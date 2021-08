Bangladesh: Homenagem a Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib

Por Salah Uddin Shoaib Choudhury, especial para Pravda Brasil

Tradução: Pravda Brasil

8 de agosto é o 91º aniversário de nascimento de Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib, esposa do Pai da Nação, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

O tema deste dia especial é, "Bangamata é uma companheira destemida, na crise e na luta".

Nascida em 8 de agosto de 1930 na vila de Tungipara da cidade de Gopalganj, Bangladesh, Bangamata foi brutalmente assassinada pelos mesmos crueis assassinos do Pai da Nação, em 15 de agosto de 1975.

Agosto, Mês de Luto e dos Nossos Miseráveis ​​Fracassos



Para cada bengali, no Bangladesh e em outros lugares do planeta assim como para as forças pró-democracia em todo o mundo, agosto é mês de luto já que, neste mês, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman foi brutalmente assassinado junto com membros da sua família, incluindo Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib.

Para mim, quem testemunhou nossa grande Guerra da Independência, a tragédia de agosto continuará sangrando meu coração, para sempre. Nenhum bengali patriótico pode aceitar o trágico assassinato de Bangabandhu, e de membros da sua família.

Assim como estamos observando, com o coração partido, o 91º aniversário de nascimento do xeque Fazilatunnesa de Bangamata, que também coincide com o centenário de nascimento do xeque Mujibur Rahman de Bangabandhu, para minha total consternação, a cobertura da mídia internacional para essas ocasiões importantes é escandalosamente escassa.

Liga Awami

A Liga Awami está no poder há mais de uma década, e é muito triste que uma ocasião tão importante receba tão pouca atenção, o que nos faz questionar a eficiência, o comprometimento e a integridade de quem ocupa confortáveis assentos em locais de destaque.

Essa ocasião especial merecia cobertura da mídia internacional, e escritores de diferentes nações deveriam ter sido contratados para escrever e enviar artigos para jornais de todo o mundo. Curtas filmagens nesta ocasião deveriam ter sido enviadas para várias agências de radiodifusão em todo o mundo.

Detratores podem reclamar que isso teria sido esforço excessivo. Mas será que gastar uma quantia tão irrelevante de dinheiro, homenageando aqueles que nos deram um Bangladesh independente, deveria ser considerado algo custoso?

Embora já estejamos falhando em cumprir as obrigações para conseguir cobertura por parte da mídia internacional de maneira adequada sobre o centenário de nascimento de Bangabandhu ou aniversário de nascimento de Bangmata, estamos apavorados por ver uma parte da administração tornando-se cada vez mais hostil e entusiasmada em intimidar e sufocar vozes como as nossas - os que estão trabalhando incansavelmente, com capacidades limitadas, a fim de se obter cobertura da mídia internacional em comemoração a tais ocasiões especiais, com as contribuições da primeira-ministra Sheikh Hasina, e os esforços incessantes do governo de Bangladesh na construção de uma nação constantemente próspera.

A esse respeito, posso humildemente chamar a atenção da primeira-ministra Sheikh Hasina e das agências de inteligência, no sentid de se investigar séria e imediatamente a razão por trás dessas atitudes inesperadas de certos setores do governo.

Precisamos, igualmente, descobrir se existem infiltrados das forças anti-libertação e anti-governamentais, dentro do governo.

Mensagens no Aniversário de Bangamata

Em mensagens separadas, na véspera do 91º aniversário de nascimento de Bangamata, o presidente e a primeira-ministra disseram que ela, Bangamata, é fonte de inspiração para a nação bengali, especialmente para as mulheres.

Ambos também disseram que Bangamata desempenhou papel fundamental na construção da nação, permanecendo sempre ao lado do Pai da Nação.

“Bangamata Sheikh Fazilatunnesa Mujib é um orgulho da nação bengali, e fonte de inspiração para as mulheres. Ela se tornou bangamata [título nobre bengali] por causa do seu sacrifício, compaixão, cooperação e prudência”, disse o presidente Abdul Hamid em sua mensagem.

Ficando ao lado do esposo, disse ele, Bangamata enfrentou os dias difíceis com firmeza durante as frequentes prisões de Bangabandhu.

“Bangabandhu teve que ir para a prisão muitas vezes pelo bem do país. Bangamata teve que administrar os casos de Bangabandhu, deu diretrizes e estendeu a cooperação para atividades organizacionais do partido, lado a lado, cuidando de sua família ”, observou ele.

Bangamata sempre deu conselhos e apoio a Bangabandhu em todos os movimentos do povo bengali, disse ele.

Ele afirmou que Fazilatunnesa Mujib não era apenas a esposa do Pai da Nação, mas também uma das pioneiras na luta bengali pela liberdade.

O presidente Abdul Hamid disse que Bangamata também desempenhou papel significativo nos bastidores do histórico discurso de Bangabandhu de 7 de março.

Com sua inspiração, o discurso não escrito que Bangabandhu proferiu e emitiu do coração, foi o apelo à independência, acrescentou.

