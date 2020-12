Líbano enfrenta pior 2021

Por Armando Reyes Calderín



Beirute, 28 dez (Prensa Latina) A escassez de divisas no Líbano precipita o fim dos subsídios para produtos básicos com todos os sinais de uma tendência a uma grande catástrofe social, antecipam analistas e especialistas.

Com o fim da proteção governamental aos medicamentos, combustíveis e trigo, os presságios de uma tragédia começam a se concretizar.



A compra em pânico e o aumento das taxas de criminalidade dominaram as manchetes nas últimas semanas como um aviso do que está por vir.



Um fraco sistema fiscal e gastos sociais restritos pelo serviço da dívida impõe a metade dos libaneses a chegada de apenas 10 por cento da renda nacional, enquanto um por cento recebe um quarto, segundo a economista Lydia Assouad



Antes do anúncio do Banco Central da possível eliminação dos subsídios, o governo negociou com o Fundo Monetário Internacional um empréstimo de 10 bilhões de dólares destinado a beneficiar os pobres e desempregados, mas as negociações fracassaram.



Era uma forma de encontrar um meio-termo entre a preservação de reservas de moeda estrangeira deprimidas e a proteção dos desprivilegiados contra aumentos de preços.



Mas com uma economia que deverá contrair 25% em 2020, inflação de até 120 pontos percentuais e mais da metade da população abaixo da linha da pobreza, descobrir que o meio-termo depende de fatores externos.

Uma rede nacional de segurança significará a posse de pelo menos 1,5 bilhão de dólares em 2021, segundo projeções divulgadas pelo governo.



Os preços dos produtos básicos podem subir até 400% se não houver alternativa, alertou a organização não governamental Consumer Lebanon.



A paralisia política, o declínio das reservas cambiais e os rígidos controles de capital aplicados pelos bancos comerciais levaram a uma desvalorização da moeda nacional de 80% de seu valor em relação ao dólar.



'O estado enfrenta atualmente um grande paradoxo: remove os subsídios ou coloca em jogo as reservas nacionais mínimas e atinge as economias dos depositantes privados', disse Marwan Barakat, economista-chefe do grupo e chefe de pesquisa do Banco Audi.



Na opinião do especialista, quebrar este círculo vicioso depende do mundo exterior e que o Governo recupere credibilidade e atraia doadores internacionais.



Uma das esperanças, acrescentou, é que seja instalado um Executivo credível e que venha em seu auxílio uma conferência internacional prometida pelo presidente francês Emmanuel Macron, caso avance uma iniciativa de instalação de um Gabinete longe dos partidos políticos.



'Os desequilíbrios financeiros e monetários neste país são enormes, embora ainda haja uma saída possível se houver vontade política, eles tomam as decisões certas e o próximo governo toma medidas drásticas imediatas', disse Barkat.



Os libaneses devem se preparar para desafiar as previsões de distúrbios sociais e de segurança em 2021, advertiram analistas políticos e funcionários.



Se as reformas estruturais forem aplicadas imediatamente, uma exigência exigida pela comunidade internacional, a ajuda financeira fluirá para evitar uma crise que inclui os aspectos econômicos, políticos e sociais e um temível colapso total.



