse às companhias petrolíferas americanas. O artigo 27 declarava que o petróleo mexicano era propriedade do México. A posição americana foi vigorosamente promovida pelo Secretário do Tesouro dos EUA, Andrew Mellon, um membro da família que controlava o petróleo do Golfo.

A visão americana da Supremacia Económica dos EUA, em 1948

Em 1948 um indivíduo chamado George Kennan, que era o Director do Pessoal encarregado do planeamento político do Departamento de Estado dos EUA, publicou um documento então ultra-secreto (PPS 23, 24 de Fevereiro de 1948), no qual apresentava uma avaliação honesta da necessidade de uma política imperial americana bem sucedida. O documento afirmava em parte:

"Temos cerca de 50% da riqueza do mundo, mas apenas 6,3% da sua população. Esta disparidade é particularmente grande entre nós e os povos da Ásia (e da China). Nesta situação, não podemos deixar de ser objecto de inveja e ressentimento. A nossa verdadeira tarefa no próximo período é conceber um padrão de relações que nos permita manter esta posição de disparidade sem prejuízo positivo para a nossa segurança nacional. Para o fazer, teremos de afastar todo o sentimentalismo e devaneio; e a nossa atenção terá de se concentrar em todo o lado nos nossos objectivos nacionais imediatos. Não precisamos de nos iludir que hoje podemos dar-nos ao luxo do altruísmo e da benfeitoria mundial. Devemos deixar de falar de objectivos vagos e - para o Extremo Oriente (incluindo a China) - irreais como os direitos humanos, o aumento do nível de vida, e a democratização. Não está longe o dia em que vamos ter de lidar com conceitos de poder directo. Quanto menos formos então prejudicados por slogans idealistas, tanto melhor".

A posição de Kennan acima referida merece alguns comentários. Ele diz-nos que os EUA na altura tinham uma disparidade de riqueza especialmente grande em relação a países como a China e que os EUA devem conceber "um padrão de relacionamento" que permita aos EUA manter essa disparidade. E isto só pode significar colocar os EUA num relacionamento, essencialmente, de senhor/escravo com estas nações, uma relação que os obrigaria a aceitar a sua pobreza relativa e condição subjugada numa base permanente. Ainda mais, estas "relações" devem ser criadas em condições de modo a que nunca se possa desenvolver qualquer ameaça militar, económica ou política à perpetuação do domínio dos EUA.

Termina, então, afirmando que os EUA não podem permitir-se fazer qualquer disparate humanitário como "sentimentalismo, altruísmo ou benfeitoria mundial" e que qualquer grande esperança da China ter direitos humanos ou um nível de vida mais elevado sejam "objectivos irreais", e os EUA não devem ser prejudicados pelo "idealismo". De acordo com as suas palavras, os EUA não podem dar-se ao "luxo" de se preocuparem com outras nações, e a América não pode "enganar-se" que poderia permitir que estas outras nações se desenvolvesem e se tornassem ricas, uma vez que só mantendo uma extrema disparidade económica é que os EUA poderão continuar a ser supremos. De acordo com Kennan, os EUA devem concentrar-se em todo o lado no seu objectivo nacional imediato de manter a supremacia económica sobre todas as outras nações, especialmente sobre nações como a China.

Os leitores podem ficar surpreendidos ao verem esta atitude declarada tão cruamente, mas a supremacia económica, militar e política tem sido sempre um objectivo primordial dos Estados Unidos. Nunca houve uma época desde a fundação da República dos EUA em que a América não estivesse a sonhar, a esquematizar e a planear este domínio mundial. E, claro, uma parte natural deste plano era a pilhagem dos recursos de outras nações, mantendo a sua pobreza. Nunca foi de outra maneira. Nunca foi um acidente ou de uma circunstância do destino que o governo dos EUA instalasse ditadores em tantas dezenas de nações; foi feito apenas para permitir a pilhagem livre pelas empresas dos EUA, mantendo ao mesmo tempo essas diversas nações em sujeição política e militar e os seus cidadãos na pobreza.

Este plano deliberado raramente foi enunciado aberta ou claramente, mas as acções dos EUA e das suas multinacionais ao longo de muitas décadas não deixam qualquer dúvida sobre essa intenção. As observações de Kennan limitam-se a afirmar o que sempre tinha sido tacitamente compreendido dentro dos corredores do poder americanos. Foi também por esta razão que os EUA foram fundamentais na criação de agências das Nações Unidas como o Banco Mundial e o FMI. Elas nunca se destinaram a estimular ou ajudar o desenvolvimento no mundo não ocidental, mas sim a assegurar a pobreza perpétua e a pilhagem livre dos recursos das nações não desenvolvidas, condições necessárias na mente americana para manter o domínio económico mundial. É também importante notar que nesta luta pelo domínio político e militar, os EUA estavam a ser utilizados como uma ferramenta pelos banqueiros internacionais para o seu próprio esquema de domínio mundial. Neste processo, os EUA iriam acumular recursos e riquezas mas, através dos mecanismos de financiamento do FMI e do Banco Mundial, as famílias dos banqueiros europeus acabariam por ser proprietárias de grande parte da terra e das infraestruturas dessas nações.

Nestas circunstâncias, não nos podemos surpreender que a América do Sul e Central, por exemplo, sejam na sua maioria tão pobres hoje como eram há 200 anos, após dois séculos de "amizade, patrocínio e assistência" americana a essas mesmas nações. A única razão pela qual países como o Brasil, a Venezuela e a Argentina estão a enriquecer lentamente, hoje em dia, é que se livraram finalmente do jugo do imperialismo americano e dos banqueiros europeus, derrubaram os ditadores instalados pelos EUA e começaram a traçar o seu próprio curso de desenvolvimento, livres do peso esmagador do colonialismo.

Mas os EUA não aceitam de bom grado esta viragem dos acontecimentos e ainda hoje interferem maciçamente nos assuntos políticos internos de todas estas nações, com enormes quantias de dinheiro, propaganda e não pequena quantidade de violência organizada, na tentativa de fazer descarrilar o seu progresso. Não é por acaso que, em muitos inquéritos realizados ao longo de muitas décadas, os EUA sejam constantemente enumerados como a nação mais odiada do mundo.

A visão americana da supremacia económica dos EUA, em 2010

"Sabe, se falar com os dirigentes chineses, penso que eles reconhecerão imediatamente que, se mais de um bilião de cidadãos chineses tiverem os mesmos padrões de vida como ... os americanos têm agora, então todos nós estamos numa época muito miserável porque, simplesmente, o planeta não pode sustentá-los, por isso eles percebem que têm de tomar uma decisão sobre um novo modelo que seja mais sustentável ..." – Declaração do Presidente dos EUA, Obama, na Austrália em 2010

Vê-se que nada mudou na narrativa padrão dos EUA. O significado e as intenções de Obama são tão claras, em 2010, como as de Kennan 60 anos antes: O mundo só tem lugar para um país rico - e esse país será os EUA. Ele afirma a posição dos EUA, de maneira nua e crua, de que a China e outras nações semelhantes devem reduzir as suas esperanças e expectativas nacionais e aceitar que terão de permanecer pobres para sempre para que os EUA perpetuem a sua supremacia mundial. Obama recorre inteligentemente à "sustentabilidade" como uma desculpa imperdoavelmente desonesta e egoísta. As suas declarações são uma enorme mentira. Ele está a dizer-nos que se a China continuar a sua taxa de progresso económico elevada fora do controlo dos EUA, a supremacia e domínio americano não pode ser sustentada. Por conseguinte, segundo ele, a China deve permanecer pobre. A justificação não declarada da sua posição, é que Deus queria que os americanos governassem o mundo.

" . . se os países emergentes (tais como) a China, a Índia e o Brasil . . . estão a seguir um caminho no qual nos substituem como os maiores emissores de carbono, esta não é uma abordagem prática sustentável . ...".

O que Obama está realmente a dizer é que se países como a China substituírem os EUA como sendo os maiores emissores de carbono, também substituirão os EUA como a maior economia do mundo e os EUA tornar-se-ão lentamente insignificantes. Por essa razão é que o desenvolvimento da China não é "sustentável ou prático" aos olhos dos EUA. Obama termina afirmando que os EUA querem que a China leve a sério as suas "responsabilidades internacionais", ou seja, a sua responsabilidade de aceitar os EUA como líder do mundo e concordar em permanecer pobre e subdesenvolvida para que os americanos possam permanecer ricos e continuar a pilhar e a poluir da maneira como o seu Deus quer que eles façam.

A lógica de Obama é repugnante, egoísta, desonesta e egocêntrica, exigindo que os chineses adoptem o sistema e os valores ocidentais, mas não lhes será permitido o mesmo nível de vida que os americanos. Segundo ele, os EUA manterão o modelo americano mas não baixarão o nível de vida americano e, por essa razão fazem a Proclamação Imperial de que os chineses devem tornar-se clones americanos empobrecidos para manter a sustentabilidade e a harmonia no universo. Como Song Luzheng escreveu no seu blogue de Paris, "O que precisa mudar é o modelo ocidental e não o modelo chinês". Ele perguntou porque é que os americanos não criaram até agora um modelo sustentável e, uma vez que o seu modelo é insustentável, porque é que o promovem globalmente como baseado em valores universais?

