O Cazaquistão está intensificando a cooperação com a Ucrânia com uma orientação anti-russa, eles consideram isso uma política multivetorial normal. Isso é normal para a Rússia?

Cazaquistão e Ucrânia elevam "toda a camada de relações"

O Embaixador do Cazaquistão em Kiev, Doutor em Ciências Políticas, Darkhan Kaletaev, em entrevista ao portal ucraniano LegalHub, exortou a Ucrânia a construir a "Rota da Seda" chinesa para a Europa, contornando a Rússia. O embaixador destacou que "o interesse da Ucrânia no Cazaquistão aumentou, a rota comercial Trans-Cáspia está se desenvolvendo ativamente".

Segundo o embaixador, o desenvolvimento das relações bilaterais foi discutido em nível estadual. Ele comparou essa relação com a energia potencial acumulada em uma mola comprimida.

“Tenho certeza de que no período pós-pandemia veremos um crescimento exponencial do volume de negócios entre o Cazaquistão e a Ucrânia. Isso será influenciado pela complexidade de nossas relações. Não apenas econômicas ou de investimento. Afinal, estamos aumentando o camada inteira de nossas relações ", disse Kaletayev.

"Agora a Ucrânia está se retirando gradualmente dos acordos individuais da CEI. Entendemos todas as razões e contextos. Mas então precisamos chegar a um acordo em nível bilateral", acrescentou.

Entre outros projetos bilaterais significativos com a Ucrânia, Darkhan Kaletaev nomeou cooperação

O Cazaquistão fornecerá petróleo à Ucrânia para que a Rússia não interfira

O embaixador não negou que a Rússia pode impedir o fornecimento de petróleo do Cazaquistão à Ucrânia. O Cazaquistão, "sem dúvida, está pronto para fornecer recursos de carbono à Ucrânia por meio dos oleodutos Odessa-Brody e Druzhba", disse ele. Em troca, o embaixador espera o fornecimento de equipamento ucraniano.

"A Ucrânia está pronta para fornecer ao Cazaquistão equipamentos de produção ucraniana para a indústria de petróleo e gás. O lado ucraniano informou sobre a disponibilidade de suprimentos de equipamentos de turbinas hidrelétricas, estações de turbinas a gás, etc. A questão está agora em fase de elaboração," Darkhan Kaletayev disse.

É curioso que nem uma palavra tenha sido dita sobre o trabalho do Cazaquistão no âmbito da EAEU, as oportunidades deste projeto para a Ucrânia não foram ditas. O Embaixador enfatizou que “agora existem muitos conceitos emergentes 一

"Existem muitas visões geopolíticas diferentes. Mas há um entendimento de que a Europa deve se comunicar com a Ásia", disse ele e acrescentou que "afinal, primeiro a economia, depois a política".

Legitimização do Holodomor

Mas as declarações políticas mostram o contrário. Darkhan Kaletaev falou sobre um projeto histórico e de arquivamento conjunto com a Ucrânia.

“Estamos planejando organizar uma série de visitas de historiadores, arquivistas e mecanismos de pesquisa do Cazaquistão. Muitos destinos de cazaques e cazaques que encontraram seu último refúgio aqui durante a Segunda Guerra Mundial, durante as deportações nas décadas de 1920 e 1930, ainda não estão abertos. parceiros, Ukrgosarchiv, descobrimos que havia colonos especiais do Cazaquistão na região de Kherson", observou o embaixador.

Observe que estamos falando sobre um projeto anti-russo para reconhecer o "genocídio" de ucranianos e cazaques como resultado do Holodomor.

“Somos nômades, isto é, residentes de uma grande área de estepe. O nomadismo, ou fenômeno do nomadismo, é, antes de tudo, uma vontade de mudar. Esta é a chave para o sucesso nas realidades modernas”, concluiu Kaletaev.

Adotada em relação aos nômades, só que agora os russos chamam de troca de sapatos em movimento. O tom geral da entrevista é pró-ocidental, pró-ucraniano, anti-russo.

Todos os projetos "anti-Rússia" trouxeram guerras, perdas de territórios e soberania aos povos dos países pós-soviéticos (Ucrânia, Geórgia, Moldávia), mas o Cazaquistão não aprende com o exemplo de outras pessoas.

Os planos do Cazaquistão e da Ucrânia são realizáveis?

Em um comentário para o Pravda.Ru, o economista, político e estadistau do Cazaquistão, Petr Svoik, observou que os planos do Cazaquistão para a Ucrânia são "parcialmente realizáveis". O especialista acredita que a expansão dos laços econômicos com a Ucrânia não contradiz a adesão do Cazaquistão à EAEU, em que não há proibições de cooperação "após" a União Econômica da Eurásia.

