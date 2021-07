Covid-19 deixa muitos milhões de pessoas vulneráveis ao tráfico humano

O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu na quinta-feira aos Estados que tomem medidas contra o tráfico de pessoas, onde um terço de todas as vítimas são crianças.

Destacando como a pandemia COVID empurrou mais 124 milhões de pessoas para a pobreza extrema, o chefe da ONU insistiu que “muitos milhões” ficaram vulneráveis ​​ao flagelo.

Metade das vítimas em países de baixa renda são crianças, observou Guterres, pouco antes do Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas, acrescentando que a maioria é traficada para trabalhos forçados.

“Criminosos em todos os lugares estão usando tecnologia para identificar, controlar e explorar pessoas vulneráveis”, disse o chefe da ONU, acrescentando que as crianças são cada vez mais visadas por meio de plataformas online para exploração sexual, casamento forçado e outras formas de abuso.

Campanha UNODC

Coincidindo com o Dia Mundial deste ano, o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime lançou uma campanha intitulada "As Vozes das Vítimas lideram o Caminho" para destacar as histórias não contadas das vítimas e seus papéis na luta contra o tráfico.

O Diretor Executivo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), Ghada Waly, disse que "as vozes das vítimas são fundamentais para prevenir o tráfico, apoiar os sobreviventes e levar os perpetradores à justiça". Observando que a pandemia COVID-19 aprofundou as vulnerabilidades ao tráfico, ela disse que “as contribuições das vítimas são mais críticas do que nunca”.

O UNODC auxilia os países e todas as partes interessadas na implementação do Protocolo sobre Tráfico de Pessoas e no desenvolvimento de abordagens centradas nas vítimas. Por meio do Fundo Fiduciário Voluntário da ONU para Vítimas de Tráfico de Pessoas, a agência também oferece apoio essencial às vítimas e ajuda a capacitá-las como parte da resposta.

A Sra. Waly apelou a todos os Estados-Membros para apoiarem o fundo e ajudarem a divulgar as histórias das vítimas.

Racismo e xenofobia

“Em vez de serem protegidas e assistidas sem discriminação como crianças em risco, as crianças vítimas de tráfico são tratadas como migrantes irregulares ou submetidas a processos criminais e têm sua idade e credibilidade questionadas”, disse Siobhán Mullally, especialista nomeado pela ONU em tráfico de pessoas.

A Sra. Mullally aderiu à convocação, afirmando que “o racismo, a xenofobia e a discriminação de gênero estão colocando em risco os direitos humanos das vítimas de tráfico e permitindo que aqueles que realizam o comércio ilegal continuem impunes.

“Em vez de serem identificadas como vítimas de uma grave violação dos direitos humanos, as vítimas estão sendo presas, detidas, privadas de assistência e proteção e até devolvidas à força aos países de origem por causa do perfil racial e da discriminação nas passagens de fronteira e nos sistemas de justiça criminal.”

O Relator Especial instou todos os atores envolvidos, incluindo o setor privado, a combater o racismo e a xenofobia na aplicação da lei, nas fronteiras, nos sistemas de educação, nos locais de trabalho, nos sistemas de proteção infantil e nas operações humanitárias e de paz.

Ela observou que quando a discriminação de gênero é adicionada ao racismo e à xenofobia, as vítimas sofrem ainda mais: “As ações de combate ao tráfico devem ir além dos estereótipos prejudiciais de‘ vítimas ideais ’que deixam muitas vítimas e sobreviventes sem a proteção e assistência a que têm direito”.

As medidas de prevenção também são limitadas por estereótipos racistas e xenofobia e levam a falhas de identificação, segundo o relator especial.

“Muitas vezes os testemunhos das vítimas são questionados e os danos e traumas que suportaram são negados.

A não identificação das vítimas de tráfico leva a retornos forçados, prisão, detenção e processo, separação familiar e recusa de assistência consular, em vez de proteção e assistência ”.

Ação governamental instada

O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, exortou os governos a tomarem medidas urgentes para fortalecer a prevenção, apoiar as vítimas e levar os perpetradores à justiça.

Isso inclui a implementação da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional e seu Protocolo para Prevenir, Reprimir e Punir o Tráfico de Pessoas.

A Sra. Mullally também lembrou aos países que eles têm obrigações no direito internacional dos direitos humanos de eliminar a discriminação direta, indireta e estrutural, e que a Recomendação Geral No. 38 da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres (CEDAW) do ano passado reitera a obrigação dos Estados de assegurar sua aplicação a todas as vítimas, sem exceção.

“A menos que os Estados tomem medidas eficazes para combater a discriminação, racismo e xenofobia, os traficantes continuarão a visar comunidades minoritárias, povos indígenas, apátridas, migrantes e refugiados, com impunidade”, advertiu.

Envolvendo vítimas

“As vozes de todos os sobreviventes e vítimas de tráfico devem ser trazidas à tona, sem discriminação ou exceção”, disse a Sra. Mullally. “O empoderamento de todos os sobreviventes do tráfico de pessoas é fundamental para garantir que os direitos humanos de todas as vítimas de tráfico humano sejam cumpridos sem discriminação e com urgência.”

Tradução exclusiva para Pravda.Ru

Ekaterina Santos

Fonte: ONU