Prerrogativa Imperial

Num outro volume desta série, intitulado "Os segredos mais sujos da América", refiro a experiência médica secreta dos governos dos EUA na Guatemala, onde um grande grupo de médicos apoiados pelo Departamento de Estado e pelo CDC travaram uma espécie de guerra contra o país onde, numa experiência militar mal orientada, infectaram inúmeros milhares de pessoas com sífilis, deixando-as depois todas a morrer lentamente. El Mundo, um dos principais jornais espanhóis, publicou um artigo em Agosto de 2011, intitulado "Guatemala, o Laboratório de Campo dos Estados Unidos", no qual o colunista afirmou com precisão que o objectivo dos americanos era encontrar um país pobre com infraestruturas públicas e serviços de saúde não desenvolvidos, onde um homem com sotaque americano, de bata branca e com um estetoscópio, pudesse cometer qualquer número de atrocidades sob o pretexto de cura. E que na década de 1940, a Guatemala era um local ideal, onde as pessoas "mais baixas e mais miseráveis" seriam facilmente vítimas de uma abominável experiência concebida sem escrúpulos, na América.

Uma professora americana chamada Susan Reverby, que conhecia alguns dos participantes naquela 'experiência', escreveu uma apologia revisionista chocante na qual perguntava: "Será que as Atrocidades da Guatemala são Importantes? Quem se importa? O que há nisso, para além do nosso sentido “de perplexidade e de horror do que fizeram sem autorização"? Precisamos de mais uma história horrível sobre "os maus velhos tempos" da investigação médica?" Ela continuou, afirmando que a Guatemala importa principalmente porque "demonstra as ligações entre a periferia e a metrópole ...", uma declaração que requer alguma explicação. "Metropóle" é outra palavra para a Cidade Mãe, outrora um eufemismo para Londres, o centro do Império Britânico, sendo a 'Periferia' o resto do Império. Neste contexto, estas palavras são construções políticas da teoria dos sistemas mundiais, sendo os países periféricos os menos desenvolvidos, os que têm uma quota-parte reduzida da riqueza global, os que têm instituições fracas, falta de tecnologia, sistemas de educação e saúde não desenvolvidos e, geralmente, explorados ao máximo pelas nações ocidentais desenvolvidas. Esses países são vistos e utilizados como fontes de recursos naturais, mão-de-obra barata e produtos agrícolas. A sua única finalidade é como combustível para os incêndios de domínio das nações desenvolvidas. O carácter da Metrópole, as nações desenvolvidas hoje exemplificadas pelos EUA, é o de controlo ditatorial unidireccional em termos económicos, políticos e militares. É essencialmente um domínio directo de todas as nações não desenvolvidas, seja por colonização ou por coerção militar, económica e política. Assim, Reverby, a "Professora de Ideias" para mulheres jovens, no Wellesley College, diz-nos que as tragédias humanas da Guatemala têm pouco valor ("quem se importa com o que fizeram?"), que o único aspecto importante dessas experiências desumanas é servir de exemplo vivo da verdadeira relação entre os poucos supremacistas brancos ricos e os biliões de pobres de cor – o modelo dos predadores e das presas. Foi em 1945 - mais ou menos ao mesmo tempo que estas atrocidades na Guatemala - que o governo dos EUA lançou a sua amarga campanha para eliminar "o flagelo do nacionalismo económico" defendido pelas nações pobres que acreditavam que os beneficiários dos seus recursos e do seu desenvolvimento deveriam ser os seus próprios cidadãos. Também mencionei acima, o documento político de George Kennan de 1948, afirmando a necessidade de manter uma disparidade económica dramática entre os EUA e todas as outras nações.

Desde os primeiros tempos da nação americana, foi esta teologia da supremacia branca que ditou a lógica, a ética e a metafísica da elite americana e é no contexto nu desta filosofia moral condenável, que a mesma elite americana, apoiada pelo governo dos EUA, sentiu não só a liberdade mas um direito natural de usar o povo da Guatemala como um jardim zoológico médico. É claro que é bastante desumano, mas para esta elite judaico-cristã, a ordem natural do seu Deus é que os fracos e os negros se tornem praticamente úteis e subservientes à utilidade americana e à busca da felicidade. Esta é a hipótese fundamental sobre a qual funciona o sistema americano e pela qual são explicados os efeitos naturais das acções americanas. Neste instrumento primário da subordinação dos fracos desprezíveis são tocados os acordes da harmonia musical da fé judaico-cristã ocidental.

O sucesso comercial americano resulta, há muitas décadas, principalmente da política externa dos EUA através do cano de uma arma. E hoje os EUA estão no mesmo caminho de utilizar o seu poder militar para ajudar as multinacionais americanas a pilhar os recursos da Europa Oriental, do Médio Oriente, das Américas e do Sudeste Asiático, sob o pretexto de **"tornar esses países firmes e decididos em direcção à democracia". O General Smedley Butler, do Corpo de Fuzileiros Navais dos EUA, que foi um dos dois únicos americanos a ganhar duas vezes a Medalha de Honra dos EUA, pensou na década de 1930 ao escrever a sua autobiografia, e afirmou: "Há coisas que vi, coisas que aprendi que não devem ficar por dizer. A guerra é apenas um ruído estrondoso e angustiante. É uma prática desonesta e fraudulenta, que é melhor descrita... como algo que não é o que parece à maioria das pessoas. Apenas um pequeno grupo interno sabe do que se trata. É conduzida em benefício de muito poucos, à custa das massas. A guerra é uma actividade destinada a proteger interesses económicos e os nossos soldados são enviados para morrer em solo estrangeiro, a fim de proteger os investimentos das grandes empresas".

**N.da T.: Palavras utilizadas pelo Presidente Woodrow Wilson em 1917 para justificar o seu apelo a uma declaração de guerra contra a Alemanha. As palavras implicavam que o militarismo da Alemanha ameaçava a democracia em todo o lado.

Butler escreveu: "Os Estados Unidos destruíram rotineiramente a democracia em todo o mundo enquanto os seus dirigentes afirmavam estar a espalhar a democracia. Passei 33 anos nos Fuzileiros navais, agindo a maior parte do tempo como uma pessoa envolvida numa actividade ilegal organizada, como a extorsão, para as Grandes Empresas, para a Wall Street e para os Banqueiros. Em suma, eu era um chantagista, um ‘gangster’ do capitalismo. O público em geral aceita esta reponsabilidade desagradável. Esta responsabilidade torna a contabilidade horrível. Lápides recém-colocadas, cadáveres mutilados. Mentes estilhaçadas. Corações e lares despedaçados. Instabilidade económica. Impostos retroactivos durante gerações e gerações. Ajudei a tornar o México, especialmente Tampico, eficiente e seguro para os interesses petrolíferos americanos, em 1914. Ajudei a fazer do Haiti e de Cuba um lugar decente para os rapazes do National City Bank receberem receitas. Ajudei na violação de meia dúzia de repúblicas da América Central para obtenção de lucros da Wall Street. Ajudei a depurar a Nicarágua a favor da casa bancária internacional dos Brown Brothers em 1909-1912. Tornei possível a pilhagem da República Dominicana relativamente aos interesses do açúcar americano em 1916. Na China ajudei a fazer com que a Standard Oil seguisse o seu caminho sem ser onerada".

Num outro discurso, declarou: "A guerra era em grande parte uma questão de dinheiro. Os banqueiros emprestam dinheiro a países estrangeiros e quando não podem pagar, o Presidente envia fuzileiros navais para resgatá-lo. Eu sei - já estive em onze dessas expedições". Num artigo publicado no 'Common Sense' em 1935, Butler declarou que a famosa família Harriman Brown Brothers, o banco Harriman estava por trás dos Fuzileiros Navais dos EUA agindo como 'chantagistas' e 'gangsters' a fim de explorar os camponeses da Nicarágua. Prescott Bush, o avô do Presidente dos EUA, George Bush, era o Director Geral da Brown Brothers, Harriman.

O General David Sharp, antigo Comandante da Marinha dos Estados Unidos, escreveu em 1966: "Creio que se tivéssemos, e quiséssemos, manter os nossos dedos sujos, ensanguentados e encharcados em dólares provenientes dos negócios com estas nações tão cheias de pessoas deprimidas e exploradas, elas chegariam a uma solução por si mesmas. E ... pelo menos o que receberem será deles, e não do estilo americano, que não querem e, sobretudo, não querem enfiados pela garganta abaixo pelos americanos".

É verdade que uma das razões, e talvez a principal, porque os EUA se concentraram tão fortemente na sua força militar, foi a de promover as suas ambições comerciais. Já na década de 1850, os EUA estavam a utilizar a "diplomacia da canhoneira" - ameaças militares navais - para fazer cumprir as exigências comerciais. Nesta matéria, os EUA estavam a seguir o modelo das potências coloniais europeias que tinham dominado o processo de intimidação das nações para garantir concessões comerciais e tratados extremamente desiguais, ao monstrar simplesmente a ameaça de uma força militar esmagadora. Na maioria das vezes, a simples visão de uma frota de navios de guerra ao largo da costa, era suficiente para obter o cumprimento de quase todas as exigências.

