Resiliência em um mundo mais arriscado

Nas últimas duas décadas, a região da Ásia-Pacífico fez progressos notáveis na gestão do risco de desastres. Mas os países nunca podem baixar a guarda. A pandemia COVID-19, com seu epicentro agora na Ásia, e todas as suas trágicas consequências, expôs as fragilidades das sociedades humanas em face de poderosas forças naturais.

Covid-19 e eventos climatéricos

Em meados de agosto de 2021, os países da Ásia e do Pacífico haviam relatado 65 milhões de casos confirmados de coronavírus e mais de 1 milhão de mortes. Isso é agravado pelos eventos climáticos extremos que estão afetando o mundo inteiro. Apesar dos contextos variados nas zonas geográficas, a conexão com a mudança climática é evidente quando as enchentes atingem partes da China, Índia e Europa Ocidental, enquanto ondas de calor e incêndios ocorrem em partes da América do Norte, sul da Europa e Ásia.

Os impactos humanos e econômicos dos desastres, incluindo os biológicos, e as mudanças climáticas estão documentados em nosso Relatório de Desastres na Ásia-Pacífico de 2021. Isso demonstra que as mudanças climáticas estão aumentando o risco de eventos extremos, como ondas de calor, chuvas fortes e inundações, secas, ciclones tropicais e incêndios florestais. Espera-se que as ondas de calor e os riscos biológicos relacionados, em particular, aumentem no Leste e Nordeste da Ásia, enquanto o Sul e o Sudoeste da Ásia enfrentarão inundações cada vez maiores e doenças relacionadas. No entanto, nas últimas décadas, menos pessoas morreram como resultado de outros desastres naturais, como ciclones ou inundações. Isso é em parte uma consequência de sistemas de alerta precoce mais robustos e de proteção responsiva, mas também porque os governos começaram a reconhecer a importância de lidar com o risco de desastres de uma forma integrada, em vez de apenas responder perigo a perigo.

No entanto, ainda há muito a ser feito. Como a pandemia COVID-19 demonstrou, a maioria dos países ainda está mal preparada para múltiplas crises sobrepostas - que muitas vezes ocorrem em cascata, com uma desencadeando a outra. Ciclones tropicais, por exemplo, podem levar a inundações, que levam a doenças, o que agrava a pobreza. Em cinco pontos críticos ao redor da região onde as pessoas estão em maior risco, a devastação humana e econômica à medida que esses choques se cruzam e interagem destaca os perigos dos pobres que vivem em várias das extensas bacias hidrográficas da região.

Os desastres ameaçam não apenas vidas humanas, mas também meios de subsistência. E é provável que sejam ainda mais caros no futuro, pois seus impactos são exacerbados pelas mudanças climáticas.

780 biliões de USD em perdas

As perdas anuais de desastres naturais e biológicos na Ásia e no Pacífico são estimadas em cerca de US $ 780 bilhões. No pior cenário de mudança climática, as perdas econômicas anuais decorrentes desses riscos em cascata podem aumentar para US $ 1,3 trilhão - equivalente a 4,2% do PIB regional.

Em vez de considerar os custos humanos e econômicos inevitáveis, os países fariam muito melhor para garantir que suas populações e infraestrutura fossem mais resilientes. Isso envolveria o fortalecimento da infraestrutura, como pontes e estradas, bem como escolas e outros edifícios que fornecem abrigo e apoio em tempos de crise. Acima de tudo, os governos devem investir em uma infraestrutura de saúde mais robusta. Isso exigiria recursos substanciais. O custo anual de adaptação para desastres naturais e outros riscos biológicos no pior cenário de mudança climática é estimado em US $ 270 bilhões. No entanto, com apenas um quinto das perdas anualizadas estimadas - ou 0,85 por cento do PIB da Ásia-Pacífico, é acessível.

De onde podem vir os fundos adicionais? Alguns poderiam vir de receitas fiscais normais. Os governos também podem buscar fontes de financiamento novas e inovadoras, como títulos de resiliência climática, conversões de dívida por resiliência e iniciativas de alívio da dívida.

O COVID-19 demonstrou mais uma vez como todos os riscos de desastres se interconectam - como uma crise de saúde pública pode rapidamente desencadear um desastre econômico e uma convulsão social. Isso é o que se entende por “risco sistêmico”, e este é o tipo de risco que os formuladores de políticas agora precisam enfrentar se quiserem proteger seus povos mais pobres.

Isso não significa simplesmente responder rapidamente com pacotes de ajuda, mas antecipar emergências e criar sistemas robustos de proteção social que tornarão as comunidades vulneráveis ​​mais seguras e resilientes. Felizmente, como o relatório ilustra, novas tecnologias, muitas vezes explorando a onipresença dos telefones celulares, estão apresentando mais oportunidades de conectar pessoas e comunidades com formas de apoio financeiro e outras. Para melhor identificar, compreender e interromper os mecanismos de transmissão do COVID-19, os países recorreram a “tecnologias de fronteira”, como a inteligência artificial e a manipulação de big data. Eles também usaram técnicas de modelagem avançadas para detecção precoce, diagnóstico rápido e contenção.

A Ásia e o Pacífico são uma região imensa e diversa. Os riscos de desastre nas estepes da Ásia Central são muito diferentes daqueles dos pequenos Estados insulares do Pacífico. O que todos os países deveriam ter em comum, entretanto, são princípios sólidos para administrar os riscos de desastres de uma forma mais coerente e sistemática - princípios que são aplicados com compromisso político e forte colaboração regional e sub-regional.