Além disso, Petr Svoik acrescentou, para todos os membros da EAEU, com exceção da Bielo-Rússia, "o comércio entre si, as relações econômicas entre eles desempenham um papel menor, pelo menos em sentido aritmético, do que o comércio com terceiros países."

Por sua vez, o chefe do departamento da Ásia Central e Cazaquistão, candidato de ciências históricas no Instituto dos países da CEI, Andrey Grozin conhecido pelo Pravda. Ru, que o embaixador pronunciou as belas palavras que deveria dizer, já que em termos práticos não há condições no Cazaquistão para fortalecer o trabalho com a Ucrânia (e ainda mais):

“já chega de problemas internos próprios, inclusive na esfera econômica”;

há um problema de garantir o funcionamento da vertical do poder, "já que o Itamaraty tem sua estratégia, a administração presidencial tem a sua, o aparelho governamental tem a sua";

sem dinheiro grátis. A transferência do Fundo Nacional do Cazaquistão para o modo de transferência garantida de uma certa parcela dos ganhos em moeda estrangeira para o orçamento é "um dos tópicos dolorosos e extremamente nervosos para os analistas econômicos no Cazaquistão".

"Ou seja, agora construir castelos aéreos em parceria com a Ucrânia é ridículo", disse o Pravda. Ru Andrey Grozin.

Segundo o especialista, o maior contrato que a Ucrânia implementou na Ásia Central nos últimos cinco anos foi um contrato para a manutenção de instalações de energia, turbinas da futura usina hidrelétrica de Rogun, no Tadjiquistão. Um grande contrato foi implementado para a construção de um complexo para processamento de gás em fertilizantes minerais no Turcomenistão, e "isso é tudo".

"Hoje a Ucrânia é um país completamente seco, transformando-se ano a ano em um perfeito retrocesso econômico, um beco sem saída na Europa Oriental. próprio é, para dizer o mínimo, não é razoável", - acrescentou o especialista.

"Os chineses também não são idiotas. Em primeiro lugar, este é um risco muito grande, lembre-se da história com as ações da Motor Sich. Em segundo lugar, essas são gigantescas dificuldades tarifárias e fiscais. Em 2020-2021, a China não deixou uma única grande composição experimental . Eles passaram pelo Irã, Paquistão, Rússia, Bielo-Rússia, "- disse Andrei Grozin.

O especialista concordou com Petr Svoik que, no âmbito do EAEU, cada país retém a soberania econômica e, se houver dinheiro e desejo, "o Cazaquistão provavelmente poderia gastar esse dinheiro patrocinando várias personalidades obscuras em Kiev que estão no poder".

Tokayev não vê problemas morais em cooperação com Bandera

De acordo com Pyotr Svoik, uma certa "linha não anti-russa, mas pró-ucraniana" aparece na participação da Ucrânia no programa da Ucrânia para legitimar o Holodomor do Cazaquistão.

"Temos uma política multivetorial. E como a Ucrânia se proclama abertamente um projeto anti-russo, é imperativo participar dessa política multivetorial. E aqui, com toda a expressão diplomática de nosso embaixador, é claro, existe uma certa linha pró-ucraniana, ao invés de anti-russa. Sim, esta é uma das obrigatórias. No âmbito do vetor russo, declaramos de todas as formas a adesão aos objetivos de integração e fraternidade de nossos povos, e no quadro de outros vetores, procuramos um contrapeso em todas as formas possíveis, por exemplo, estamos empurrando nosso Holodomor para fora ", disse Pyotr Svoik.

De acordo com Andrei Grozin, a campanha anti-russa do Cazaquistão sobre a questão do Holodomor começou em paralelo com "a busca de Yushchenko pelas raízes da fome de origem genocida - como os russos mataram ucranianos de fome".

O especialista acredita que na Ucrânia essa campanha foi "completamente insana e estúpida". E no Cazaquistão - "mais inteligente e menos barulhento". Mas há "uma resolução da Câmara Alta do Parlamento do Cazaquistão desde meados dos anos 2000 sobre o Holodomor, o genocídio e outros tipos de lixo".

De acordo com o especialista, a pesquisa do Cazaquistão a esse respeito é mais um mérito de Kosym-Zhomart Tokayev, que demonstra atenção aos russófobos.

"Vejam a composição do Conselho Nacional de Confiança Pública, vejam as pessoas que foram cooptadas do partido Nur Otan para os líderes da segunda fila de várias comissões do parlamento. De onde veio toda essa baidovina com a legião do Turquestão, com outros colaboradores que trabalharam para a Alemanha nazista? Todos eles saíram agora no último ano e meio - no máximo dois anos, sob o novo presidente. O novo presidente não está livre. Parece-me que ele não resolve nada, de um modo geral, importante e sério no país e, portanto, tenta compensar sua falta de liberdade interna procurando apoio nos mais radicais sentimentos, opiniões e cifras nacionalistas ", Andrey Grozin disse a Pravda.Ru.