Foi esta mesma ameaça naval que obrigou a Rainha do Havai a abdicar e entregar o seu país a um americano que cobiçava as plantações daquela nação e, mais tarde, obrigou o Japão a abrir as suas fronteiras ao comércio. Quando hoje, esta questão é discutida pelos americanos, a sua opinião colectiva é que talvez não tenha sido muito agradável, mas "tudo o que fizemos foi convencer o Japão a comerciar connosco, e isso não é uma coisa má. O Japão beneficiou tanto como nós". Mas esta posição bastante ingénua e simplista ignora as grandes desigualdades nos acordos comerciais que foram concluídos posteriormente. E foi este acto de aterrorizar o Japão que, mais ou menos directamente, desencadeou a Restauração Meiji https://pt.wikipedia.org/wiki/Restaura%C3%A7%C3%A3o_Meiji , colocando os japoneses na sua própria bebedeira de imperialismo na China.

Em qualquer caso, durante pelo menos os últimos 200 anos, a diplomacia da canhoneira ou uma das suas variantes foi a via dominante para os EUA estabelecerem novos parceiros comerciais e cumprirem as suas ambições imperiais em expansão. Nos anos posteriores, como veremos, a variante mais comum do governo dos EUA era derrubar o governo local e instalar uma ditadura militar cativa que daria rédea solta às multinacionais americanas para pilharem literalmente os recursos de cada nação e fornecerem à força, mercados quase ilimitados para os bens de consumo americanos. A doutrina americana, através da maioria das administrações, foi sempre que os EUA têm o direito de recorrer à força unilateral para assegurar "acesso não inibido a mercados chave, fornecimentos de energia e recursos estratégicos", tal como Clinton exprimiu e a crença nesse "direito" continua inalterada hoje em dia.

Um exemplo importante do "direito de acesso livre" dos americanos envolve o Panamá, um pequeno país na área de transição da América Central para a América do Sul, onde a ligação continental é de, apenas, cerca de 50 kms. de largura, e contém o Canal do Panamá que permite a passagem entre os oceanos Atlântico e Pacífico sem ter de fazer a viagem longa e perigosa em torno do extremo Sul da América do Sul. Poucos americanos parecem saber que o Panamá se tornou um país indepentente só recentemente, que tinha sido sempre a província panamenha da Colômbia. Há cerca de 100 anos, o governo dos EUA queria construir um canal de transporte através desse istmo estreito, mas a Colômbia declinou a proposta quando os EUA exigiram que o canal e as terras circundantes fossem propriedade perpétua dos EUA como solo soberano americano. Assim, o Presidente Roosevelt enviou os militares norte-americanos, "libertou" o istmo, declarou um novo país chamado Panamá, nomeou um presidente local em conformidade e tomou posse do seu novo "país".

Durante muito tempo foi quase impossível conhecer a verdade sobre a criação do Panamá e a história do canal. Os Compêndios de História dos EUA gabavam-se com entusiasmo da ingenuidade e destreza americanas na construção do canal, mas em parte alguma mencionavam a agressão militar e o roubo de um país. Um texto típico da História dos EUA diz-nos sem mais pormenores: "Em 1903 os Estados Unidos asseguraram o direito, por tratado, de construir um canal através do Panamá". Nas repetidas ocasiões em que a Colômbia enviou tropas nas tentativas mal sucedidas para a não libertação da sua província, os Compêndios de História americana e mesmo os websites do governo dos EUA enumeram estes acontecimentos como "pôr fim a uma insurreição local" ou, por vezes, "proteger os interesses americanos". Um livro de História Universal norteamericana afirmava que os EUA enviaram tropas para o Panamá "para mediar um conflito fronteiriço", sendo a discussão, que não havia fronteira, que o Panamá era uma província da Colômbia. A "nova" constituição panamenha concedeu aos Estados Unidos o direito de "intervir em qualquer parte do Panamá, para restabelecer a paz pública e a ordem constitucional" e os EUA fizeram-no em numerosas ocasiões, geralmente para assegurar um resultado favorável nas eleições "democráticas" do Panamá. Vários presidentes ou candidatos panamenses "morreram inesperadamente" durante uma campanha eleitoral e em mais de uma ocasião, os militares norteamericanos tiveram de intervir para proteger o Presidente fantoche instalado, de linchamentos por multidões em fúria.

Evidentemente, o canal era tão vantajoso em termos económicos e militares como os americanos tinham esperado. Poupou aos navios americanos inúmeros biliões de dólares em custos adicionais de combustível e trouxe centenas de biliões de dólares em impostos de trânsito para o tesouro dos EUA. O canal também proporcionou enormes vantagens políticas, uma vez que permitiu aos militares americanos um acesso mais fácil tanto aos oceanos como aos americanos, podendo controlar o acesso de navios militares e comerciais de outras nações, tornando-se uma ferramenta preciosa do imperialismo americano para a extorsão do cumprimento e da submissão. A maioria dos ocidentais tem uma imagem do Canal do Panamá como uma espécie de rota de transporte não partidária disponível para todos os navios do mundo, mas isso nunca foi verdade. Os EUA têm utilizado repetidamente o Canal como um instrumento de negociação para o cumprimento imperialista e para sua própria vantagem militar e comercial. Os navios militares norteamericanos transitam regularmente pelo Canal, mas será que o mundo imagina navios russos a fazerem o mesmo, ou que um navio iraniano, se a sua passagem for permitida, pagará a mesma taxa de trânsito que um navio americano? De facto, uma das principais ferramentas que os EUA utilizaram para levar o Japão a atacar a frota em Pearl Harbor, foi o encerramento do canal a todos os navios japoneses e a todos os navios, especialmente os que transportavam petróleo e que se dirigiam para o Japão. Quando adicionamos os benefícios financeiros e as enormes vantagens políticas e militares, o valor do Canal do Panamá à ascensão da América, estava para além de qualquer estimativa.

O novo território imperial americano do Panamá teve outras utilizações que não foram amplamente divulgadas e que permaneceram desconhecidas durante muitas décadas. Uma delas foi que o Panamá se tornou o local da maior e mais notória instalação mundial de treino de terroristas e de tortura, a famosa "Escola das Américas" operada pelos EUA, onde a CIA e os militares americanos instruíram e treinaram quase todos os ditadores brutais e governos terroristas do mundo em todas as belas artes da tortura, actos de terrorismo, sabotagem, revoluções, supressão de populações civis. O Panamá foi também utilizado como base de encenação para as invasões ilegais de outras nações da América Central e do Sul, bem como pela CIA, para as suas actividades de desestabilização política de outras nações da região. Devido à localização do Panamá e ao controlo dos EUA, foi também de inestimável valor para a CIA para as suas operações de tráfico internacional de narcóticos. Só para que não fique por dizer, quase nenhum benefício foi acumulado para a população ou para a economia panamenha. A parte do Panamá nas receitas do canal foi uma ninharia e as empresas panamenhas foram explicitamente proibidas de prestar serviços à Zona do Canal ou aos navios que transitam pela Zona. A presença e o controlo americanos foram sempre amargamente ressentidos pela população local e ainda hoje o são. O país tem experimentado repetidos tumultos e uma enorme perturbação civil devido à arrogância americana e ao controlo ostensivo das eleições, com os habitantes locais a revoltarem-se repetidamente para derrubar o "presidente" imposto pelos EUA. A Wikipédia diz-nos, "funcionários dos Estados Unidos supervisionaram as eleições a pedido dos governos em exercício". Uh huh. Mas essa não é a versão local.

Em acontecimentos relacionados, poucas pessoas estão conscientes dos chamados "acordos de protecção financeira" que o governo dos EUA - por instigação dos banqueiros da FED - impôs à força a muitas nações das Américas, acordos pelos quais os bancos americanos "iriam gerir" o dinheiro e as finanças destas nações mais pequenas, sempre para grande benefício dos banqueiros e em detrimento das vítimas. No caso do Panamá, por exemplo, os EUA recusaram-se a pagar directamente ao Panamá os pagamentos de renda anual pelo uso do solo relacionado com o Canal do Panamá, dando em vez disso o dinheiro aos banqueiros do J. P. Morgan que deveriam investir o dinheiro em nome do Panamá, mas que investiram os fundos em bens imobiliários de Nova Iorque, facturando biliões em lucros ao longo de um século, enquanto pagavam ao Panamá apenas um pequeno juro anual. A maioria dos países da América Central e do Sul tem estado sujeita a estes contratos financeiros peculiarmente americanos. Estes controlos financeiros impostos de maneira tão comum às nações mais pobres das Américas proporcionaram aos EUA um poder político esmagador e lucros financeiros maciços, bem como a desejada disparidade de rendimentos, uma vez que os fundos de uma nação não seriam libertados para fins sociais, incorrendo no descontentamento dos americanos. Qualquer uma destas nações que tentasse gastar em serviços sociais ou no desenvolvimento de infraestruturas sem a autorização expressa dos EUA, activaria automaticamente uma "obrigação de intervenção" por parte dos militares americanos. No total, os lucros realizados por alguns banqueiros e industriais de elite americanos com estes arranjos, foram astronómicos durante mais de um século. Durante mais de 100 anos, todo o continente do Sul foi tratado como um centro lucrativo da moeda destinada a trocos, se bem que relutante e problemático, de lucros para banqueiros e industriais americano. Isto mesmo ainda acontece hoje. As nações em desenvolvimento que obtêm um empréstimo do Banco Mundial para o desenvolvimento de infraestruturas no valor de 10 biliões de dólares podem nunca chegar a tocar nesse dinheiro, uma vez que ele será eventualmente pago aos EUA ou a outras empresas ocidentais. Muitas vezes, os fundos ficarão num banco americano enquanto se aguarda a distribuição, durante a qual o dinheiro poderá, convenientemente, produzir enormes lucros para um fundo de cobertura ou financiar um bom desenvolvimento de condomínios em Manhattan. Os capitalistas nunca deixam o dinheiro ficar parado, mesmo que esse dinheiro não seja deles.