O presidente disse que sua contribuição para a história de luta pela independência e a Guerra de Libertação, será sempre lembrada.

Em sua mensagem, a primeira-ministra Sheikh Hasina disse que Bangamata desempenhou papel único em trazer motivação, força e coragem a Bangabandhu com o intuito de guiar a luta pela independência e a Guerra de Libertação na direção certa, cumprindo lado a lado as responsabilidades familiares.

Bangamata deu enorme contribuição ao Movimento dos Seis Pontos e ao Movimento de Onze Pontos [demandas apresentadas em 1966 por coalizão de partidos políticos nacionalistas bengalis, que levou a independência do então Paquistão riental, hoje Bangladesh], acrescentou ela.

Ela disse ainda que o tema do 91º aniversário de nascimento de Fazilatunnesa Mujib. é: "Bangamata é uma companheira destemida na crise e na luta", que refletiu o verdadeiro sentido da vida e das obras da grande mulher, e a inspiração na vida política, social e familiar de Bangabandhu.

Fazilatunnesa Mujib foi um associado constante e inspiração de Bangabandhu em sua vida política, social e familiar, acrescentou ela.

Bangamata teve um papel notável por trás do sucesso político de Bangabandhu, disse ela.

A primeira-ministra disse que Bangamata era grande conhecedora e fiel companheira de Bangabandhu em sua luta para realizar os direitos da nação dos bengalis, e sua luta pela independência.

Ela lembrou que durante a Guerra de Libertação em 1971, Bangamata enfrentou a situação com paciência, coragem e sabedoria, quando seu esposo esteve preso no Paquistão.

Ela disse que após a independência, Bangamata se dedicou a reconstruir o país devastado pela guerra.

Em especial, ela ficou ao lado das mulheres e irmãs estupradas, reprimidas e abnegadas, garantindo seu tratamento, solidarizando-se e oferecendo ajuda a elas, tomando ainda a iniciativa de torná-las socialmente estabelecidas, acrescentou.

A primeira-ministra disse que a nação concedeu genuinamente o título de bangamata a Fazilatunnesa Mujib, por causa do seu sacrifício, cooperação e sabedoria incomparáveis.

A primeira-ministra disse que a ideologia e os exemplos deixados por Bangamata permanecerão como fonte de inspiração para as mulheres bengalis, ao longo dos tempos.

Sheikh Hasina esperava que a nova geração fosse imbuída de patriotismo por meio da prática da vida e das obras de Fazilatunnesa Mujib, e pudesse vir a saber sobre os muitos capítulos desconhecidos da Guerra de Libertação, a luta pela independência e a vida e lutas de Bangabandhu.

O ex-vice-reitor da Universidade de Dhaka, Professor AAMS Arefin Siddique, disse a Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS, portal bengali de notícias), que Bangamata sempre desempenhou o papel de uma importante catalisadora em todas as esferas da vida, e das atividdes exemplares ​​de Bangabandhu.

“Bangabandhu e Bangamata se completavam, uma vez que se realizaram ao longo de toda a vida. Sua relação conjugal era muito semelhante à elegância divina. Podemos dizer que nasceram um para o outro ”, acrescentou.

Ele disse que, desde a infância, Bangabandhu e Bangamata foram criados no mesmo ambiente em que Bangamata também foi nutrida pelos pais de Bangabandhu, quando ela perdeu os seus na infância.

Portanto, a mentalidade que se desenvolveu neles desde a infância, permaneceu intacta até a morte, disse ele.

“Na noite negra de 15 de agosto, Bangamata foi assassinada logo após o assassinato de Bangabandhu. Desta maneira, eles viveram juntos e podemos dizer que nasceram um para o outro, e abraçaram o martírio juntos. Parece que Begum Mujib foi para Sohormoron (o sacrifício da vida da esposa após a morte do esposo) com Bangabandhu ", disse ele.

Bangabandhu, em sua própria reminiscência nas "Memórias Inacabadas", mencionou repetidamente como Bangamata ficou ao lado dele, disse, acrescentando que Begum Mujib sempre economizou algum dinheiro para o esposo quando Bangabandhu era estudante, e deu a ele a pequena quantia quando Bangabandhu veio de Dhaka ou Calcutá para Gopalganj.

Ele disse que Bangabandhu costumava fumar e, em sua própria memória, mencionou: "Tenho apenas o hábito de fumar, por isso que tenho que gastar algum dinheiro desnecessariamente".

Bangamata até economizou dinheiro para fornecer a quantia adicional para Bangabandhu fumar, ele mencionou.

O professor Arefin, também presidente do conselho de administração do Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS), disse que Bangamata desempenhou papel altamente significativo na redação de rascunhos de três livros de Bangabandhu, que sempre permaneceriam como um bem precioso na história de Bangladesh.

“Falamos sobre Bangabandhu em diferentes momentos. Seus discursos e declarações foram preservados de diferentes maneiras. Mas expressar suas próprias memórias em suas próprias palavras, é raro e foi possível por causa de Bangamata ”, disse ele.

