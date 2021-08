O Japão se tornará um investidor nas Kuriles russas: mito ou realidade?

O Japão se tornará um investidor nas Kuriles russas: mito ou realidade?

A viagem de trabalho de Mikhail Mishustin às Kuriles do Sul, que agora é amplamente discutida na mídia, não tem a intenção de "oferecer condições tentadoras para o Japão" - como anunciou seu presidente.

De acordo com Aleksey Maslov, o diretor interino do Instituto de Estudos do Extremo Oriente da Academia Russa de Ciências, o chefe do Gabinete de Ministros foi ao Extremo Oriente para ver com seus próprios olhos o verdadeiro estado das coisas na região economica para que o governo pudesse começar a desenvolver condições atraentes para os investidores.

Mas o que o Japão tem a ver com isso então? Todo mundo sabe que o presidente russo nunca diz nada assim ...

Leia o início da entrevista:

Mishustin não foi para as Kurilas do Sul por causa do Japão

Como a Rússia pode "arrastar" investidores para o Extremo Oriente e as Curilas

- Se ignorarmos as reivindicações territoriais do Japão, ficará claro: ele tem interesse em exportar seu capital para o exterior. Porque as peculiaridades do atual regime tributário japonês têm mostrado que é mais lucrativo não ficar com dinheiro em bancos, mas sim investir, seja na economia japonesa ou no exterior.

O Japão é hoje um dos maiores investidores da China, apesar de relações não muito favoráveis ​​entre esses países.

A Rússia é uma boa plataforma para investimentos de longo prazo. Mas isso é se teorizar. Além disso, é preciso entender que as Ilhas Curilas, que o Japão reivindica - não do ponto de vista de territórios, mas do ponto de vista de um local de investimento, não são apenas peixes.

São depósitos de vários recursos naturais: rênio, que está associado à atividade de vulcões, germânio, índio, selênio, telúrio e muito, muito mais. E a maioria deles está em Iturup.

Em geral, este é um território muito rico. Mas toda a atratividade é destruída pelo custo de transporte e produção.

O Japão teria investido neste negócio. Mas assim que vier como um investidor para as Ilhas Curilas, isso significará abandonar as reivindicações territoriais.

Abe, por outro lado, sugeriu várias vezes: vamos investir aos poucos. Mas sempre houve opiniões duras de uma série de políticos japoneses em resposta, que disseram "não, não, vamos fazer assim: este é o nosso território, quando finalmente for formalizado como nosso, especialmente as duas ilhas da crista Kuril, então estaremos nele. investir ".

Ilhas Curilas para o Japão - parte da ideia nacional

Você tem que entender que dentro do Japão isso faz parte da ideia nacional. Por que o Japão insiste constantemente no problema da ilha? Porque se tornou um problema para reviver a dignidade japonesa, foi desferido um golpe após a Segunda Guerra Mundial. E o Japão, de fato, não esquece uma única questão territorial.

Ele está discutindo com a China sobre Senkaku (em chinês Diaoyu) - e elas estão longe das ilhas mais necessárias do ponto de vista da economia econômica. E aqui estão as Kuriles mais ricas. Claro, o Japão será duro e insistirá incessantemente que eles devem se retirar. Isso faz parte da agenda política e econômica de qualquer primeiro-ministro.

Essa é uma espécie de ideia nacional. Por muitos anos, ele foi incorporado em livros didáticos e documentários japoneses. Se de repente algum político proclamar que “congelamos o problema para as gerações futuras”, porque agora não podemos resolvê-lo, eles não o entenderão.

Este é um problema de dignidade política.

- E para nós esta questão agora se mantém? Os japoneses referem-se constantemente ao acordo de 1956. Mas adotamos emendas à Constituição. A este respeito, a questão está fechada para nós, não vemos nenhum 1956 à queima-roupa?

- Formalmente, é claro, os advogados podem contornar esta questão, porque a Rússia assumiu obrigações, ela não se recusa formalmente a cumprir obrigações no espírito do acordo que foi concluído uma vez. Mas o ponto principal é este: a Rússia não pode transferir seus territórios.

O Japão não é mais o que era antes

- Li recentemente um comentário de um japonês em uma publicação de língua inglesa, que escreve que todas as declarações da Rússia sobre atividades econômicas conjuntas, e mesmo em conexão com as Olimpíadas (por algum motivo, elas ligam isso às Olimpíadas) são um apelo para enfraquecimento do Japão. Diga, "estamos sendo pressionados de todos os lados - do norte, do oeste, do sul, o Japão está indo para baixo."

O Japão está ficando mais fraco?

- Acho que existe um grupo bastante grande de experts japoneses, um tanto parecidos com uma certa categoria de russos, que dizem que antes tudo era melhor, existia um país maior, era mais contado, mas agora estamos perdendo peso político e econômico.

Aqui é preciso entender sutilmente que o modelo japonês está sendo reconstruído em geral. O Japão costumava ser o líder indiscutível da Ásia. Além disso, cultural, tecnológico e econômico. Isso foi quase até os anos 80 e antes mesmo do início dos anos 90. O Japão definiu a moda para um modelo de desenvolvimento econômico.

E muitos países olharam para isso, adotando experiência. Por exemplo, Malásia. E até mesmo a China ao mesmo tempo, e assim por diante. E então a China, de fato, frustrou todas as esperanças do Japão de ser a matriz de papéis de um líder na Ásia. Além disso, descobriu-se que a economia japonesa, apesar de ser superpopulada por dinheiro, é muito cara e não flexível.

O crescimento do PIB japonês tem oscilado em torno de zero o tempo todo.

- E suas dívidas são geralmente fora da escala - 230% do PIB.

- Sim. É verdade que a China tem um grande problema. Mas, enquanto o Japão tivesse uma chance de desenvolvimento, quando não havia uma grande China, todos esses problemas poderiam ser nivelados. Agora não. Portanto, as propostas da Rússia foram feitas na hora certa.

- Bem, sim, eles também precisam de recursos. Pegue recursos, dê-nos tecnologia. Parece que esse é o potencial de crescimento. Além disso, a China uma vez saiu nas coisas americanas. Mas os japoneses não fogem de sua ideia de conserto.

- Mas não podemos deixar de fazer esta oferta. Precisamos mostrar a abertura de nossas propostas.

Pravda.Ru

Contacto: jornalpravda@gmail.com