Mas isso não era tudo. Para usar o Haiti como exemplo, os EUA têm interferido constantemente nos assuntos internos do Haiti há mais de 100 anos, derrubando governos eleitos e substituindo-os por ditadores, invadindo o Haiti seis ou sete vezes para confiscar receitas governamentais em nome do que é agora o Citibank. Mais de uma vez, os Marines norteamericanos invadiram o país, invadiram o banco central do país e roubaram todo o dinheiro, incluindo todos os depósitos de ouro do Haiti. Quando o Haiti se recusou a entregar os seus bancos ao Citibank e as linhas de caminho de ferro a uma empresa americana, os EUA lançaram uma invasão militar esmagadora durante a qual reescreveram a constituição do Haiti, entregaram quase toda a indústria a empresas americanas, dissolveram o exército do país e substituíram-no por uma força policial militar americana, massacraram dezenas de milhares de civis e escravizaram centenas de milhares de outros para construir uma via férrea que transportaria os recursos do Haiti para os navios americanos. Os EUA dirigiram o país como uma ditadura militar durante décadas e suprimiram ferozmente toda a resistência local, impondo ao mesmo tempo um bloqueio total à informação para que nenhuma notícia pudesse jamais escapar. Nos Compêndios de História americana e na propaganda do governo americano, os militares estavam lá apenas "para manter a ordem durante a ameaça de insurreição" e, claro, "para proteger os interesses americanos". O pequeno Haiti e muitos países pobres como ele, contribuíram enormemente para a riqueza americana.

A CIA organizou a derrubada do governo eleito da Guatemala para instalar Ríos Montt, outro assassino patológico financiado pelos EUA, e apoiou-o durante 40 anos com esquadrões da morte treinados e patrocinados pela CIA. Montt especializou-se em tortura, desaparecimentos, execuções em massa e crueldade inimaginável, resultando em mais de 200.000 vítimas. Este foi um dos acontecimentos mais desumanos de todo o século XX, grande parte do qual patrocinado pelo Presidente dos EUA, Reagan. E não apenas patrocinado, mas elogiado; Montt assistiu à Inauguração Presidencial de Reagan e foi um dos seus bons amigos. Mas o ditador apoiado pelos EUA tinha dado praticamente toda a sua nação aos banqueiros e empresas dos EUA. Nessa altura, só os Rockefeller possuíam mais de 40% das terras aráveis na Guatemala, bem como toda a rede ferroviária e o sistema telegráfico e também o único porto do país. Anteriormente, quando os EUA se preparavam para invadir a Guatemala, muitos dos documentos de planeamento foram passados ao governo guatemalteco que os publicou nos meios de comunicação social e exigiu uma explicação por parte dos EUA. Claro que o Departamento de Estado alegou que as acusações eram "ridículas" e acrescentou ainda: "A política dos Estados Unidos é não interferir nos assuntos internos de outras nações. Esta política tem sido repetidamente reafirmada". E a revista Time Magazine, sempre útil, afirmou que esses documentos eram apenas uma conspiração russa para embaraçar os EUA. E depois a CIA continuou com os seus planos, assassinando o Presidente e derrubando o governo como se nada tivesse acontecido. Os americanos não se sentem envergonhados facilmente.

Para além de pilharem os bancos centrais do Haiti, Porto Rico, Panamá, Guatemala e alguns outros na vizinhança, os americanos roubaram os bancos de muitas outras nações. Houve Cuba, claro, saqueada mais de uma vez, e as Filipinas após a guerra hispano-americana e novamente durante a Segunda Guerra Mundial. Os despojos vão para o vitorioso. O mesmo aconteceu ao Afeganistão e ao Iraque, embora o New York Times não quisesse deprimir-vos com essa notícia. E a Líbia, onde quase a primeira coisa que aconteceu após a morte de Khaddaffi foi o saque dos 30 biliões de dólares em ouro do banco central, uma espécie de doação às famílias bancárias europeias pelos rebeldes líbios que surpreendentemente fundaram o seu próprio banco central com Rothschild como presidente. E tivemos a Ucrânia, onde a FED americana aliviou aquele país dos seus 20 biliões de dólares em ouro, transferindo-os para Nova Iorque para ficarem sob “guarda segura”, para nunca mais serem vistos. A Rússia foi fortemente roubada (novamente) após o colapso da URSS, tal como a maioria dos outros países da Europa de Leste e, mais recentemente, os fragmentos da Jugoslávia. Não há dúvida de que existem outros roubos, embora não seja fácil obter documentação e confissões de culpa nestas matérias. Os montantes podem não lhe parecer grandes, mas 30 biliões de dólares aqui e 30 biliões de dólares ali e, em breve, teremos muito dinheiro.

Contudo, para não perder o ponto principal, todas estas nações da América do Sul e Central estiveram sujeitas mais ou menos às mesmas pressões políticas, militares e financeiras que o Panamá, o Haiti e a Guatemala. Por essa razão é que ainda hoje são pobres, após mais de 200 anos de assistência americana. Todas estas nações deram colectivamente um enorme contributo para o tesouro americano e para a acumulação de riqueza da elite americana, uma história ao mesmo tempo desumana e desprezível, que foi inteiramente apagada do registo histórico ocidental. Os americanos nunca souberam, e as populações locais nunca esquecerão. Não é surpresa que tantos povos do mundo odeiem amargamente os EUA hoje em dia, mas os americanos nunca vêem este lado do seu país. De facto, a Internet e as máquinas de relações públicas americanas estão cheias de elogios brilhantes pelo poder das empresas americanas, com termos como "The American Copper Industry": Futuro Brilhante Passado Glorioso". Mas esse "passado glorioso" consistiu em violar, pilhar e saquear o Chile durante mais de 200 anos.

Trabalho, A Maldição do Capitalismo

A mão-de-obra é quase sempre a maior componente das despesas de funcionamento das empresas, em muitas indústrias compreendendo 50% ou 60% dos custos totais. Elimine o custo da mão-de-obra e em breve os seus lucros serão astronómicos. Imagine isso durante 500 anos, e provavelmente será dono de todo o dinheiro do mundo. E se os seus concorrentes estiverem a pagar as taxas salariais normais do mercado, será a única empresa sobrevivente no mundo muito antes desses 500 anos expirarem. Como poderia ser de outra maneira? Sem custos de mão-de-obra, poderá vender os seus produtos a um preço muito inferior aos custos reais de fabrico dos seus concorrentes e forçar rapidamente todos os outros a abandonar o negócio. Nessa altura, pode aumentar os seus preços de venda para quase qualquer nível e experimentar margens de lucro para além dos sonhos mais loucos da avareza. Isto é o que a maioria das MNCs (Multinational corporations = empresas multinacionais) tentam fazer hoje em dia. Quando olham para os seus extractos financeiros, o número que mais se destaca é a elevada componente de mão-de-obra, por isso, para aumentar os lucros, reduzem o pessoal, congelam as contratações e recusam aumentos salariais (excepto para os executivos). A mão-de-obra é sempre a componente mais vulnerável, uma vez que a maioria dos custos fixos e variáveis têm pouca margem para melhorias, a maioria das despesas gerais oferece pouco espaço para poupanças. Os custos de produção atingem rapidamente um nível para além do qual não podem ser reduzidos ainda mais, deixando a mão-de-obra como alvo óbvio.

Isto é tão verdade que hoje em dia quase não há pessoas que se tenham tornado ricas sem violar a sensibilidade do trabalho que empregavam. Veja-se a Apple, uma das queridinhas da América, com cerca de 200 biliões de dólares em lucros não tributados, depositados em paraísos fiscais. A Apple roubou todo esse dinheiro ou, pelo menos, os seus fornecedores roubaram. Steven Jobs é venerado como inovador por causa do iphone da Apple, mas o iphone não era nada. A verdadeira inovação de Jobs foi encontrar uma empresa - Foxconn - que construiria um campo de concentração de um milhão de empregados onde poderia fabricar e montar iphones enquanto um milhão de jovens trabalhadores viviam à beira da fome. Se Jobs aceitasse a responsabilidade pelos que eram, de facto, empregados da Apple e lhes pagasse qualquer coisa que se assemelhasse a um salário vivo, esses 200 biliões de dólares seriam zero. O 'cool factor' = ‘factor atractivo’ do iphone é irrelevante nesta equação. Os lucros da Apple não vieram do atractivo; vieram do roubo dos salários dos jovens mais vulneráveis da sociedade que precisavam de um emprego e de um começo de vida. Para ter sucesso na sua busca, Jobs teve de assegurar primeiro que eles falhassem no seu. E conseguiu.