Mencionando que Bangamata inspirou e pediu a Bangabandhu para escrever os livros, ele disse que se Bangamata não tomasse as medidas necessárias, não seria possível apresentar três livros tão valiosos para a nova geração a fim de que estas soubessem sobre seu grande líder, bem como sobre os contemporâneos da história política da nação.

O professor Arefin, também renomado especialista em Comunicação, disse que Bangabandhu em sua própria memória, em "Memórias Inacabadas", também mencionou como Bangamata o inspirou a escrever livros.

Ele disse que depois da independência, Bangamata tomou a iniciativa, pela primeira vez, de reabilitar as Biranganas (heroínas de guerra), mulheres que foram brutalmente torturadas e reprimidas pelas forças ocupacionais do Paquistão e seus colaboradores locais, durante a Guerra de Libertação.

Sob a liderança de Begum Mujib, os trabalhos de reabilitação das mulheres reprimidas começaram pela primeira vez na residência de Bangabandhu na rua Dhanmondi, 32, ele mencionou.

Ela reuniu algumas mulheres ilustres da sociedade, e realizou reuniões na casa da rua Dhanmondi para decidir como cooperar com o governo, e estender o apoio a Bangabandhu na reabilitação do grupo de mulheres, disse ele.

Mencionando um exemplo de tolerância e paciência de Bangamata, o professor Arefin disse que durante os distúrbios hindu-muçulmanos em Calcutá em 1946, Bangabandhu era um líder estudantil do Islamia College em Calcutá, e estava trabalhando para neutralizar os distúrbios sob a liderança de Hussain Shaheed Suhrawardy.

“Mas Begum Mujib era uma mãe grávida, e estava doente naquela época. Bangabandhu estava pensando em ir para Gopalganj. Mas Bangamata escreveu uma carta a Bangabandhu mencionando que ‘agora você tem uma grande responsabilidade. A sociedade precisa de você... a sociedade está olhando para você. Você deve trabalhar para a sociedade agora. Não fique ansioso por mim. Posso cuidar dos meus assuntos ”, disse ela, referindo-se à autobiografia de Bangabandhu."

Ele disse: “Bangabandhu disse a Suhrawardy sobre o assunto. Então, Suhrawardy disse a Bangabandhu 'você é uma pessoa de sorte. Allah Todo-Poderoso presenteou a vida dela a você”.

“Podemos perceber, a partir deste comentário de um político sobre a esposa de outro político, o quanto Begum Mujib era tolerante e paciente e quanto amor havia em seu coração pelo povo. Ela sempre motivou o esposo a trabalhar para a sociedade, mesmo quando precisava dele ao seu lado”, mencionou.

O professor Rafiqul Islam, também presidente da Bangla Academy, disse que Bangamata recebeu contribuições muito fortes em todos os movimentos democráticos desta terra, incluindo o Movimento de Seis Pontos de 1966, as lutas contra o caso da Conspiração de Agartala, o surgimento em massa e a grande Guerra de Libertação, enquanto ela sempre deu sugestões muito significativas a Bangabandhu.

Por exemplo, antes do discurso histórico de 7 de março, houve muitas discussões sobre o que Bangabandhu discursaria em 7 de março (1971) e, naquela época, Bangamata desempenhou o papel principal, disse ele.

“Muitos líderes da Liga Awami e outros, deram sugestões e opiniões diferentes para Bangabandhu. Mas Bangamata disse a Bangabandhu: ‘Você lutou pelas pessoas ao longo de toda sua vida. Você sabe melhor o que dizer que qualquer outro. Diga o que você tem em seu coração', e Bangabandhu fez exatamente isso, sendo agora esse um dos maiores discursos do mundo”, disse ele.

Citando um exemplo da clarividência de Bangamata, o professor Islam, também renomado acadêmico e pesquisador, disse que quando Bangabandhu e 34 outras pessoas foram presas no caso de conspiração de Agartala, alguns líderes da Liga Awami sugeriram limitar Bangabandhu a uma liberdade condicional, mas Bangamata rejeitou a proposta.

“Bangamata rejeitou porque não queria destruir os enormes sacrifícios de Bangabandhu pela nação, libertando-o apenas condicionalmente. Como Bangabandhu não recebeu libertade condicional, os governantes do Paquistão foram forçados a libertá-lo incondicionalmente ”, mencionou.

Complementando o comentário, o professor Arefin Siddique disse que a decisão de Bangamata de rejeitar a libertação de Bangabandhu a uma liberdade condicional no caso da Conspiração de Agartala, mudou o curso da história política do país.

Ele disse que Bangamata tomou a decisão certa ao rejeitar a proposta da libertação de Bangabandhu em liberdade condicional, realizando uma discussão de mesa redonda no então Paquistão Ocidental.

A decisão certa e oportuna forçou os governantes paquistaneses a retirar o caso da Conspiração Agartala, libertando Bangabandhu incondicionalmente, mudou assim o curso da história política de Bangladesh também, disse ele.