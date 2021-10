Kosovo: agravamento do outono ou um passo em direção à terceira guerra mundial?

Na segunda metade de setembro, a região sérvia de Kosovo e Metohija foi marcada por uma aguda exacerbação do conflito "congelado", que poderia eventualmente se transformar em hostilidades na região dos Balcãs.

Esta região da Sérvia não é de fato controlada por Belgrado oficial e é reconhecida pelos Estados Unidos, Canadá, Austrália e a maioria dos estados da Europa Ocidental como a República de Kosovo.

A parcela de países da Ásia, África e América Latina que reconheceram sua soberania é muito menor.

A Rússia, outros membros do CSTO e a China falam em apoio à integridade territorial da Sérvia.

Não há unidade entre a OTAN e os estados membros da UE

A Espanha vê o precedente de Kosovo como um sinal perigoso para os separatistas bascos, catalães e galegos,

Romênia - o mesmo sinal para os húngaros da Transilvânia.

A soberania do Kosovo também não é reconhecida pela Eslováquia, Grécia e Chipre.

A razão formal para a escalada das tensões foi a proibição pelas autoridades de Kosovo de usar placas sérvias no território sob seu controle.

Para garantir essa proibição, unidades especiais de polícia foram introduzidas no norte do Kosovo, povoado por sérvios, marcadas por espancamentos de cidadãos sérvios.

As ações dos próprios kosovares não são acidentais: Belgrado, que considera Kosovo seu território, faz o mesmo em relação às placas de Pristina.

Mas o uso excessivo da força pelas forças de segurança do Kosovo provocou o estado de alerta das Forças Armadas sérvias, voos de demonstração aéreos e o envolvimento de representantes da NATO, da União Europeia e dos Estados Unidos no processo de resolução da situação.

O mais ativamente tentando separar os sérvios e os kosovares é o presidente do Conselho Europeu Charles Michel, o chefe da diplomacia europeia Josep Borrell, bem como o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia também expressou preocupação com o fato de que os eventos na Sérvia "estão se desenvolvendo de acordo com o pior cenário".

Além disso, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, pediu à Otan "que exerça uma pressão vigorosa sobre o governo de Pristina para forçá-lo a retirar as forças de segurança do norte de Kosovo e evitar que a situação mergulhe em um conflito aberto".

Sérvios x albaneses: um confronto de longa data

Fazendo fronteira com a Sérvia, o norte de Kosovo, por sua vez, é uma região autônoma praticamente fora do controle de Pristina, habitada pela etnia sérvia. As contradições em Kosovo entre albaneses (a maioria da população é muçulmana) e sérvios (principalmente cristãos), além do confronto interétnico e interétnico, têm raízes históricas de longa data.

É bastante difícil para um residente da Rússia, dos Estados Unidos e de qualquer outro grande país imaginar que um dos pequenos mas orgulhosos povos dos Bálcãs há muito alimenta a teoria da Grande Albânia, segundo a qual todos os territórios de residência compacta dos albaneses devem ser reunidos em um estado europeu relativamente grande.

Essa ideia visa juntar as regiões do noroeste da Macedônia do Norte, a parte sul da Sérvia (incluindo Kosovo e o Vale do Presevo) e as regiões do sul de Montenegro à moderna Albânia. Alguns de seus apoiadores até reivindicam as regiões do norte da Grécia.

A ideia da Grande Albânia foi posta em prática em 1941 durante a ocupação nazista da Iugoslávia. Por decreto do Rei da Itália, Victor Emmanuel III, o Grão-Ducado da Albânia foi estabelecido em todas as terras onde viviam os albaneses.

Isso levou a massivos pogroms nas áreas sérvias. Dezenas de milhares de casas sérvias foram incendiadas e seus residentes foram deportados ou eles próprios fugiram para a Sérvia e Montenegro.

Posteriormente, a 21ª divisão SS montanhosa (1ª albanesa) "Skanderberg" foi formada a partir dos albaneses, que ganhou fama graças ao genocídio da população sérvia. Em geral, durante os anos da Segunda Guerra Mundial, mais de 10 mil sérvios foram mortos nas mãos dos albaneses. Cerca de 100 mil fugiram de Kosovo para a Sérvia e Montenegro.

Exército de libertação ou grupo de bandidos

Infelizmente, a experiência da URSS e da Iugoslávia tornou óbvio que mesmo a imposição bem-sucedida de uma única ideologia não é capaz de eliminar as contradições étnico-confessionais entre povos artificialmente unidos.

Durante o colapso da Iugoslávia socialista, os processos centrífugos de desintegração do país assumiram formas radicais, cuja quintessência foram as atividades do chamado "Exército de Libertação do Kosovo" (KLA).

Formado como resultado da fusão de vários grupos armados albaneses e treinado por instrutores dos serviços de inteligência americanos e britânicos, o KLA tornou-se um sucessor "digno" das tradições da 21ª Divisão SS. Ela foi notada em conexão (com o banido na Federação Russa e reconhecido como terrorista) Al-Qaeda e tráfico de órgãos humanos, que foi posteriormente admitido pela ex-procuradora do Tribunal de Haia, Carla del Ponte.

Claro, os sérvios foram as principais vítimas do KLA.

Posteriormente, o KLA foi transformado no "Corpo de Proteção do Kosovo" legalizado pela OTAN, e um de seus líderes, Agim Ceku, posteriormente tornou-se o primeiro-ministro da república parcialmente reconhecida.

Este é um dos casos típicos de apoio ocidental a criminosos de guerra óbvios sob o disfarce de movimento de libertação nacional. E, aparentemente, a espinha dorsal das forças especiais de Pristina recentemente introduzidas no norte de Kosovo são ex-membros do KLA e seus alunos.

Como a situação em Kosovo afeta a política mundial?

A situação em torno da rebelde província sérvia tornou-se o assunto de discussão por cientistas políticos de todo o mundo. A triste experiência da origem dos centros de duas guerras mundiais nos Bálcãs oferece ampla base para sentimentos alarmistas.

Alguns especialistas em suas declarações incitam abertamente Belgrado a tomar uma ação militar ativa contra Pristina. Outros, por outro lado, pedem que a Sérvia seja cuidadosa.

O apoio ativo ao Kosovo por parte do Ocidente coletivo suscita reflexões sobre a orquestração de provocações contra os sérvios. Ao mesmo tempo, a OTAN se abstém de ações ativas contra Belgrado, preferindo ações híbridas indiretas destinadas a balançar a situação política interna na Sérvia.

Não tendo conseguido chegar a um consenso para a próxima operação militar para "pacificar" Belgrado, a liderança da Aliança está procurando fortalecer o isolamento internacional da Sérvia e reduzir o papel da Rússia em influenciar a situação nos Bálcãs.

É extremamente importante para a Rússia hoje não perder um de seus principais parceiros estrangeiros em Belgrado.

Para a liderança sérvia - para não perder a confiança de sua própria população, que está diminuindo devido às dúvidas sobre sua capacidade de proteger os compatriotas em Kosovo.

Para a NATO - demonstrar a capacidade da aliança para defender os interesses de Pristina. E para todas as partes no conflito - para evitar que ele se transforme em uma guerra regional.

Afinal, todos entendem que o mundo não pode mais suportar outra guerra regional nos Bálcãs.