Considere Sam Walton do Wal-Mart. Foi precisamente o que ele fez - pagar mal a um milhão de empregados durante 30 ou 40 anos, muito abaixo das taxas salariais normais e só com emprego a tempo parcial para evitar os pesados custos de benefícios como cuidados de saúde, pensões e seguro de desemprego, que são normalmente 30% ou mais da factura salarial. Com esta abordagem, Walton poderia subcotar os preços de venda dos seus concorrentes por uma margem substancial e tornar-se quase a única escolha. Se lhe for permitido continuar, em breve ele será a única escolha. E hoje em dia, diz-se que os vários herdeiros de Sam Walton possuem 30% de toda a riqueza dos Estados Unidos. Na China, Li Ka-Shing, o homem mais rico de Hong Kong, encaixa-se no mesmo molde. Maltratou e pagou tão mal aos seus empregados, que a sua fábrica de flores de plástico foi o detonador da sangrenta guerra civil de Hong Kong nos anos 60. Li sobrestimou a sua capacidade de pilhagem - um erro que Sam Walton não cometeu - e o mundo explodiu. Mas na altura em que o sangue estava literalmente a correr nas ruas, Li tinha acumulado dinheiro suficiente para comprar tudo muito barato e enriquecer ainda mais. Se investigar a história de qualquer homem rico de hoje, descobrirá, com poucas excepções, que eles fizeram exactamente o que Steve Jobs, Sam Walton, Jack Ma, e tantos outros fizeram - enriquecer à custa dos trabalhadores. Estas pessoas são as mesmas que hoje são promovidas nos meios da comunicação social como sendo filantropos generosos e bondosos humanitários, salvando árvores e promovendo abortos. E todos eles são fraudes miseráveis. Essa filantropia devia ser dirigida aos trabalhadores sobre cujos sacrifícios eles se tornaram originalmente ricos - se é que alguma dessas pessoas ainda está viva.

A General Motors foi bem sucedida da mesma maneira que a Apple e a Wal-Mart, com um pouco de reviravolta a combinar ambos os métodos. Com os sindicatos de trabalhadores ainda poderosos, a GM não teve a flexibilidade de matar à fome os seus próprios trabalhadores, pelo que adoptou a abordagem da Apple à fama e à fome. A GM deixou de fabricar todos os seus componentes e subcontratou o fabrico aos seus fornecedores, dando à GM não só uma alavanca mas também imunidade contra a ira do sindicato UAW(United Auto Workers). A GM ofereceu grandes quantidades de compras a fornecedores, mas a preços tão baixos que foram forçados a entrar no molde Foxconn - vida em campos de concentração e salários que proporcionavam festejos para os lucros da GM e fome para todos os outros. Foi tão mau que os contratos da GM incluíram uma provisão para reduções de custos adicionais de 5% em cada ano do contrato, e recusou-se a permitir que um fornecedor fizesse uma cotação num novo contrato sem primeiro conceder uma redução de 10% no preço de qualquer contrato existente. Evidentemente, a GM era amargamente odiada uma vez que esta estratégia de externalização significava que os trabalhadores de outra pessoa iriam absorver todo o fardo financeiro da ganância da GM, milhões de trabalhadores concedendo cada um deles dez mil dólares por ano ao total final da GM.

Esta foi a estratégia posterior à abordagem americana da colonização militar e da pilhagem das nações não desenvolvidas. Com o apoio dos militares e do Departamento de Estado, as MNCs (multinacionais) americanas aplicaram estas políticas a mais de 50 países das Américas, África e Ásia. Negociar matérias-primas e preços de produtos a quase zero, pagando salários de fome e utilizando o ditador instalado para manter o terror suficiente na opressão da população para evitar conflitos laborais e quaisquer pensamentos de formar sindicatos de trabalhadores. Esta filosofia laboral tão querida hoje em dia pela Wal-Mart, Apple, GM, Coca-Cola, Nike, e de tantas outras MNCs (multinacionais) americanas, foi aperfeiçoada pelo Departamento de Estado dos EUA muito antes do nascimento destas empresas.

Vamos voltar à Wal-Mart por um momento. Se Sam Walton pudesse, no espaço de 30 ou 40 anos, construir por este método a maior empresa retalhista do mundo, o que é que ele poderia ele realizar em 100, 300 anos ou 500 anos? Se, nesse espaço de tempo relativamente curto, os seus filhos miseráveis já possuíssem 30% de toda a riqueza dos EUA, quanto teriam em 100, 300, ou 500 anos? Não é um salto lógico imaginar que Walton seja não só o maior, mas também o único retalhista de frutos no mundo, nem é um salto imaginá-lo a comprar muitas outras empresas e indústrias e a aplicar-lhes a sua fórmula comprovada. Em 100 anos ou 200, ele poderia ter a única loja alimentar do mundo, ou farmácia, ou hospital e, de facto, a empresa entrou em todos estes campos e mais, está a tentar fazer precisamente isso mesmo.

Mas Sam Walton teve de pagar algo aos seus empregados, por isso pagou-lhes cerca de 1/2 a 2/3 de um salário padrão (sem benefícios), e já viu o que ele conseguiu. Mas o que aconteceria se ele não tivesse tido de lhes pagar nada? E se a sua única obrigação fosse alimentá-los e deixá-los dormir no seu armazém? E se todos os seus filhos se tornassem automaticamente funcionários da Wal-Mart não remunerados a partir dos seis anos de idade, recebendo também apenas alimentos e armazenamento? Quão mais rico seria ele hoje? Se ele pudesse continuar neste molde, quanto mais rico seria dentro de 500 anos? Agora, vamos regredir no tempo e imaginar o resultado se Sam tivesse aberto o seu primeiro Wal-Mart em Plymouth Rock há 500 anos, e nunca mais tivesse pago um cêntimo em salários desde então. E imaginemos ainda que quase todas as empresas americanas de todas as indústrias funcionavam da mesma maneira, enquanto nenhuma empresa de outros países o fazia.

O que tem isto a ver com a escravatura e como os EUA se tornaram ricos? Como já adivinhou, tem tudo a ver.

Escravatura

Nenhuma outra nação na História recente do mundo deveu crédito pelo seu desenvolvimento económico a qualquer factor, como os americanos devem aos séculos de oferta ilimitada de trabalhadores sem salários. Mais de 100 milhões de negros africanos e ainda mais milhões de brancos ingleses, irlandeses e escoceses, juntamente com muitos outros milhões de chineses e indianos, foram raptados e escravizados por comerciantes de escravos americanos e judeus numa enorme empresa comercial que durou várias centenas de anos, sendo os seus efeitos ainda hoje muito visíveis em toda a América. A escravatura não era uma questão dos ricos terem criados para o seu serviço pessoal. Era inteiramente uma empresa capitalista decretada para maximizar os lucros dos proprietários de terras, uma forma de trabalho forçado legalmente aprovada, apoiada pela legislação americana. A escravatura era tão central para a economia americana que durante muito tempo, uma medida económica padrão nos EUA não era o PIB, mas o valor em dólares da produção por escravo. O Sul dos EUA teria sido, em tempos, a nação mais rica do mundo se fosse medida de acordo com outros países.

Uma nação que durante centenas de anos não pague salários a 80% dos seus trabalhadores terá um desenvolvimento económico muito mais rápido e uma elite imensamente mais rica do que teria sido possível de outra maneira. Para os americanos, afirmar hoje que as nações em desenvolvimento estão a construir as suas economias "nas costas dos seus trabalhadores" não é apenas indicativo de uma ignorância mas constitui uma hipocrisia abominável. Foram os americanos que construíram a sua supremacia económica literalmente nas costas dos escravos e dos pobres.

A História da Escravatura foi inteligentemente reescrita como uma questão moral, mas foi sobretudo económica, não moral, sendo a sua existência nos EUA absolutamente indispensável para o desenvolvimento da riqueza da classe dominante americana. A contribuição financeira da escravatura para a fortuna pessoal dos políticos, das elites e dos banqueiros americanos é incalculável, tal como a sua contribuição para a ascensão financeira dos EUA como um todo. Os lucros obtidos com o comércio de escravos do Atlântico levaram directamente à ascensão do capitalismo industrial americano e do sistema de exploração mundial do imperialismo americano. De ambos os lados do Atlântico, foram principalmente os vastos lucros do comércio de escravos que provocaram e financiaram a Revolução Industrial. A escravatura omnipresente não só foi essencial para o desenvolvimento económico americano, como foi o indicador mais importante da filosofia e da estrutura da forma ocidental de capitalismo e da violência inerente a esse sistema. Mais de um autor observou que a escravatura não só alimentou a economia americana durante centenas de anos, mas que "moldou todos os aspectos cruciais da economia e da política" dos EUA. Edward Baptist, a quem me refiro abaixo, afirmou tão bem que aquilo a que chamo "historiadores de Photoshop" retrata a grande ascensão económica da América em termos de "empresários, de criatividade e de invenção", quando a verdade amarga é que resultou quase inteiramente da escravatura, da colonização brutal e da distribuição generalizada da violência organizada contra povos mais fracos e não foi, de modo algum, uma busca da liberdade e da oportunidade, mas de dinheiro e lucro.

