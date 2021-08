Europa confirma falta de vontade de registrar a vacina russa contra o Sputnik V

Ursula von der Leyen, chefe da Comissão Europeia, disse que não havia dados convincentes suficientes para a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovar a vacina Sputnik V da Rússia. Ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse que os especialistas da EMA não expressaram nenhuma reclamação em relação à vacina russa Sputnik V ou ao grau de sua eficácia.

A Europa confirmou sua relutância em registrar o Sputnik V?

O pedido de registro da vacina russa no EMA foi feito no inverno. No início de março, a agência europeia procedeu a uma revisão gradual. A julgar pelo que diz o russo FM Sergei Lavrov, esse procedimento continua até hoje.

"Atualmente, a vacina Sputnik V está passando pelo chamado exame sequencial na Agência Europeia de Medicamentos. Em abril-maio, funcionários da UE visitaram instituições médicas de Moscou envolvidas em testes clínicos do Sputnik V. Eles também inspecionaram locais de produção. Funcionários da EMA mantêm contato direto com contato de trabalho com representantes do Ministério da Saúde e do Ministério da Indústria e Comércio da Rússia. De acordo com informações do nosso lado, não há comentários nem em relação à vacina em si nem ao grau de sua eficácia. Partimos do fato de que a questão está no diálogo profissional e livre de política entre organizações especializadas ", disse o ministro ao jornal Komsomolskaya Pravda.

Por sua vez, a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que o fabricante não conseguiu comprovar a segurança do medicamento.

"Tudo ficou muito silencioso em torno do Sputnik V. O pedido à EMA foi apresentado há muito tempo. No entanto, o fabricante ainda não foi capaz de fornecer dados confiáveis ​​suficientes para comprovar a segurança (do medicamento)", Von der Leyen disse em uma entrevista à Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) ... "Isso levanta questões", disse ela.

Não há entendimento dos termos de registro

Vale lembrar que, no inverno e na primavera, quando havia escassez de vacinas contra o coronavírus nos países da UE, muitos políticos europeus insistiam no uso de vacinas russas. Claro, muitos dentro das estruturas da União Europeia se opuseram a isso.

Pode-se dizer que o processo de registro da vacina russa foi colocado em um frigorífico. Anteriormente, foi dito que o Sputnik V poderia ser registrado em maio ou junho. O Embaixador da Rússia na UE, Vladimir Chizhov, observou que ainda não havia um entendimento do momento aproximado do registro da vacina na UE.

Em junho, a Reuters informou, citando suas próprias fontes, que a aprovação da vacina Sputnik V pela EMA seria adiada até setembro, ou talvez até o final do ano. Segundo a agência de notícias, o Instituto Gamaleya, criador da vacina, não forneceu as informações exigidas a tempo. O Fundo de Investimento Direto Russo, que se candidatou à EMA, chamou o relatório de especulação da Reuters.

A Rússia acredita que o processo de registro da vacina não deve ser politizado. Funcionários da UE negam tais afirmações e dizem que tudo está nas mãos de profissionais.

Enquanto isso, os prazos de registro ainda permanecem desconhecidos. A julgar pelas declarações recentes de Ursula von der Leyen, a UE não vai acelerar o processo.

