OMM: Riscos relacionados com a água dominam a lista dos 10 desastres mais destrutivos

Contra o pano de fundo de um clima global em rápida mudança, os riscos relacionados à água estão no topo da lista de desastres naturais com as maiores perdas humanas nos últimos 50 anos, de acordo com um novo relatório da Organização Meteorológica Mundial (OMM).

O Atlas de Mortalidade e Perdas Econômicas por Tempo, Clima e Extremos de Água (1970-2019) - que será publicado em setembro - conclui que, dos 10 desastres que causaram o maior número de mortes humanas nas últimas cinco décadas, as secas lideram a lista com alguns 650.000 mortes em todo o mundo.

As tempestades causaram mais de 577.000 mortes, as inundações causaram mais de 58.000 mortes e as temperaturas extremas causaram a morte de mais de 55.000.

Eventos extremos de chuva

Trechos do relatório foram divulgados enquanto as temperaturas aumentam em partes da América do Norte e inundações sem precedentes no centro-norte da Europa continuam a dominar as manchetes.

O serviço meteorológico nacional alemão disse que chuvas de até dois meses caíram em 2 dias, nos dias 14 e 15 de julho, afetando partes da Alemanha, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suíça e Áustria.

De acordo com relatos da imprensa, mais de 120 pessoas morreram apenas na Alemanha e centenas continuam desaparecidas.

Enquanto isso, partes da província central chinesa de Henan receberam mais chuvas acumuladas entre 17 e 21 de julho do que a média típica para um ano civil completo.

Perdas econômicas

O relatório estima que, dos 10 principais eventos examinados entre 1970 e 2019, as tempestades foram responsáveis ​​por aproximadamente US $ 521 bilhões em perdas econômicas, enquanto as inundações foram responsáveis ​​por cerca de US $ 115 bilhões.

Trechos do relatório mostram que enchentes e tempestades resultaram nas maiores perdas na Europa nos últimos 50 anos, a um custo de US $ 377,5 bilhões.

Uma enchente de 2002 na Alemanha causou US $ 16,48 bilhões em perdas, representando o evento mais caro na Europa durante o período estudado.

Em todo o continente, um total de 1.672 desastres registrados resultou em quase 160.000 mortes e US $ 476,5 bilhões em danos econômicos.

‘Claramente ligado’ às mudanças climáticas

“Riscos climáticos, climáticos e hídricos estão aumentando em frequência e intensidade como resultado da mudança climática”, disse o secretário-geral da OMM, Petteri Taalas.

“O custo humano e econômico foi destacado com efeito trágico pelas chuvas torrenciais e inundações devastadoras e perda de vidas na Europa Central e na China na semana passada”, acrescentou.

Também observando que as ondas de calor recordes recentes na América do Norte estão "claramente ligadas" ao aquecimento global, Taalas citou uma recente análise de atribuição rápida de que as mudanças climáticas, causadas pelas emissões de gases de efeito estufa, tornaram a onda de calor pelo menos 150 vezes mais provável de acontecer.

Enfatizando que nenhum país está imune a tais mudanças, ele disse que é imperativo investir mais na adaptação às mudanças climáticas, incluindo o fortalecimento dos sistemas de alerta precoce de múltiplos perigos.