Numa acção judicial em curso intentada pelos nativos das Caraíbas, alega-se que só a Grã-Bretanha beneficiou até 4 ou 5 triliões de Libras Britânicas da sua parte no comércio de escravos; o benefício para a nova América teria sido muito maior. Os processos serão em grande parte simbólicos, uma vez que as partes responsáveis já rejeitaram - por razões essencialmente morais e lógicas - qualquer esperança de compensação. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido afirmou: "Não vemos as reparações como sendo a resposta". Que surpresa. A França baseou-se na futilidade de calcular custos, sendo a lógica aparentemente que, uma vez que não podemos calcular com precisão, não nos vamos dar ao trabalho de calcular, poupando-nos assim triliões de dólares. O governo holandês teve mais tacto, tendo "exprimido o seu profundo pesar àcerca da história da escravatura e tendo assim reconhecido as injustiças do passado". Tradução: o nosso simpático pequeno pedido de desculpas é tudo o que se recebe. Mas estas pessoas têm motivos para se preocuparem. As Caraíbas são de longe a menor parte destes benefícios (ou perdas), mas vários economistas e matemáticos fizeram esforços sinceros para estimar as suas perdas reais e, mesmo sob pressupostos conservadores, disseram que o número era "tão astronómico a ponto de ser quase insignificante". E, claro, esses números astronómicos sem significado são precisamente os benefícios para o desenvolvimento económico dos EUA e da Europa, pelos os quais os números seriam quase infinitamente mais elevados. Um professor americano estimou que o benefício financeiro mínimo para a classe dominante da elite dos EUA seria nas muitas dezenas de triliões, e isso em dólares de 1800 ou 1850.

Um livro contemporâneo excelente, que aprofunda os aspectos financeiros da escravatura é o "The Half Has Never Been Told = A Metade que Nunca foi Contada" de Edward Baptist: A Escravatura e a Criação do Capitalismo Americano". Baptist consegue expor a escravatura como parte fundamental da economia americana em vez de ser, como alguém escreveu, "uma nota de rodapé de uma narrativa dominante da expansão da liberdade". Na verdade, a "liberdade" não estava em lado nenhum nesta equação, sendo a "procura da liberdade e da oportunidade" imaginária dos colonos, a parte mais enganosa da História Americana. Tal como Baptist relata, toda a indústria financeira das Américas foi desenvolvida em torno da economia da escravatura. Os banqueiros desenvolveram gerações de novos instrumentos financeiros, criando títulos financeiros como obrigações e escravos como garantia, e muitas variedades de hipotecas com juros sobre escravos, que eram agrupadas e vendidas a investidores de forma muito semelhante à que as hipotecas sobre casas são hoje em dia. Estes pacotes de instrumentos financeiros que utilizavam humanos escravizados como garantia eram normalmente utilizados para angariar dinheiro para a compra de terrenos ou outros investimentos, e eram amplamente vendidos a investidores ricos tanto nas Américas como na Europa, sendo uma das formas mais disponíveis e populares de investimento seguro.

Após os Rothschilds terem forçado a sua legislação através do Congresso dos EUA para a fundação de um banco central privado, o seu "Banco dos Estados Unidos" estava fortemente empenhado em utilizar fundos federais para financiar os comerciantes de escravos, sendo esta uma das principais fontes da acumulação de riqueza do banco. Foi o Banco Barings, propriedade de Rothschild, que financiou a maior parte do comércio de escravos originário da Europa, tendo os Rothschilds e outros banqueiros e financiadores fornecido o enorme capital para financiar milhares de navios, centenas de milhares de viagens de comércio de escravos e a compra de dezenas de milhões de escravos colateralizados. Os proprietários de escravos americanos possuíam a maior reserva de garantias dos Estados Unidos, constituindo estes biliões de dólares cerca de 25% de toda a riqueza do Novo Mundo e, como Baptist observou, "a parte mais líquida dessa riqueza, graças à eficiência dos mercados geridos por comerciantes de escravos profissionais". E pelos banqueiros profissionais. Na altura, não havia provavelmente nenhum negócio no mundo mais lucrativo do que o comércio de escravos ou o financiamento do comércio de escravos.

Poderíamos dar aqui alguns passos atrás (ou para o lado) para acrescentar algum contexto histórico a este assunto. A escravatura não começou com o rapto de negros em África, o que na realidade foi um desenvolvimento recente. Os comerciantes de escravos judeus estavam activos na Europa há 1.000 anos e, de facto, a palavra escravo deriva de "eslavos", sendo os brancos cristãos da Europa Central e Oriental os primeiros grupos de humanos a serem raptados e vendidos, na sua maioria a países muçulmanos, onde as mulheres brancas eram prezadas pelo sexo e os homens castrados atingiam preços muito elevados como eunucos para os haréns. A maioria dos europeus ressentiu-se amargamente deste tráfico de cristãos brancos e foi muitas vezes por esta razão (assim como pela **agricultura fiscal e outros ultrajes) que os judeus foram tão frequentemente expulsos de vários países europeus - e não devido ao "anti-semitismo" como a narrativa popular nos quer fazer crer.

**Agricultura fiscal = Meios de gestão de rendimentos agrários, bem como de financiamento de programas governamentais.

Mas à medida que estas práticas se desvaneceram, foram os judeus europeus liderados pelos Rothschild que formaram a British East India Company, que foi em tempos a maior empresa do mundo e que estruturou um exército privado permanente de cerca de um milhão de homens com o único objectivo de brutalizar a população indiana. Entre a ladainha de atrocidades infligidas à Índia por este grupo estava o início da escravatura em larga escala, com milhões de indianos a serem apreendidos e exportados como escravos em todo o mundo, uma prática rapidamente transferida para a China. Os Rothschild conceberam a ideia de cultivar ópio na Índia como uma forma de drenar a prata da China, altura em que vastas áreas da agricultura indiana foram convertidas de culturas de alimentos em culturas de papoilas de ópio, convertendo no processo, vastos números de indianos em cadáveres. O ópio foi então enviado para a China, onde outro judeu, David Sassoon, teve a franquia exclusiva do ópio concedida pela própria Rainha Vitória. Não é amplamente conhecido e tratarei disso longamente mais tarde, a concepção falsa e absurda de 150 anos do ópio na China foi inteiramente um negócio judeu que hoje em dia é inteligentemente imputado aos ingleses. Estes traficantes de droga podem ter usado passaportes britânicos, mas não eram ingleses. A Enciclopédia Judaica de 1905 afirma que Sassoon expandiu o seu comércio do ópio para a China e Japão, colocando os seus oito filhos a cargo dos vários grandes intercâmbios de ópio na China. A Enciclopédia Judaica de 1944 afirma que "Ele empregava apenas judeus nos seus negócios ... Importou famílias inteiras de companheiros judeus ... e pô-los a trabalhar". Os Sassoon não eram os únicos judeus envolvidos no comércio, Sassoon a partilhar uma pequena parte da China com algumas outras famílias judias - Hartung, Hardoon, Kadoorie, Arnold, Abraham, Ezra e Solomon, entre outros.

Foi interessante que The Economist, que é de qualquer forma um jornal decididamente desonesto e não confiável, escreveu uma canção de louvor à East India Company com o tema "a maior empresa estatal" de todas, esquecendo de alguma forma a pilhagem e destruição total da Índia, os massacres intermináveis, o ópio e o primeiro grande cartel de drogas do mundo. Provavelmente, não há uma única organização na História com tanta sujidade e sangue nas mãos como a empresa britânica das Índias Orientais e ainda assim, o The Economist esforçou-se por adicionar charme e encanto a esta abominação. A seguir, dir-nos-ão que Cecil Rhodes era um homem de paz e que as guerras bôeres foram travadas não pelos diamantes e pelo ouro, mas pela liberdade. Nick Robins, no seu artigo sobre a British East India Company, escreveu, "... para muitos indianos, foi a pilhagem da Companhia que primeiro desindustrializou o seu país e depois forneceu o financiamento que alimentou a própria revolução industrial britânica. Na sua essência, a Honorável East India Company encontrou a Índia rica e deixou-a pobre. A fuga de contas da East India Company permite ao povo da Grã-Bretanha passar por cima da fonte de grande parte da sua actual riqueza e permite que a pobreza contínua da Índia seja vista como um produto da sua cultura e clima", em vez do resultado trágico das aventuras desumanas de um pequeno grupo de viciosos predadores estrangeiros em busca de lucro. Os livros de História da Companhia das Índias Orientais e da sua irmã, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, foram encerrados há muito tempo mas precisam de ser reabertos para que o mundo possa examinar o conteúdo que, sem dúvida, documentará um dos episódios mais profundamente maléficos de toda a História Mundial.

Na altura, Sassoon foi reconhecido como o segundo judeu mais rico do mundo, depois de Rothschild, com uma fortuna que chegou a biliões, em 1850. Este é um bom lugar para destruir a lenda urbana tola sobre pessoas como Bill Gates ou Warren Buffett serem os homens mais ricos do mundo. Os Rothschild e Sassoon eram multimilionários há 175 anos e essas fortunas dispararam desde essa altura, sendo a estimativa mais fiável que estas e várias outras famílias judaicas europeias têm bens cada uma hoje em dia na ordem de triliões, os Rothschild estimam conservadoramente em cerca de 25 ou 30 triliões. A Wikipédia, mentindo como sempre, diz-nos que os Rothschild foram outrora ricos mas distribuíram essa riqueza entre os seus demasiado numerosos filhos, deixando a família praticamente empobrecida. Isto é um disparate, uma vez que só uma parcela - os vários triliões de dívidas do governo dos EUA à FED - vai acabar nos bolsos dos proprietários da FED - Rothschild e alguns dos seus amigos mais próximos, que também controlam os Bancos Centrais da Alemanha, da Inglaterra ... Em comparação com as famílias bancárias judaicas europeias, Gates e Buffett são mudanças soltas.

Após 50 anos, Sassoon e outras famílias judias do ópio eram proprietárias da maior parte de Shanghai bem como de muito mais e o grande Hotel Península de Hong Kong, que creio ainda ser propriedade da família Kadoorie, foi financiado pelo dinheiro do ópio do continente. A razão pela qual a Rainha Victoria tomou Hong Kong à China, foi que Sassoon precisava de uma base de distribuição para o seu vasto negócio do ópio. À semelhança, o HSBC foi fundado exclusivamente para lavar o dinheiro da droga de Sassoon, uma competência em que o banco ainda hoje se especializa. A narrativa padrão diz-nos que o HSBC foi fundado pelo escocês Sir Thomas Sutherland, que queria um banco a funcionar com base em "princípios bancários escoceses sólidos", mas isso é um Photoshopping histórico. O HSBC foi sempre um banco judeu e David Sassoon foi o Presidente do Conselho desde a sua fundação.

De qualquer modo, os esforços de escravatura dos Rothschild na Índia foram rapidamente transferidos para a China, com milhões de chineses a serem raptados e vendidos como escravos em todo o mundo, mais ou menos coincidindo com o comércio africano para as Novas Américas. Houve tantos chineses a serem raptados por este comércio de escravos da província de Fujian que provocou uma rebelião generalizada e violenta, forçando os comerciantes de escravos judeus a recuar e reiniciar os seus raptos em Macau e Guangdong. Foi somente a guerra mundial que, finalmente, moderou esta prática.

Mas é de notar que o comércio mundial de escravos foi quase sempre e principalmente, um negócio judeu. Não preciso de defender o tratado aqui, mas que seja suficiente por agora que muitas dezenas de historiadores judeus tenham confirmado longamente estes factos, e uma grande parte do registo histórico é indiscutível. No comércio de escravos norteamericano, os judeus não tinham necessariamente ou nem sempre tiveram o monopólio, mas eram certamente muito proeminentes e, na maior parte dos casos, maioritários. Isto é verdade não só para os navios, para os raptos, para as vendas e para a posse de escravos, mas também o financiamento e a garantia de escravos colaterais é, na sua maioria, mérito dos engenhosos banqueiros judeus de ambos os lados do Atlântico.

O historiador judeu, Seymour Liebman, escreveu: "O tráfico de escravos [ingleses] era um monopólio real e os judeus eram frequentemente nomeados como agentes da Coroa, para a sua venda... [Eles] eram os maiores fornecedores de navios em toda a região das Caraíbas, onde o negócio marítimo era principalmente uma empresa judaica.... Os navios não eram apenas propriedade dos judeus, mas eram tripulados por tripulações judaicas e navegavam sob o comando de capitães judeus". (New World Jewry 1493-1825: Requiem for the Forgotten" (KTAV, Nova Iorque, 1982)).

Na década de 1850, um imigrante judeu chamado Mayer Lehman obteve uma nomeação pelo Governador para ser efectivamente o Ministro do Algodão, responsável pelo controlo de toda a indústria do algodão no Alabama, o que também o colocou à frente de todos os escravos no Estado. Lehman e a sua família geraram uma enorme riqueza a partir dos seus negócios de escravos e do algodão, mudaram-se para Nova Iorque e fundaram o banco de investimento Lehman Brothers. Há muitas histórias documentadas semelhantes. A Enciclopédia Judaica afirma, "As plantações de algodão em muitas partes do Sul estavam totalmente nas mãos dos judeus", e Roberta Feurlicht, no seu livro Fate of the Jews, escreveu "Não só havia um número desproporcionado de proprietários de escravos, de comerciantes de escravos e de leiloeiros de escravos, todos eles judeus, mas quando a linha foi traçada entre as raças, eles estavam do lado branco".

Vários autores tomaram nota do que eu chamo ‘Photoshopping histórico’, onde os chamados 'historiadores' poluem o ambiente com histórias de que a escravatura era economicamente ineficiente e que na realidade apenas algumas pessoas tinham criados privados e eram 'o senhor do casarão', ou que o enorme aumento da colheita de algodão não se devia às pressões cada vez mais brutais carregadas sobre as costas dos escravos, mas ao aparecimento de novas estirpes de algodão que quase se colhiam a si próprias. Alguns afirmam que a escravatura estava na realidade em oposição ao capitalismo e era, na realidade, uma espécie de caridade que "salvou os escravos da sua própria barbárie inata". Baptist escreveu que a economia americana foi inteiramente construída sobre "inúmeros actos únicos de crueldade individual" e está perfeitamente correcto. Ele disse: "A ideia de que a mercantilização, o sofrimento e o trabalho forçado dos afro-americanos foi o que tornou os Estados Unidos poderosos e ricos não é uma ideia que as pessoas fiquem necessariamente felizes de ouvir. No entanto, é verdade". De facto, é verdade".

Kimberly Palmer escreveu uma crítica ao livro de Baptist no Washington Times, na qual ela dizia:

"Baptist desfaz os mitos que a nossa sociedade criou para nos tornar mais confortáveis com o nosso passado escravo. Ele começa com o maior mito de todos, que a escravatura não era rentável, ineficiente e acabaria por morrer, pois seria incapaz de se adaptar e de competir com a industrialização. Infelizmente, não há absolutamente nenhuma prova de que fosse ineficiente ou de que estivesse a morrer. Pelo contrário, a disponibilidade barata e pronta de terras roubadas e o crédito fácil devido a instrumentos financeiros criativos, combinados com o trabalho escravo que as leis permitiam, encorajavam e protegiam, levou a uma explosão na produção de algodão que mostrou poucos sinais de abrandamento até 1860. Em 1860, os campos de trabalho escravo do Sul forneceram 88 por cento do algodão utilizado nas fábricas de algodão da Grã-Bretanha. O algodão tinha-se tornado o produto comercial número um de todo o mundo. Alimentou a revolução industrial, alimentando não só os moinhos de algodão da Grã-Bretanha, mas também os de cidades como Lowell, Massachusetts. Os moinhos de algodão de Lowell foram construídos com os lucros obtidos com o trabalho não remunerado dos afro-americanos nos campos de trabalho escravo. O algodão passou de 14% do total das exportações americanas em 1802 para 61% em 1860. A quota dos Estados Unidos no mercado mundial do algodão subiu de 1% em 1801 para 66% em 1860". Acrescentaria que este aumento da quota do mercado mundial de zero para dois terços se deveu inteiramente ao efeito Sam Walton: não lhes pagar nada e tomar conta do mundo.

O próprio Baptist escreveu num artigo em Salon, que:

"Ainda mentimos sobre a escravatura ... a verdade sobre como a economia e o poder americanos foram construídos sobre a migração forçada e a tortura. Todas estas décadas mais tarde, os nossos Compêndios de História estão cheios de mitos e desconfianças. Chegou o momento de fazer um verdadeiro balanço. ... os historiadores da geração de Woodrow Wilson imprimiram o selo da investigação académica na ideia de que a escravatura estava separada das grandes transformações económicas e sociais do mundo ocidental durante o século XIX. Acima de tudo, os historiadores de uma nação branca reunificada insistiram que a escravatura era uma instituição pré-moderna que não estava empenhada na procura do lucro. Esta perspectiva implica ... que a escravatura e os afro-americanos escravizados tiveram pouca influência a longo prazo na ascensão dos Estados Unidos durante o século XIX, um período em que a nação deixou de ser um parceiro comercial europeu menor para se tornar na maior economia do mundo.

... o pior da escravatura como experiência, diz-se, foi que ela negou aos afro-americanos escravizados os direitos liberais e a subjectividade liberal dos cidadãos modernos. Fez essas coisas como uma questão natural, e como uma injustiça, essa negação é a maior da História Moderna. Mas a escravatura também matou pessoas, em grande número. Dos que sobreviveram, ela roubou tudo. No entanto, a engenharia maciça e cruel necessária para arrancar um milhão de pessoas das suas casas, levá-las brutalmente para lugares novos e assolados por doenças, e fazê-las viver aterrorizadas e famintas enquanto construíam e reconstruíam continuamente um império gerador de mercadorias - isto desapareceu na história de uma escravatura que supostamente se concentrava principalmente não em produzir lucro, mas em manter o seu estatuto de elite quase feudal, ou em produzir ideias modernas sobre a raça, a fim de manter a unidade branca e o poder da elite. E uma vez minimizada a violência da escravatura, outra voz podia sussurrar, dizendo que eram negados os direitos de cidadãos aos afro-americanos, tanto antes como depois da emancipação, porque não iriam lutar por eles". (Salon; Sep 7, 2014)

Em Counterpunch, num artigo de 31 de Dezembro de 2015, Ron Jacobs escreveu uma crítica ao livro ´The American Slave Coast´, de Ned e Constance Sublette que,

"descreve uma nação fundada em genocídio e mantida por uma economia baseada quase inteiramente no tráfico de escravos". Ele escreveu: "A História dos EUA está encharcada de sangue. Mais importante ainda, nenhuma nação baseou a sua economia na compra, venda e criação de seres humanos a não ser os EUA. As decisões que entraram nesse modo de funcionamento estavam impregnadas de racismo e baseadas na ganância. A característica determinante, contudo, era a procura do lucro. A principal legislação foi analisada através do prisma de como iria afectar o capital humano detido pelos esclavagistas.

[O livro é] mais do que uma discussão sobre a economia da escravatura norteamericana. É também um catálogo de brutalidade, violação, abuso sexual, rapto e uma multiplicidade de outros horrores associados à escravatura. Não houve proprietários de escravos humanos; o próprio acto de possuir outro ser humano é desumano. A estrutura da escravatura construída nos EUA - uma estrutura que criou intencionalmente seres humanos para os vender pelo seu trabalho no que eles esperavam que fosse uma situação permanente - está para além de qualquer definição de desumano. Um facto que este livro deixa claro é que qualquer pessoa que estivesse envolvida nos mercados financeiros ou no comércio interestadual nos Estados Unidos estava também envolvida na indústria da propriedade, da criação e do comércio de escravos. Não havia praticamente forma de contornar tal cumplicidade, dada a centralidade do sistema dos esclavagistas na economia dos EUA. De facto, pelo menos algumas das fortunas actuais foram criadas pela compra e venda de seres humanos".

Graças aos meios de comunicação social, aos denominados historiadores e à conivência voluntária das editoras de Compêndios de História, a maioria dos americanos subestima mal a proporção da população escrava na América. Em todos os estados americanos, os escravos representavam pelo menos 25% da população e em muitos estados mais de 60%, os números elevados de escravos brancos e nativos parecem não ter sido contados - ou conscientemente excluídos - em muitos estudos. Uma vez que as mulheres brancas raramente eram empregadas fora de casa e visto que todos os escravos, incluindo as crianças, eram trabalhadores forçados, teriam formado a grande maioria da população trabalhadora em muitos estados. A carga de trabalho de 18 horas e o tratamento severo resultaram frequentemente numa duração de vida de apenas cinco a dez anos, mas os escravos, especialmente os escravos brancos, podiam ser substituídos a baixo custo e as raparigas e as mulheres escravas eram fecundadas regularmente à força, a partir dos 10 ou 12 anos de idade para produzirem, pelo menos, várias crianças cada uma, que também se tornariam escravas, aumentando assim a força de trabalho sem custos adicionais.

Não foi apenas a escravatura negra que contribuiu para a formação da riqueza americana; houve também um comércio substancial tanto de escravos brancos, principalmente irlandeses, sendo enviados para os EUA, como de nativos americanos sendo escravizados por colonos, bem como sendo enviados como escravos para a Europa. Além de que havia milhões de chineses e indianos que foram raptados e vendidos como escravos nos EUA e na América Latina pelos mesmos comerciantes de escravos. A verdade é que quase imediatamente após a descoberta do Novo Mundo, Colombo e outros comerciantes de escravos judeus começaram a capturar e a enviar um grande número de nativos para os mercados de escravos europeus. Os Compêndios de História americana omitem esta informação porque entra em conflito com a narrativa da Disney, de uma América tipo Bambi, povoada por uma vasta migração de povos oprimidos em busca de liberdade e de oportunidade. Os historiadores americanos e o governo dos EUA ainda se recusam com firmeza a enfrentar as duras verdades dos benefícios financeiros da escravatura para a população da elite branca e para o desenvolvimento económico da nação.

A máquina de propaganda diz-nos que os EUA eram uma colónia que tinha sido fundada sobre os princípios da liberdade religiosa e da tolerância. Mas na História Moderna americana, a escravatura estava muito claramente ligada ao esforço americano em alcançar a supremacia económica, política e cultural. Mesmo os primeiros navios que chegaram à América, já nos anos 1500, transportavam escravos para o mercado local. Muitos historiadores estimam que, pelo menos, 20 milhões de africanos foram raptados e transportados para os EUA para os mercados de escravos locais e hemisféricos e quando consideramos o número geralmente aceite que, somente cerca de 10% dos negros raptados sobreviveram para chegarem, de facto, à América, isso representa talvez 200 milhões de mortos. Os valores morais que produziram o comércio de escravos, a colonização e o imperialismo, estavam tão enraizados na psique judaico-cristã que persistiram essencialmente inalterados durante séculos e não desapareceram de forma alguma até aos dias de hoje.

A escravatura foi supostamente abolida no final dos anos da década de 1860, mas continuou sob outras formas e, durante mais 100 anos, houve um enorme retrocesso contra os negros, resultando em terrorismo, enforcamentos e inúmeras leis destinadas a impedir a concorrência económica e política por parte dos negros. A escravatura americana baseava-se num rígido sentido religioso de hierarquia de classe social, com quase metade das famílias do sul dos EUA a possuir escravos e a sua posição económica, política e social dependendo da sua posse de escravos. A maioria deles seguia rigidamente formas duras de judaísmo ou do cristianismo evangélico, justificando a sua participação na escravatura com referências obscuras e falsas a contos bíblicos, especialmente teorias judaicas e cristãs sobre a inferioridade básica dos negros e com alegações de que todas as grandes civilizações do passado se dedicavam à escravatura. Muitas também tentaram impor as suas versões distorcidas da religião aos seus escravos como meio de controlo populacional.

Segundo um historiador, os negros eram "enforcados, queimados, espancados, torturados, assassinados, chicoteados, cortados por açougueiros humanos que cortavam e mutilavam os escravos de forma chocante nas ocasiões mais insignificantes, e tratavam-nos em todos os aspectos como brutos". Costumavam "espetar pregos numa cabeça de porco de modo a deixar a ponta do prego apenas saliente no interior do barril". Depois punham um escravo no barril, pregavam a tampa e rolavam-na por uma colina muito longa e íngreme". Os donos dos escravos açoitavam-nos até à morte, até serem apenas uma massa de sangue e carne crua, não pensando mais nisso do que num cão a ser morto. Um autor citado no diário pessoal de um homem chamado Thomas Thistlewood, que era um supervisor de plantações nos EUA e que descreve os seus escravos a serem espancados e depois a terem fezes e urina forçadas a entrar na boca. Um proprietário de escravos disse a um visitante "Alguns negros estão determinados a nunca deixar que um homem branco os chicoteie e lhe resista quando o tentar; é claro que, nesse caso, deve matá-los". O abuso físico e sexual de escravos foi amplamente aceite e feito abertamente. As escravas eram regularmente violadas pelos seus senhores e oferecidas como guloseimas a amigos visitantes. Fergus Bordewich, num artigo do Wall Street Journal, escreveu: "Embora a grande maioria do "stock humano" da empresa acabasse nos campos de algodão, muitas fêmeas, sobretudo mulatas atraentes, estavam destinadas à prostituição. Numa das várias cartas que o Sr. Baptist citou, um sócio principal da empresa sugere, de facto, que duas mulheres que ele tinha adquirido recentemente "poderiam em breve pagar-se si próprias mantendo uma casa de prostituição ... para o benefício exclusivo da companhia e dos agentes dessa mesma companhia".

As histórias da crueldade imensa e impiedosa praticada pelos americanos brancos aos seus escravos negros, fá-lo-iam encolher de horror perante a selvageria desumana de todo este assunto, mas os americanos têm sido tão eficazmente esmagados pelo mito e pela ideologia que insistem obstinadamente que o seu país foi fundado em valores cristãos, na liberdade e nos direitos humanos. A congressista judia-americana, Michele Bachman, fez a afirmação incrivelmente estúpida de que a escravatura negra não era tão má porque dava às crianças uma oportunidade de crescerem num "ambiente familiar", ignorando convenientemente os factos de que (1) a separação familiar era intrínseca ao processo de escravatura e (2) não era permitido aos escravos casarem-se, pelo que os descendentes das mulheres negras eram, geralmente, o resultado de violação pelos seus donos de raça branca. Não é exactamente um ambiente familiar, Michelle, mas obrigado pela contribuição.

Os americanos dir-vos-ão que a 13ª Emenda da Constituição dos EUA colocou a nação num novo rumo moralmente correcto ao proibir a escravatura, mas essa afirmação é falsa. A escravatura nunca foi abolida na América. A 13ª Emenda afirma claramente que a escravatura e a servidão involuntária são permitidas "como punição por crimes", e isso diz tudo. Após esta emenda, a escravatura continuou nos EUA como antes, mas com uma estrutura alterada. Antes da emenda, os negros, os brancos e os índios nativos eram propriedade dos seus senhores; após a emenda, eram criminosos livres a serem punidos por crimes – sendo a única diferença útil, a mudança de nome. Imediatamente após a concessão da sua "liberdade", essas mesmas pessoas foram reunidas como criminosos e colocadas no novo sistema de arrendamento de condenados do país, onde eram tratadas tão mal como antes. Foram imediatamente aprovadas novas leis que criminalizariam efectivamente os negros e outros ex-escravos e permitiriam a sua reinserção na escravatura. Estes ‘crimes’ eram frequentemente definidos de forma tão alietória que eram universais, como o era a sua aplicação caprichosa e arbitrária. Um roubo de um objecto de valor inferior a um dólar resultaria numa pena de prisão de cinco anos. Para os negros e ex-escravos, a vagabundagem era um crime, tal como a "divagação". Olhar para uma mulher branca era um crime, possuir identificação insuficiente ou a falta de prova de emprego resultaria numa sentença de prisão, tal como o seria ter uma dívida ou "andar a pé enquanto se é negro". Crimes adicionais eram forjados quase diariamente para justificar o arrebanhar dos negros - e muitos dos pobres - para o que poderia tornar-se uma vida inteira de escravatura por contrato. Servidão por contrato – Wikipédia, a enciclopédia livre (wikipedia.org) . As leis permitiam que a polícia "reunisse os negros ociosos em tempos de escassez de trabalho", fornecendo aos empregadores os instrumentos legais para impedir que estes trabalhadores escravos saíssem alguma vez do sistema.

A Seguir: O trabalho infantil na América

